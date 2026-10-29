TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Mavi Kadin Diyet
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 15:39
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 15:41

Çay saatlerinin yeni favorisi olacak! Glütensiz tuzlu kek tarifi

Çay saatlerinden klasik tariflerden sıkıldınız mı? O halde artık çay saatlerinizin yeni favorisi haline gelecek olan glütensiz tuzlu kek tarifini kesinlikle denemelisiniz. Yumuşacık dokusu, peynirin verdiği lezzet ve yeşilliklerin mis gibi kokusuyla ön plana çıkan tariflerler arasında yerini alıyor.

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Çay saatlerinin yeni favorisi olacak! Glütensiz tuzlu kek tarifi
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 15:39
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 15:41

sürecinde ya da glütensiz beslenen kişiler farklı lezzetler arayışına giriyor. Özellikle de klasik çay saati tariflerine ek olarak yeni tatlar arayanlar glütensiz tuzlu kek tarifiyle bir araya getiriyoruz. Üstelik doğru malzemelerle hazırlanan bu kek tarifi adeta çay saatlerinin de favorisi haline gelecek.

ÇAY SAATLERİNİN YENİ FAVORİSİ OLACAK!

Çay saatlerinde klasik kek tariflerinden sıkılanlar ya da farklı bir alternatif arayanlar için glütensiz tuzlu kek tarifi ön plana çıkıyor. Üstelik çay saatlerinin yeni favorisi olacak olan bu kek tarifi adeta damak çatlatacak. İster diyet yapın isterseniz de beyaz una karşı bir alerjiniz olsun hiç önemli değil artık kek yemek istediğiniz de eliniz korkarak keklere gitmeyecek.

Çay saatlerinin yeni favorisi olacak! Glütensiz tuzlu kek tarifi

Yeni tarifle artık çay saatlerinde sadece bir çay içmekle kalmayacaksınız. Çayınızı içerken yanında glütensiz tuzlu kek yiyerek hoş sohbetinizi yapabilirsiniz. İçinde yer alan yumurta, yoğurt, ve dereotuyla hazırlanan bu lezzet üzerine eklenen , kuru domates, kabak çekirdeği ve çeşitli baharatlarla hem doyurucu hem de sağlıklı bir alternatif yapabilmek mümkün hale gelecek.

Çay saatlerinin yeni favorisi olacak! Glütensiz tuzlu kek tarifi

GLÜTENSİZ TUZLU KEK TARİFİ

İster diyet yapın isterseniz de sağlıklı beslenmeyi kendinize dost edinin. Son yılların en çok tüketilen tariflerinden biri haline gelen glütensiz tuzlu kek tarifi, sağlıklı atıştırmalıkların en güzeli olarak karşımıza çıkıyor.

Çay saatlerinin yeni favorisi olacak! Glütensiz tuzlu kek tarifi

Malzemeler;

  • 3 adet yumurta
  • 1 su bardağı yoğurt
  • Yarım su bardağı zeytinyağı
  • 2 su bardağı glütensiz un
  • 1 paket kabartma tozu
  • 150 gram lor peyniri
  • 100 gram süzme peynir
  • Yarım demet dereotu
  • 1 çay kaşığı tuz

Üzeri için;

  • Dilimlenmiş siyah zeytin
  • Kuru domates
  • Çekirdeksiz yeşil zeytin
  • Taze kekik
  • Kabak çekirdeği
  • Çörek otu
  • Susam
  • Çay saatlerinin yeni favorisi olacak! Glütensiz tuzlu kek tarifi

Hazırlanışı;

Yumurta, yoğurt ve zeytinyağını çırpın. Glütensiz unu, kabartma tozunu ve tuzu ekleyip karıştırın. Lor peyniri, süzme peynir ve ince kıyılmış dereotunu ilave ederek homojen bir kek harcı hazırlayın. Yağlı kâğıt serili dikdörtgen kaba harcı dökün.

Üzerini dilimlenmiş siyah zeytin, kuru domates, çekirdeksiz yeşil zeytin, taze kekik, kabak çekirdeği, çörek otu ve susamla süsleyin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 50-55 dakika pişirin. Daha sonrasında servise hazır edebilirsiniz.

Çay saatlerinin yeni favorisi olacak! Glütensiz tuzlu kek tarifi

GLÜTENSİZ TUZLU KEK SAĞLIKLI MI?

Glütensiz tuzlu kekin besin değeri, kullanılan unun türüne, peynir miktarına ve eklenen diğer malzemelerin oranlarına göre değişkenlik gösterebilir. Düşük kalorili olması nedeniyle sıklıkla tüketilen kekler arasında yerini alsa da porsiyon miktarı ve genel beslenme düzeni de önemli oluyor.

Çay saatlerinin yeni favorisi olacak! Glütensiz tuzlu kek tarifi

Özellikle de çölyak hastalarının ya da glüten hassasiyeti olan kişilerin bu keki tüketmesi onların sağlıkları için daha önemli oluyor. Ayrıca doğru malzemelerle hazırlandığı zaman adeta yemekleri bambaşka bir seviyeye taşıyan glütensiz kek, sofralarda da sevilerek tüketilen kekler arasında kendinde yer buluyor. Klasik keklere elveda dedirtecek olan bu karışım farklı damak zevklerine uygun da ayarlanabilmesiyle yapılabilir.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Tam buğday unundan pofuduk kek nasıl yapılır? Ezber bozan tarif
Unsuz, glütensiz, rafine şekersiz kek! Tarifini diyetisyenimden aldım
ETİKETLER
#zeytin
#peynir
#çölyak
#dereotu
#Diyet
#Glütensiz Tuzlu Kek Tarifi
#Mavi Kadin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.