Zayıflama döneminde incir tüketmek isteyenler için taze incir, porsiyon kontrolü açısından kuru incire göre daha avantajlı olabilir. Çünkü incir kurutulduğunda suyunu kaybediyor ve besin öğeleri daha yoğun hale geliyor. Bu nedenle kuru incir tüketirken miktara daha fazla dikkat etmek gerekiyor. Peki taze incir ile kuru incir arasında ne kadar fark var? Zayıflama döneminde hangisini tercih etmek daha doğru? İşte iki incir arasındaki dikkat çeken farklar...

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HABERİN ÖZETİ Kuru incir mi taze incir mi? Zayıflama döneminde aralarındaki fark şaşırtıyor Zayıflama döneminde incir tüketirken su oranı yüksek olan taze incir porsiyon kontrolü açısından daha avantajlı görülse de, her iki türde de porsiyon miktarına dikkat edilmesi gerekmektedir. İncir kurutulduğunda suyunu kaybettiği için kalori, doğal şeker ve besin öğeleri daha yoğun hale gelir. USDA verilerine göre 100 gram taze incir yaklaşık 74 kalori iken, 100 gram kuru incir yaklaşık 249 kalori içermektedir. Kuru incirin kalorisi aynı ağırlıktaki taze incirin yaklaşık 3 katından fazladır. Her iki incir türü de lif içerdiğinden tokluk hissine katkı sağlar. Taze incir yüksek su içeriğiyle daha düşük enerji yoğunluğuna sahip olsa da doğal şeker içerdiği için sınırsız tüketilmemelidir.

KURU İNCİR VE TAZE İNCİRİN BESİN DEĞERLERİ ARASINDAKİ FARK NE?

Taze ve kuru incir aynı meyveden elde edilse de kurutma işlemi besin yoğunluğunu değiştiriyor. Taze incirin su oranı daha yüksekken, kuru incirde su miktarı büyük ölçüde azalıyor. Bu nedenle kuru incirde kalori, doğal şeker ve bazı besin öğeleri daha yoğun hale geliyor. Lif açısından ise her iki seçenek de öne çıkıyor. Zayıflama döneminde aralarındaki en önemli fark, kuru incirin daha küçük bir porsiyonda daha fazla enerji ve doğal şeker içerebilmesi.

ZAYIFLAMA DÖNEMİNDE KURU İNCİR TÜKETİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Kuru incir, suyu uzaklaştırıldığı için taze incire göre daha yoğun bir besin haline geliyor. Bu nedenle zayıflama döneminde tüketirken porsiyon miktarına dikkat etmek gerekiyor. Birkaç kuru inciri fark etmeden arka arkaya tüketmek, küçük bir porsiyonda daha fazla kalori ve doğal şeker alınmasına neden olabilir.

Taze incirde ise yüksek su içeriği sayesinde aynı miktarda daha düşük enerji yoğunluğu bulunuyor. Bu nedenle kilo verme sürecinde kuru inciri tamamen bırakmak yerine, miktarını kontrol ederek tüketmek daha dengeli bir yaklaşım olabilir.

TAZE İNCİR ZAYIFLAMA DÖNEMİNDE NEDEN DAHA AVANTAJLI OLABİLİR?

Taze incirin su oranının yüksek olması, onu kuru incire göre daha düşük enerji yoğunluğuna sahip bir seçenek haline getiriyor. Bu nedenle zayıflama döneminde porsiyon kontrolünü daha kolay yapmak isteyenler taze inciri tercih edebilir. Ancak taze incir de doğal şeker içerdiği için sınırsız tüketilmemeli. Burada önemli olan, meyvenin taze ya da kuru olmasından çok porsiyon miktarına ve gün içinde alınan toplam enerjiye dikkat etmek.

KURU İNCİR Mİ TAZE İNCİR Mİ DAHA UZUN SÜRE TOK TUTAR?

Her iki incir de lif içerdiği için tokluk hissine katkı sağlayabilir. Ancak kuru incirin besin öğeleri daha yoğun olduğu için küçük bir porsiyonla daha fazla enerji ve lif alınabilir. Taze incirin yüksek su içeriği ise porsiyonun hacmini artırır ve daha fazla miktarda tüketilmesine rağmen enerji yoğunluğunun daha düşük olmasını sağlar. Zayıflama döneminde seçim yaparken bu farkın yanında tüketilen miktarı da göz önünde bulundurmak önemli.

ZAYIFLAMA DÖNEMİNDE İNCİR NE KADAR TÜKETİLMELİ?

Zayıflama döneminde incir tüketirken en önemli nokta porsiyon miktarına dikkat etmek. Özellikle kuru incir, suyunu kaybettiği için daha yoğun bir besin haline geliyor ve küçük miktarda daha fazla kalori alınmasına neden olabiliyor. Taze incirde ise su oranı daha yüksek olduğu için porsiyon kontrolü görece daha kolay. Bu nedenle hangi tür tercih edilirse edilsin, inciri ara öğünde veya günlük beslenme düzenine uygun bir porsiyonla tüketmek daha dengeli bir yaklaşım oluyor.

KURU İNCİR VE TAZE İNCİR ARASINDA KALORİ FARKI NE KADAR?

Kalori açısından kuru incir ile taze incir arasında belirgin bir fark bulunuyor. USDA verilerine göre 100 gram taze incir yaklaşık 74 kalori içerirken, 100 gram kuru incir yaklaşık 249 kalori içeriyor. Yani aynı ağırlık üzerinden bakıldığında kuru incirin kalorisi taze incirin yaklaşık 3 katından fazla.

Bu farkın temel nedeni kurutma sırasında incirin suyunu büyük ölçüde kaybetmesi. Su azaldıkça meyvenin içerdiği karbonhidrat ve doğal şeker daha küçük bir ağırlıkta yoğunlaşıyor. Bu nedenle özellikle zayıflama döneminde kuru incirin porsiyonuna dikkat etmek önem taşıyor.