Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Mavi Kadin Diyet
Avatar
Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 10:40
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 10:40

Metabolizmayı hızlandırmak kilo verdirir mi? 30 yaş üstüne kötü haber

Metabolizmayı hızlandırmanın kilo vermeyi kolaylaştırdığı düşünülse de tek başına hızlı metabolizma kilo kaybını garanti etmiyor. Kilo vermede alınan ve harcanan enerji arasındaki denge, fiziksel aktivite ve beslenme düzeni daha belirleyici oluyor. Peki metabolizma gerçekten yaşla birlikte yavaşlıyor mu?

Avatar
Editor
 Merve Kaya
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Metabolizmayı hızlandırmak kilo verdirir mi? 30 yaş üstüne kötü haber
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 10:40
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 10:40

Metabolizmayı hızlandırmak tek başına kilo vermek için yeterli değil. Kilo kaybı için temel olarak vücudun harcadığından daha az enerji alınması gerekiyor. Ayrıca 30 yaşından sonra metabolizmanın bir anda yavaşladığı düşüncesi de bilimsel verilerle tam olarak örtüşmüyor. Araştırmalar, toplam enerji harcamasının 20-60 yaş arasında genel olarak sabit kaldığını gösteriyor.

HABERİN ÖZETİ

Metabolizmayı hızlandırmak kilo verdirir mi? 30 yaş üstüne kötü haber

Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
Metabolizmayı hızlandırmanın tek başına kilo vermek için yeterli olmadığı ve enerji harcamasının 20-60 yaş arasında genel olarak sabit kaldığı belirtilmektedir.
Kilo kaybı için temel kural vücudun harcadığından daha az enerji alınmasıdır.
Araştırmalara göre 20-60 yaş arasında toplam enerji harcaması büyük ölçüde sabit kalmakta, belirgin düşüş ise 60 yaşından sonra başlamaktadır.
Kilo kontrolü ve enerji harcamasında kas kütlesinin korunması, düzenli fiziksel aktivite ve dengeli beslenme önemli rol oynamaktadır.
Doç. Dr. Zeynep Aslı Kaplan, 30'lu yaşlardan itibaren kas kütlesinde azalma başlayabileceğini ve hedefin kas kaybını önlemek olması gerektiğini ifade etmektedir.
Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
  • Metabolizmayı hızlandırmak tek başına kilo vermeyi sağlamıyor.
  • Kilo kaybında enerji alımı ve enerji harcaması arasındaki denge önemli.
  • 20-60 yaş arasında toplam enerji harcaması genel olarak sabit seyrediyor.
  • Metabolizmadaki belirgin düşüşün 60 yaş sonrasında başladığı görülüyor.
  • Fiziksel aktivite, günlük enerji harcamasını artırarak kilo kontrolüne yardımcı olabiliyor.
  • Kas kütlesini korumak, dinlenme halindeki enerji harcamasının korunmasına katkı sağlayabiliyor.

METABOLİZMAYI HIZLANDIRMAK KİLO VERDİRİR Mİ?

Metabolizmayı hızlandırmak tek başına kilo vermeyi sağlamaz. Kilo kaybında asıl belirleyici, gün içinde alınan enerjiden daha fazlasının harcanmasıdır. hızı ise kişinin yaşı, vücut yapısı, kas kütlesi ve günlük hareket düzeyi gibi birçok faktöre bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle yalnızca metabolizmayı hızlandırmaya odaklanmak yerine dengeli beslenme ve düzenli birlikte değerlendirilmelidir.

