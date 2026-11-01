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Mavi Kadin Diyet
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
01.11.2026
saat ikonu 16:39
|
GÜNCELLEME:
01.11.2026
saat ikonu 16:39

Yeşil çayı böyle demleyen lezzetine doyamıyor! Tarçın ve karanfilin uyumu

Diyet listelerinin vazgeçilmez içecekleri arasında yer alan yeşil çayı nasıl demlemeniz gerektiğini sizlerle paylaşıyorum. Kendine özgü aroması ve hafif içimiyle en çok tercih edilen bitki çayları arasında yer alan yeşil çayı bir de böyle demlemeyi deneyin! Siz de yeşil çayı tek başına sade tüketmeyi sevmeyenlerdenseniz, tarçın ve karanfil uyumuna bayılacaksınız. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Selime Albayrak
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Yeşil çayı böyle demleyen lezzetine doyamıyor! Tarçın ve karanfilin uyumu
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
01.11.2026
saat ikonu 16:39
|
GÜNCELLEME:
01.11.2026
saat ikonu 16:39

Kendine özgü aroması ve hafif içimiyle özellikle süreçlerinde sıklıkla tercih edilen yeşil çayı nasıl daha lezzetli bir hale getirebileceğinizin formülü sizlerle paylaşıyorum. Siz de benim gibi yeşil çayı sade tüketmeyi sevmeyenlerdenseniz, sizin için araştırdığım ve bizzat deneyimlediğim bu demleme yöntemine kesinlikle bir şans vermelisiniz. Yeşil çayınıza ve ekleyerek farklı bir aroma kazandırmanın tam zamanı! Hem sıcak hem de soğuk bir şekilde tüketebileceğiniz bu tarif diyet sürecinizde büyük kolaylık oluşturuyor. Peki, yeşil çayı nasıl daha lezzetli hale getirebilirsiniz? Tarçınlı ve karanfilli nasıl hazırlanır? İşte lezzetine doyamayacağınız yeşil çay demleme yöntemi...

LEZZETİNE DOYAMAYACAĞINIZ YEŞİL ÇAY DEMLEME YÖNTEMİ!

Diyet listelerinin vazgeçilmezleri arasında yer alan yeşil çayı nasıl daha lezzetli bir şekilde demleyebileceğinizi sizler için araştırdım. Siz de benim gibi yeşil çayı sade içemeyenlerdenseniz, lezzetine doyamayacağınız bu demleme yöntemine kesinlikle bir şans vermelisiniz. Lezzetine doyamayacağınız yeşil çay demleme yöntemini sizlerle paylaşıyorum. Sizin için araştırdığım ve bizzat deneyimlediğim bu demleme yöntemini mutlaka denemelisiniz.

Yeşil çayı böyle demleyen lezzetine doyamıyor! Tarçın ve karanfilin uyumu

Yeşil çayınıza farklı bir aroma katmak istiyorsanız, tarçın ve karanfilin muhteşem uyumundan faydalanabilirsiniz. Hem sıcak hem de soğuk bir şekilde tüketebileceğiniz bu demleme yöntemiyle diyet sürecinizi daha kolay bir hale dönüştürebilirsiniz. Yeşil çay hazırlanırken en çok yapılan hatalardan biri demeleme sıcaklığı oluyor. Çayı doğrudan kaynar suya eklemek, aromasının acılaşmasına neden olabiliyor.

Yeşil çayı böyle demleyen lezzetine doyamıyor! Tarçın ve karanfilin uyumu

Bu demleme yönteminde önce tarçın ve karanfiller kısa süre kaynatılıyor. Sonrasında suyun sıcaklığı biraz düştüğünde yeşil çay ilave ediliyor. Böylece baharatların aroması suya geçerken yeşil çayın kendine has tadı ise korunuyor. Diyet sürecinde sade yeşil çay içemeyenler için oldukça güzel bir alternatif olan bu demleme yöntemi, yeşil çaydan maksimum verim almanızı sağlıyor. Peki, yeşil çayı nasıl daha lezzetli hale getirebilirsiniz? Tarçınlı ve karanfilli yeşil çay nasıl hazırlanır? İşte lezzetine doyamayacağınız yeşil çay demleme yöntemi...

Yeşil çayı böyle demleyen lezzetine doyamıyor! Tarçın ve karanfilin uyumu

Malzemeler;

  • 1.5 yemek kaşığı yeşil çay
  • 3-4 adet karanfil
  • 1/4 çubuk Seylan tarçını
  • 3 su bardağı su

Hazırlanışı;

  • Öncelikle 3 su bardağı suyu bir demliğe alın.
  • İçerisine karanfilleri ve Seylan tarçınını ekleyin.
  • Baharatları birkaç dakika kısık ateşte kaynatarak aromasının suya geçmesini sağlayın.
  • Sonrasında demliği ocaktan alın ve suyun kaynama sıcaklığının düşmesini bekleyin.
  • Su biraz soğuduktan sonra yeşil çayı ilave edin.
  • Yaklaşık 2-3 dakika demlenmeye bırakın.
  • Daha uzun süre bekletmek çayın tadını acılaştırabileceği için demleme süresini kısa tutmaya özen gösterin.
  • Son olarak çayı süzerek fincanlara paylaştırın.
  • Dilerseniz sıcak tüketebilir, dilerseniz soğumasını bekleyip içerisine buz ekleyerek soğuk çay şeklinde servis edebilirsiniz.
  • Afiyet, şifa olsun.
Yeşil çayı böyle demleyen lezzetine doyamıyor! Tarçın ve karanfilin uyumu

DİYET SÜRECİNDE YEŞİL ÇAYIN ETKİLERİ!

Yeşil çayın diyet sürecinde ve kilo kaybı üzerindeki etkisi araştırmalarda genellikle kişiden kişiye değişiklik göstermektedir. Kalıcı kilo kaybında asıl belirleyici olan dengeli beslenme, fiziksel aktivite, yeterli uyku ve kalori dengesidir. Yeşil çay diyet sürecinde; sabah kahvaltıdan sonra, öğle saatlerinde, egzersizden önce kafein hassasiyeti yoksa ve öğleden sonra erken saatlerde tüketilebilir.

Yeşil çayı böyle demleyen lezzetine doyamıyor! Tarçın ve karanfilin uyumu

Akşam geç saatlerde yeşil çay tüketmek kafein nedeniyle uykuya dalmayı zorlaştırabilir. Diyet sürecinde yeşil çay tüketiminin olası etkileri bulunmaktadır. Yeşil çayın diyet sürecinde etkileri şu şekildedir:

  • Enerji harcamasını destekleyebilir.
  • Yağ oksidasyonuna katkıda bulunabilir.
  • Kalori alımını artırmadan içilebilir.
  • Egzersiz sürecine eşlik edebilir.
  • Antioksidan bileşenler içerir. 

 

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#diyet
#tarçın
#karanfil
#yeşil çay
#Diyet
#Seylan Tarçını
#Mavi Kadin
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