Lokantada yemeğe son! Tam kıvamında taş fırın sütlacı tarifi

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İstanbul
Lokantalara gidildiği zaman yemek sonrası ikram ya da tatlı niyetine yenilen taş fırın sütlacı evde kolay bir şekilde de yapılabilmesiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Lokantada yemeğe son verdirecek olan yeni tarifiyle daha önce hiç yapılmamış tam kıvamında taş fırın sütlacı tarifi araştırılmaya başlandı. Üstelik evde de tam kıvamında taş fırın sütlacı yapmak artık daha kolay olacak. İşte detaylar…
Kimi zaman bir esnaf lokantasının yanından geçip daha sonrasında orada yemek yemeğe karar verilince olanlar oluyor. Özellikle de yemekten sonra da gelen sütlaç tatlısı adeta tatlı severlerin damaklarını çatlatıyor. Bir de taş fırın sütlacı olduğu zaman hem yenilen yemeğin tadı bambaşka oluyor. Bir de tadıyla kendine hayran bıraktıran sütlaç evde de rahatlıkla yapılabiliyor.
Lokanta da yemek ayrı bir zevk verse de çoğu zaman canımız çektiği an gidip de hemen sütlaç alamıyoruz. Hal böyle olunca da evde kolay bir şekilde de yapılabilecek olan fırın sütlacını sizin için araştırdık. Üstelik çok kolay bir şekilde hazırlanan bu tarif, küçükten büyüğe herkesin en sevdiği tatlılar arasında yerini alıyor.
Taş fırın sütlacı üzerinde yer alan hafif yanık görüntüsü, yoğun kıvamı ve ipeksi dokusuyla klasik sütlaçtan ayrılan özellikleri bulunuyor. Burada en önemli olan konu sütlacın fazla sıvı kalmamasıdır. Diyelim ki sütlacının fazla sıvı oldu o zaman da fırın sütlacı olmaktan çıkar. Ancak birkaç püf nokta sayesinde kolayca tam kıvamında taş fırın sütlacı yapabilirsiniz.
Malzemeler;
Üzeri için;
Hazırlanışı;
Evde yapılacak olan taş fırın sütlaçlarında genellikle lezzeti belirleyen birkaç ayrıntı da bulunuyor. Burada pirincin fazla miktarda kullanılmaması gerekiyor. Burada önemli olan nişastanın doğru bir şekilde kullanılmasıdır. Öyle ki sütlacın koyu olması fırında yapılacak olan pişirme sırasında da 5 dakika pişirme süresi verebilirsiniz.
Eğer evde bulunan fırınınızın içerisinde ızgara özelliği bulunuyorsa orada pişirebilirsiniz. Tabi yine de kontrollü bir pişirme işlemi yaparak pirincin yumuşak dokusunu ve fırında kızaran yüzeyini kolaylıkla görebilirsiniz.