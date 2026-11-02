Tatlı isteğini bastıran glütensiz incirli kurabiye tarifi! Görüntüsüyle iştah açıyor

Tatlı krizlerine hem lezzetli hem de farklı bir alternatif arıyorsanız doğru yerdesiniz. Çoğunlukla tatlı isteği geldiği zaman glüten hassasiyeti ya da rafine şeker tüketimi yapmayan kişiler genellikle diyet yaparken zorluk çekebiliyor. Tam da bu nokta da sizler için araştırdığım ve görüntüsüyle iştah açan bu tatlı tarifi, anında tatlı isteğini de bastırarak çay ve kahve saatlerine eşlik ediyor. Diğer bir yandan da görüntüsüyle iştah açıyor.

TATLI İSTEĞİNİ BASTIRAN GLÜTENSİZ İNCİRLİ KURABİYE TARİFİ!

Kilo verirken ya da kilo vermek için diyet yapmak isteyen kişiler çoğu zaman tatlı yemek istemiyorlar. Tatlı tüketiminde meydana gelecek olan şekerli bir tüketim kimi zaman sağlıklı kilo verme sürecinde çok da tüketimi yapılmayan ürünler arasında yerini alıyor. Ayrıca tatlı tüketimi sadece kilo ya da diyet açısından düşünülmemesi lazım.

Hal böyle olunca da şeker tüketimi de en aza indirilirken bunun yerine alternatif sağlıklı tarifler araştırılmaya başlandı. Tatlı krizi yaşayanlar çoğu zaman nereden tatlı alacağını şaşıyor. Ancak artık şaşkınlığa da gerek yok çünkü sizin için araştırdığımız tatlı isteklerini bastıran glütensiz incirli kurabiye tarifini yapmanız gerekiyor.

Glütensiz İncirli Kurabiye Tarifi

Malzemeler:

1 su bardağı doğranmış kuru incir

1 su bardağı yulaf unu (Taneli yulaf ise rondodan geçirilir)

1 tatlı kaşığı kakao

2 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı ya da

Hindistan cevizi yağı

1 çay bardağı süt

2 tatlı kaşığı pekmez ya da bal

Yapılışı:

Yulafımız taneli ise benim gibi rondodan geçirilir ve sonra yıkanmış ve doğranmış incir dahil tüm malzemeler karıştırılır. Bir kaşık ile gibi tepsiye konulur. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kontrollü olarak 15-20 dakika pişirilir.

GÖRÜNTÜSÜYLE İŞTAH AÇIYOR

Görüntüsüyle adeta iştah açan bu tarif, meyvemsi aroması klasik kurabiyelerden daha güzel kurabiyeler arasında yerini alıyor. İsterseniz içerisine tarçın ve ceviz ilavesi de yapılabilir. Evde kolayca hazırlanabilen glütensiz incirli kurabiye, ılıdıktan sonra kokusuyla da oldukça dikkat çeken tarifler arasında yerini alıyor.

Hem incir hem tarçın hem de glütensiz oluşu diyet yapan kişiler için kilo aldırmazken tadıyla da adından sıklıkla söz edeceksiniz. İsterseniz de malzemelerin çoğunluğunun evde bulunmasıyla da istediğiniz kadar fazla a yapabilirsiniz.

Tarifi yaparken glütensiz unum yok diye de düşünmeyin. Çünkü tariften un yulaf oluyor. Eğer ki elinizde sadece yulaf var hemen kendisini rondodan geçirerek un haline getirebilirsiniz. Un haline gelmesi saniyeler sürerken tatlı krizlerinizde bir numara haline gelecek.

Burada yine dikkat etmeniz gereken şeylerde biri de hamurun çok kaşın olmamasıdır. Bu nedenle de set incirler kullanılmaması daha iyi olur. Yulaftan elde edilen unu da kontrollü eklerseniz hamurunuz da istenmeyen durumlar meydana gelmez. Diğer bir dikkat edilmesi gerekenler arasında dengeli beslenmeyi de unutmayalım.