Ben de son günlerde kiraz yerken “Acaba bağırsakları çalıştırıyor mu?” diye merak ettim. Özellikle yaz aylarında bolca tüketilen bu meyvenin sindirim sistemine etkisini araştırınca, içeriğindeki lifin dikkat çektiğini gördüm. Üstelik kirazın kalorisi de porsiyon kontrolüne dikkat edenler için önemli bir detay. Peki kiraz bağırsakları çalıştırır mı, kiraz yemek zayıflamaya yardımcı olur mu? Sizler için araştırdım.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Kiraz bağırsakları çalıştırır mı? Kirazın zayıflamadaki etkisi Kiraz, lif içeriği sayesinde bağırsakların düzenli çalışmasına destek olabilen ve porsiyon kontrolü yapıldığında kilo kontrolü sürecinde tercih edilebilen bir meyvedir. Bir bardak çekirdeksiz tatlı kiraz yaklaşık 2,5 gram lif ve 74 kalori içerir. Lif içeriği dışkının bağırsaklardan ilerlemesine yardımcı olarak kabızlığın hafiflemesine katkı sağlayabilir. Kiraz tek başına zayıflatan bir besin değildir ancak düşük kalorisi ve doyurucu lif içeriğiyle dengeli beslenmede yer alabilir. Lifin sindirim sistemi üzerindeki etkisini sağlıklı şekilde desteklemek için kiraz tüketirken yeterli sıvı almak önemlidir. Kiraz sapı çayı halk arasında ödem atmaya ve idrar söktürmeye yardımcı olduğu düşüncesiyle tüketilir.

KİRAZ BAĞIRSAKLARI ÇALIŞTIRIR MI?

Kiraz, içerdiği lif sayesinde bağırsakların düzenli çalışmasına destek olabilecek meyveler arasında yer alıyor. Bir bardak çekirdeksiz tatlı kiraz yaklaşık 2,5 gram lif içeriyor. Lif, dışkının bağırsaklardan ilerlemesine yardımcı olurken kabızlığın hafiflemesine de katkı sağlayabiliyor. Bu nedenle yeterli sıvı tüketimi ve dengeli beslenmeyle birlikte kiraz, bağırsak sağlığını destekleyen meyvelerden biri olarak değerlendirilebilir.

KİRAZ YEMEK ZAYIFLATIR MI?

Kiraz tek başına zayıflatan bir besin değil. Ancak tatlı ihtiyacını daha düşük kalorili bir meyveyle karşılamak isteyenler için dengeli beslenme içinde tercih edilebilir. Bir bardak çekirdeksiz kiraz yaklaşık 74 kalori içeriyor. Aynı zamanda lif içermesi, meyvenin daha doyurucu bir seçenek olmasına katkı sağlıyor.

Burada porsiyon miktarına da dikkat etmek gerekiyor. Kiraz küçük ve kolay tüketilen bir meyve olduğu için fark etmeden fazla miktarda yenebiliyor. Bu nedenle kilo kontrolü hedefleyenlerin gün içinde tükettikleri toplam miktarı da göz önünde bulundurması gerekiyor.

Kirazın kendisi kadar sapı da özellikle yaz aylarında değerlendirilen doğal ürünlerden biri. Kiraz sapı çayı, halk arasında özellikle ödem atmaya ve idrar söktürmeye yardımcı olduğu düşüncesiyle tüketiliyor.

KİRAZ TÜKETİRKEN BUNU UNUTMAYIN

Kirazın lif içeriğinden yararlanmak için dengeli bir beslenme düzeninin parçası olarak tüketilmesi önemli. Özellikle lif tüketimi artırılırken yeterli sıvı almak da gerekiyor. Çünkü lifin sindirim sistemi üzerindeki etkisi yeterli sıvıyla birlikte daha sağlıklı şekilde desteklenebiliyor.

Kısacası kiraz, içerdiği lif nedeniyle bağırsakların düzenli çalışmasına destek olabilir. Kilo kontrolü açısından da porsiyonu abartılmadığında dengeli beslenmenin içinde yer alabilecek meyvelerden biri. Özellikle yaz aylarında severek tükettiğimiz bu meyveyi porsiyonuna dikkat ederek beslenme düzenimize eklemek en doğru yaklaşım oluyor.

Lif içeriği sayesinde bağırsakların düzenli çalışmasına destek olabilir ve porsiyonuna dikkat edildiğinde dengeli beslenmenin güzel bir parçası olabilir. Siz de kirazı beslenmenize eklemek istiyorsanız, ara öğünde bir avuç kirazın yanında bir bardak su tüketerek hem tatlı ihtiyacınızı daha dengeli şekilde karşılayabilir hem de günlük sıvı alımınıza katkı sağlayabilirsiniz.