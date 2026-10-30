Şekersiz ve glütensiz sonbahar keki! Tarifini diyetisyenimden aldım

Diyetteyseniz, sağlıklı beslenmeye dikkat ediyorsanız ya da zayıflamaya çalışıyorsanız, şekersiz ve glütensiz sonbahar keki tarifine kesinlikle bir şans vermelisiniz. Kilo alacağım diye kek yemekten mahrum kalmanıza gerek yok! Benim de son zamanlarda şekersiz beslendiğim ve glüten almamaya dikkat ettiğim bu süreçte şekersiz ve glütensiz sonbahar kekiyle tanıştım. Sonbaharın serin günlerinde çay ve kahvenin yanına yakışan hafif bir tatlı arayışı içerisindeyseniz, bu tarif tam size göre! Sizin için araştırdığım ve bizzat deneyimlediğim şekersiz ve glütensiz sonbahar kekin tarifini adım adım anlatıyorum. Diyetisyenimden aldığım şekersiz ve glütensiz sonbahar keki tarifimi sizlerle paylaşıyorum. Peki, şekersiz ve glütensiz sonbahar keki nasıl yapılır? İşte şekersiz ve glütensiz sonbahar keki...

ŞEKERSİZ VE GLÜTENSİZ SONBAHAR KEKİ TARİFİ!

Sonbaharın etkisini artırmasıyla birlikte birçok evde sıcacık kekler pişmeye başladı. Sonbaharın serin günlerinde çayın ve kahvenin yanına nefis bir kek hazırlamak istiyor ancak diyette olduğunuz için geri duruyorsanız, sizin için araştırdığım ve bizzat deneyimlediğim şekersiz ve glütensiz sonbahar kekini kesinlikle denemelisiniz. Benim de diyette olduğum ve şekersiz beslenmeye geçtiğim son zamanlarda sıklıkla yaptığım şekersiz ve glütensiz sonbahar kekini sizlerle paylaşıyorum.

Sonbahar denilince akla ilk gelen lezzetler arasında hiç şüphesiz kek yer alıyor. Çay ve kahvenin yanına mükemmel bir eşlikçi olan kek, şeker ve glüten tüketmeyenler için büyük hasret oluşturuyor. Fakat diyetisyenimden aldığım şekersiz ve glütensiz kek tarifi, sağlıklı beslenenler ve diyet yapanlar için güzel bir alternatif sunuyor. Hazırlanması oldukça kolay bu tarif, tamamen doğal ürünlerden oluşuyor ve rafine şeker içermiyor.

Dilerseniz ara öğünlerde dilerseniz kahve ya da çayın yanında gönül rahatlığıyla tüketebileceğiniz bu tarif, hurmadan gelen doğal tat, muzun yumuşacık dokusu, havucun lezzeti ve cevizin kıtır kıtır dokusuyla sofralarda yerini alıyor. Peki, şekersiz ve glütensiz sonbahar keki nasıl yapılır? İşte şekersiz ve glütensiz sonbahar keki...

Malzemeler;

2 adet yumurta

6-8 adet hurma

1 küçük olgun muz

Yarım su bardağı süt (100 ml)

1 adet havuç(küçükse 2 tane)

1 su bardağı öğütülmüş yulaf (200 ml)

1 tatlı kaşığı tarçın

Vanilin

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

8-10 adet ceviz içi

Sosu için;

2 yemek kaşığı labne

1 tatlı kaşığı fıstık ezmesi

1 tatlı kaşığı bal

1-2 tutam tarçın

Yapılışı;

Öncelikle yumurtaları iyice çırpıp köpürtün.

Sonrasında sütü ısıtıp hurmalarla birlikte blenderdan geçirin.

Karışımı yumurtalara ekleyip muzu ezerek ve havucu ilave edin.

Ardından öğütülmüş yulaf, tarçın, vanilin ve kabartma tozunu ekleyip karıştırın.

Daha sonra harcınızı kalıba aktarın ve 180°C fırında kontrollü şekilde 20-25 dakika pişirin.

Soğuyan kek üzerine bir kasede hazırladığınız sosu dökün.

Şekersiz, glütensiz sonbahar kekiniz hazır.

Afiyet, şifa olsun.

BUNLARA DİKKAT EDİN!

Siz de diyetteyseniz, sağlıklı beslenmeye dikkat ediyorsanız ve zayıflamak istiyorsanız tarifini diyetisyenimden aldığım bu sonbahar kekini kesinlikle denemelisiniz. Fakat bu keki hazırlarken belli başlı püf noktalarına da dikkat etmelisiniz. Şekersiz ve glütensiz sonbahar kekini hazırlarken dikkat etmeniz gerekenleri sizlerle paylaşıyorum. İşte şekersiz ve glütensiz sonbahar keki hazırlarken dikkat etmeniz gerekenler...