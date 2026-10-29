Çay saatlerinin yeni favorisi olacak! Glütensiz tuzlu kek tarifi

Diyet sürecinde ya da glütensiz beslenen kişiler farklı lezzetler arayışına giriyor. Özellikle de klasik çay saati tariflerine ek olarak yeni tatlar arayanlar glütensiz tuzlu kek tarifiyle bir araya getiriyoruz. Üstelik doğru malzemelerle hazırlanan bu kek tarifi adeta çay saatlerinin de favorisi haline gelecek.

ÇAY SAATLERİNİN YENİ FAVORİSİ OLACAK!

Çay saatlerinde klasik kek tariflerinden sıkılanlar ya da farklı bir alternatif arayanlar için glütensiz tuzlu kek tarifi ön plana çıkıyor. Üstelik çay saatlerinin yeni favorisi olacak olan bu kek tarifi adeta damak çatlatacak. İster diyet yapın isterseniz de beyaz una karşı bir alerjiniz olsun hiç önemli değil artık kek yemek istediğiniz de eliniz korkarak keklere gitmeyecek.

Yeni tarifle artık çay saatlerinde sadece bir çay içmekle kalmayacaksınız. Çayınızı içerken yanında glütensiz tuzlu kek yiyerek hoş sohbetinizi yapabilirsiniz. İçinde yer alan yumurta, yoğurt, peynir ve dereotuyla hazırlanan bu lezzet üzerine eklenen zeytin, kuru domates, kabak çekirdeği ve çeşitli baharatlarla hem doyurucu hem de sağlıklı bir alternatif yapabilmek mümkün hale gelecek.

GLÜTENSİZ TUZLU KEK TARİFİ

İster diyet yapın isterseniz de sağlıklı beslenmeyi kendinize dost edinin. Son yılların en çok tüketilen tariflerinden biri haline gelen glütensiz tuzlu kek tarifi, sağlıklı atıştırmalıkların en güzeli olarak karşımıza çıkıyor.

Malzemeler;

3 adet yumurta

1 su bardağı yoğurt

Yarım su bardağı zeytinyağı

2 su bardağı glütensiz un

1 paket kabartma tozu

150 gram lor peyniri

100 gram süzme peynir

Yarım demet dereotu

1 çay kaşığı tuz

Üzeri için;

Dilimlenmiş siyah zeytin

Kuru domates

Çekirdeksiz yeşil zeytin

Taze kekik

Kabak çekirdeği

Çörek otu

Susam



Hazırlanışı;

Yumurta, yoğurt ve zeytinyağını çırpın. Glütensiz unu, kabartma tozunu ve tuzu ekleyip karıştırın. Lor peyniri, süzme peynir ve ince kıyılmış dereotunu ilave ederek homojen bir kek harcı hazırlayın. Yağlı kâğıt serili dikdörtgen kaba harcı dökün.

Üzerini dilimlenmiş siyah zeytin, kuru domates, çekirdeksiz yeşil zeytin, taze kekik, kabak çekirdeği, çörek otu ve susamla süsleyin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 50-55 dakika pişirin. Daha sonrasında servise hazır edebilirsiniz.

GLÜTENSİZ TUZLU KEK SAĞLIKLI MI?

Glütensiz tuzlu kekin besin değeri, kullanılan unun türüne, peynir miktarına ve eklenen diğer malzemelerin oranlarına göre değişkenlik gösterebilir. Düşük kalorili olması nedeniyle sıklıkla tüketilen kekler arasında yerini alsa da porsiyon miktarı ve genel beslenme düzeni de önemli oluyor.

Özellikle de çölyak hastalarının ya da glüten hassasiyeti olan kişilerin bu keki tüketmesi onların sağlıkları için daha önemli oluyor. Ayrıca doğru malzemelerle hazırlandığı zaman adeta yemekleri bambaşka bir seviyeye taşıyan glütensiz kek, sofralarda da sevilerek tüketilen kekler arasında kendinde yer buluyor. Klasik keklere elveda dedirtecek olan bu karışım farklı damak zevklerine uygun da ayarlanabilmesiyle yapılabilir.