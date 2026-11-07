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Mavi Kadin Yemek Tarifleri
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
07.11.2026
saat ikonu 11:25
|
GÜNCELLEME:
07.11.2026
saat ikonu 11:25

Lokantada yemeğe son! Tam kıvamında taş fırın sütlacı tarifi

Taş fırın sütlacı, üzerindeki o yanık görüntüsü ve yoğun kıvamıyla klasik sütlaçlardan her zaman ayrılmıştır. Hatta bir esnaf lokantasında gittiğiniz zaman orada hemen yemek sonrası sütlaç ikramı yapılır. Ama artık lokantada yemeğe son verdirecek tam kıvamında taş fırın sütlacı tarifini sizin için araştırdık. İşte detaylar…

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
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Lokantada yemeğe son! Tam kıvamında taş fırın sütlacı tarifi
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
07.11.2026
saat ikonu 11:25
|
GÜNCELLEME:
07.11.2026
saat ikonu 11:25

Lokantalara gidildiği zaman yemek sonrası ikram ya da tatlı niyetine yenilen taş fırın sütlacı evde kolay bir şekilde de yapılabilmesiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Lokantada yemeğe son verdirecek olan yeni tarifiyle daha önce hiç yapılmamış tam kıvamında taş fırın sütlacı tarifi araştırılmaya başlandı. Üstelik evde de tam kıvamında taş fırın sütlacı yapmak artık daha kolay olacak. İşte detaylar…

LOKANTADA YEMEĞE SON!

Kimi zaman bir esnaf lokantasının yanından geçip daha sonrasında orada yemek yemeğe karar verilince olanlar oluyor. Özellikle de yemekten sonra da gelen sütlaç tatlısı adeta tatlı severlerin damaklarını çatlatıyor. Bir de taş fırın sütlacı olduğu zaman hem yenilen yemeğin tadı bambaşka oluyor. Bir de tadıyla kendine hayran bıraktıran sütlaç evde de rahatlıkla yapılabiliyor.

Lokantada yemeğe son! Tam kıvamında taş fırın sütlacı tarifi

Lokanta da yemek ayrı bir zevk verse de çoğu zaman canımız çektiği an gidip de hemen sütlaç alamıyoruz. Hal böyle olunca da evde kolay bir şekilde de yapılabilecek olan fırın sütlacını sizin için araştırdık. Üstelik çok kolay bir şekilde hazırlanan bu tarif, küçükten büyüğe herkesin en sevdiği tatlılar arasında yerini alıyor.

Lokantada yemeğe son! Tam kıvamında taş fırın sütlacı tarifi

TAM KIVAMINDA TAŞ FIRIN SÜTLACI TARİFİ

Taş fırın sütlacı üzerinde yer alan hafif yanık görüntüsü, yoğun kıvamı ve ipeksi dokusuyla klasik sütlaçtan ayrılan özellikleri bulunuyor. Burada en önemli olan konu sütlacın fazla sıvı kalmamasıdır. Diyelim ki sütlacının fazla sıvı oldu o zaman da fırın sütlacı olmaktan çıkar. Ancak birkaç püf nokta sayesinde kolayca tam kıvamında taş fırın sütlacı yapabilirsiniz.

Malzemeler;

  • Yarım su bardağı pirinç
  • 2 su bardağı su
  • 1 litre süt (bir bardağını nişastayı açmak için ayırın)
  • 1 su bardağı şeker
  • 2 paket vanilin
  • 2 yemek kaşığı nişasta
Lokantada yemeğe son! Tam kıvamında taş fırın sütlacı tarifi

Üzeri için;

  • Fındık

Hazırlanışı;

  • Pirinç yıkanır tencereye alınır. Üzerine 2 bardak su eklenir ve haşlanır pişene kadar beklenir. Çok az suyu kalacak pirinçler pişince süt, şeker ve vanilin eklenir. Kaynayana kadar ara ara karıştırılır.
  • Diğer yandan ayırmış olduğumuz bir bardak sütte nişasta karıştırılır, süt kaynamaya başladığında eklenir ve karıştırılmaya devam edilir, 15 dk daha pişirilir güveçlere dökülür, güveçler fırın tepsisine yerleştirilir.
  • Tepsinin yarısına kadar su doldurulur, önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzeri kızarana kadar bekletilir, fındık ile servis edilir.
Lokantada yemeğe son! Tam kıvamında taş fırın sütlacı tarifi

Evde yapılacak olan taş fırın sütlaçlarında genellikle lezzeti belirleyen birkaç ayrıntı da bulunuyor. Burada pirincin fazla miktarda kullanılmaması gerekiyor. Burada önemli olan nişastanın doğru bir şekilde kullanılmasıdır. Öyle ki sütlacın koyu olması fırında yapılacak olan pişirme sırasında da 5 dakika pişirme süresi verebilirsiniz.

Lokantada yemeğe son! Tam kıvamında taş fırın sütlacı tarifi

Eğer evde bulunan fırınınızın içerisinde ızgara özelliği bulunuyorsa orada pişirebilirsiniz. Tabi yine de kontrollü bir pişirme işlemi yaparak pirincin yumuşak dokusunu ve fırında kızaran yüzeyini kolaylıkla görebilirsiniz.  

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#Yemek Tarifleri
#Taş Fırın Sütlacı
#Evde Sütlaç
#Fırın Sütlacı
#Mavi Kadin
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