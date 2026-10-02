Karın şişkinliğini hafife almayın! Masa başı çalışanlar dikkat

Masa başında çalışıp uzun saatler hareketsiz kalanlardan mısınız? Üstelik hareketsiz kalmanın yanı sıra karında şişkinliğiniz oluşuyorsa sakın hafife almayın. Çünkü sürekli tekrarlayan ve sizleri artık rahatsız ediyorsa dikkat etmeniz gerektiği anlamına geliyor. İşte detaylar…

KARIN ŞİŞKİNLİĞİNİ HAFİFE ALMAYIN!

Karın şişkinliği, hapsolmuş gaz ya da havanın karın bölgesinde birikmesi sonucu ortaya çıkıyor. Yenilen gıdalardan dolayı karnın gergin ve dolu hissedilmesine neden olduğu bir durum olan karın şişkinliği daha sonrasında karın ağrısına sebebiyet verebiliyor. Karın şişkinliği diğer bir yandan da çeşitli fiziksel hastalıklara da davetiye çıkardığından asla hafif alınmaması gerekiyor.

Karın şişkinliğinin neden olduğu bazı yaygın sebeplerinden biri de aşırı gazlı içecek tüketimi, gıdaları öğütmeden yemek, yoğun lifli gıda tüketimi, hazımsızlık, enfeksiyon, sıvı birikmesi, mide hareketlerinin azalması, gaz birikimi ve kabızlık gibi nedenlerden dolayı meydana gelebilir.

Ancak son zamanlarda masa başı çalışanların sıklıkla dert yandığı konulardan biri de karın şişkinliklerini günlük yaşamı etkilemeye başladığı oluyor. Sabahtan akşama kadar başlayan ve saatlerce aynı pozisyonda oturan kişilerin fiziksel aktivitelerindeki kısıtlamayla birlikte şişkinlikler daha da artış gösteriyor. Özellikle de öğle yemeğinden sonra uzun süre oturmak kişinin karnında ağırlık ve şişkinlik hissetmesine de yol açabiliyor.

Tabi ki mesele sadece oturmak ya da yediklerinizden de kaynaklanmıyor olabilir. Çoğu kişinin aklına gaz yapan yiyeceklerin tüketilmesi gelse de kabızlık, bağırsakların yavaş hareket etmesi, bazı gıdalara karşı hassasiyet, hızlı yemek yeme ya da düzensiz beslenme şişkinliğinde ortaya çıkmasına neden oluyor.

Ancak karın şişkinliğinde geçer diye beklenmesi çok da doğru bir düşünce olmaz. Çoğu zaman geçer diye beklenen şişkinlik şikayetleri kimi zaman uyku bile uyutmayabilir. Gün içinde rahatsız olmanın yanı sıra gece yatarken de rahatsızlıklar meydana gelir. Öyle ki artık karında hassasiyet oluşması da başlar.

MASA BAŞI ÇALIŞANLAR DİKKAT

Masa başı çalışanların fiziksel aktivitelerinin azalması karın şişkinliğinde en önemli etkenlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Bunun yanı sıra masa başı çalışanların öğünleri hızlı tüketmesi ya da yemek sırasında fazla hava yutması, gazlı içecekleri yeterince su içememesi de şişkinliği artıran faktörleri arasında yer alır.

Masa başı çalışanların gün içinde ufak da olsa hareket etmesi gerekiyor. Çalışma arasında ufak ufak yürüyüşler yapılması ya da aynı oturma sistemini değiştirmesi gerekiyor. Yemek konusunda da daha hafif, mideyi yormayan yemeklerin yenilmesi gerekiyor. Özellikle de öğle yemeklerinde ekmek tüketimi de fazla olmaması gerekiyor.

Hatta mümküne ekmek tüketiminin hiç olmaması lazım. Öğle yemeği sonrası kısa kısa yürüyüşler de yapılması şişkinliği en aza indiren konular arasında yer alır. Eğer iş yerinizde asansör varsa onları da kullanmamak daha iyi. Merdiven kullanımı şişkinliğe iyi gelecektir. Merdiven inip çıkmak gün içinde alınan şişkinliği de alır.