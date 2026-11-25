Karadeniz denildiğinde akla ilk gelen yiyeceklerden biri olan hamsi, bölge mutfağında pek çok farklı tarifte kullanılıyor. Hamsili pilav ise bu tarifler arasında ayrı bir yere sahip. Hem ana yemek olarak servis edilebilen hem de özel sofralarda kendine yer bulan bu lezzet, özellikle balık ve pilavı bir arada sevenlerin ilgisini çekiyor.

KARADENİZ MUTFAĞININ VAZGEÇİLMEZ LEZZETİ

Karadeniz mutfağı, deniz ürünleri ve yöresel malzemelerle hazırlanan yemekleriyle Türkiye'nin en zengin mutfak kültürlerinden birini oluşturuyor. Bu mutfağın başrol oyuncularından hamsi, kızartmadan buğulamaya, pilavdan ekmeğe kadar pek çok farklı şekilde değerlendiriliyor.

Hamsili pilav da bölgenin geleneksel yemek kültürünü yansıtan özel tariflerden biri olarak öne çıkıyor. Özellikle Trabzon, Rize ve çevresinde farklı dokunuşlarla hazırlanan yemek, yöreden yöreye küçük değişiklikler gösterebiliyor. Ancak temel tarifte pirinç, soğan, tereyağı, baharatlar ve taze hamsi bir araya geliyor.

LEZZETLİ BİR HAMSİLİ PİLAV İÇİN HANGİ MALZEMELER GEREKİYOR?

Karadeniz usulü hamsili pilav hazırlamak için öncelikle taze ve temizlenmiş hamsilere ihtiyaç duyuluyor. Pilavın iç harcında ise pirinç, kuru soğan, tereyağı, sıvı yağ, maydanoz, dereotu, karabiber, yenibahar ve isteğe bağlı olarak kuş üzümü kullanılabiliyor.

Malzemelerin taze olması, yemeğin lezzetini doğrudan etkiliyor. Özellikle hamsilerin iyice temizlenmesi ve kılçıklarının çıkarılması, yemek sırasında daha rahat tüketilmesini sağlıyor. Pirincin önceden ılık suda bekletilmesi ve nişastasının giderilmesi de pilavın daha tane tane olmasına yardımcı oluyor.

ADIM ADIM KARADENİZ USULÜ HAMSİLİ PİLAV TARİFİ

İlk olarak pirinçler yıkanarak ılık suda bir süre bekletiliyor. Ardından ince doğranmış soğanlar tereyağı ve sıvı yağ karışımında pembeleşinceye kadar kavruluyor. Süzülen pirinçler tencereye eklenerek birkaç dakika kavruluyor. Daha sonra baharatlar, isteğe bağlı kuş üzümü ve sıcak su ilave edilerek pilav pişmeye bırakılıyor. Pilav suyunu çektikten sonra ince kıyılmış maydanoz ve dereotu eklenerek iç harç dinlendiriliyor. Bu aşamada pilavın tamamen lapa olmamasına dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü fırında hamsilerle birlikte yeniden pişeceği için pirincin hafif diri kalması önem taşıyor.

Diğer taraftan temizlenmiş hamsiler hazırlanıyor. Fırına dayanıklı yuvarlak bir tepsi veya uygun bir pişirme kabı yağlanıyor. Hamsiler, derileri dışarı bakacak ve birbirini hafifçe örtecek şekilde tabana ve kenarlara diziliyor. Hazırlanan pilav iç harcı hamsilerin üzerine eşit şekilde yayılıyor. Son olarak pilavın üzeri de hamsilerle kapatılıyor. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, hamsiler güzelce kızarıp pişene kadar yaklaşık 30-40 dakika tutuluyor. Pişirme süresi fırına ve hamsilerin büyüklüğüne göre değişebiliyor.

HAMSİLİ PİLAVIN PÜF NOKTALARI NELER?

Hamsili pilav hazırlarken dikkat edilmesi gereken bazı önemli ayrıntılar bulunuyor. Bunların başında hamsilerin tazeliği geliyor. Taze balık kullanılması hem lezzet hem de yemek kalitesi açısından önem taşıyor. Pilavın iç harcının fazla sulu olmaması da dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta. Fazla su, fırında pişirme sırasında hamsilerin ve pilavın istenen kıvamı almasını zorlaştırabiliyor. Bu nedenle pirincin suyunu kontrollü şekilde çekmesi gerekiyor.

Hamsilerin tepsiye düzgün yerleştirilmesi de sunum açısından önem taşıyor. Balıkların birbirinin üzerine hafifçe gelecek şekilde dizilmesi, pişirme sonrasında pilavın dağılmadan servis edilmesine yardımcı oluyor. Fırından çıkarıldıktan sonra birkaç dakika dinlendirilen hamsili pilav, daha kolay dilimlenebiliyor.

SOFRALARDA KARADENİZ RÜZGÂRI ESTİRİYOR

Kendine has kokusu, doyurucu iç harcı ve kızarmış hamsileriyle öne çıkan bu yöresel yemek, özellikle kalabalık aile sofraları için oldukça uygun bir seçenek sunuyor. Yanında mevsim salatası, limon ve ayranla servis edildiğinde lezzetli bir öğüne dönüşüyor.

Karadeniz'in geleneksel mutfak kültürünü evine taşımak isteyenler için hamsili pilav, denenmesi gereken tarifler arasında yer alıyor. Üstelik karmaşık aşamalar gerektirmemesi sayesinde mutfakta çok fazla zaman geçirmek istemeyenler de bu tarifi rahatlıkla hazırlayabiliyor. Hamsi sezonunda sofralara farklı bir lezzet katmak isteyenler, Karadeniz usulü hamsili pilava şans verebilir. Geleneksel tarifin püf noktalarına dikkat edildiğinde ortaya hem göze hem de damağa hitap eden, oldukça doyurucu bir yemek çıkıyor.