Metabolizmayı hızlandırmak kilo verdirir mi? 30 yaş üstüne kötü haber

30 YAŞINDAN SONRA METABOLİZMA GERÇEKTEN YAVAŞLIYOR MU?

30 yaşından sonra metabolizmanın bir anda yavaşladığı düşüncesi sanıldığı kadar doğru değil. Araştırmalar, yetişkinlikte toplam enerji harcamasının yaklaşık 20 ile 60 yaş arasında büyük ölçüde sabit kaldığını gösteriyor. Metabolizmadaki belirgin düşüş ise 60 yaşından sonra daha fazla görülüyor. Bu nedenle 30 yaşını geçtikten sonra kilo vermenin zorlaşmasını yalnızca metabolizmanın yavaşlamasıyla açıklamak doğru değil. Günlük hareketin azalması, beslenme düzenindeki değişiklikler ve kas kütlesindeki kayıplar da kilo kontrolünü etkileyebiliyor.

Metabolizmayı hızlandırmak kilo verdirir mi? 30 yaş üstüne kötü haber

METABOLİZMAYI ETKİLEYEN FAKTÖRLER NELER?

Metabolizma hızını yalnızca yaş belirlemiyor. Vücut ağırlığı, kas kütlesi, hormonlar, genetik özellikler ve günlük fiziksel aktivite de enerji harcamasını etkileyebiliyor. Özellikle kas kütlesinin korunması ve gün içinde hareketli olmak, toplam enerji harcamasının desteklenmesine yardımcı oluyor. Bu nedenle kilo kontrolünde yalnızca metabolizma hızına değil, beslenme ve hareket düzeninin tamamına odaklanmak gerekiyor.

Metabolizmayı hızlandırmak kilo verdirir mi? 30 yaş üstüne kötü haber

METABOLİZMAYI HIZLANDIRMAK İÇİN NELER YAPILABİLİR?

Metabolizmayı desteklemek için düzenli fiziksel aktivite yapmak, kas kütlesini korumak ve yeterli protein içeren dengeli bir beslenme düzeni oluşturmak önem taşıyor. Gün içinde daha fazla hareket etmek de toplam enerji harcamasını artırabiliyor. Yeterli uyku ve düzenli öğünler de kilo kontrolünü destekleyen alışkanlıklar arasında yer alıyor.

Metabolizmayı hızlandırmak kilo verdirir mi? 30 yaş üstüne kötü haber

UZMANLAR UYARIYOR: KİLO VERMEYİ SADECE METABOLİZMAYA BAĞLAMAYIN

Doç. Dr. Zeynep Aslı Kaplan, yaş ilerledikçe kilo vermenin zorlaşmasını yalnızca metabolizmanın yavaşlamasıyla açıklamanın doğru olmadığını belirtiyor. Kaplan’a göre özellikle 30’lu yaşlardan itibaren başlayan kas kütlesindeki azalma, ilerleyen yıllarda kilo kontrolünü etkileyebiliyor. Fiziksel aktivitenin azalması ve yetersiz protein alımı da bu süreci hızlandırabiliyor. 

  • Yaş ilerledikçe kas kütlesini korumak önem kazanıyor.
  • Fiziksel aktivitenin azalması enerji harcamasını düşürebiliyor.
  • Yeterli protein alımı kas dokusunun korunmasına katkı sağlıyor.
  • Direnç egzersizleri kas kütlesini korumada önemli rol oynuyor.
  • Kilo kontrolünde yalnızca metabolizma hızına değil, beslenme ve hareket düzenine de dikkat etmek gerekiyor.
Metabolizmayı hızlandırmak kilo verdirir mi? 30 yaş üstüne kötü haber

Kaplan, özellikle orta yaşlardan itibaren hedefin yalnızca tartıdaki rakamı düşürmek yerine kas kaybını önlemek olması gerektiğine dikkat çekiyor. Bu nedenle dengeli beslenme, yeterli protein ve düzenli fiziksel aktivitenin birlikte değerlendirilmesi önem taşıyor. 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Salatalık diyetiyle ne kadar zayıflanır? Salatalık kabak diyetinde etkili yöntem
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ani zayıflamaya dikkat! Tartıdaki kilo sizi şaşırtmasın
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#metabolizma
#kas kütlesi
#Kilo Kaybı
#Fiziksel Aktivite
#Diyet
#Doç. Dr. Zeynep Aslı Kaplan
#Mavi Kadin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.