Metabolizmayı hızlandırmak kilo verdirir mi? 30 yaş üstüne kötü haber

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Metabolizmayı hızlandırmak tek başına kilo vermek için yeterli değil. Kilo kaybı için temel olarak vücudun harcadığından daha az enerji alınması gerekiyor. Ayrıca 30 yaşından sonra metabolizmanın bir anda yavaşladığı düşüncesi de bilimsel verilerle tam olarak örtüşmüyor. Araştırmalar, toplam enerji harcamasının 20-60 yaş arasında genel olarak sabit kaldığını gösteriyor.
Metabolizmayı hızlandırmak tek başına kilo vermeyi sağlamaz. Kilo kaybında asıl belirleyici, gün içinde alınan enerjiden daha fazlasının harcanmasıdır. Metabolizma hızı ise kişinin yaşı, vücut yapısı, kas kütlesi ve günlük hareket düzeyi gibi birçok faktöre bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle yalnızca metabolizmayı hızlandırmaya odaklanmak yerine dengeli beslenme ve düzenli fiziksel aktivite birlikte değerlendirilmelidir.
30 yaşından sonra metabolizmanın bir anda yavaşladığı düşüncesi sanıldığı kadar doğru değil. Araştırmalar, yetişkinlikte toplam enerji harcamasının yaklaşık 20 ile 60 yaş arasında büyük ölçüde sabit kaldığını gösteriyor. Metabolizmadaki belirgin düşüş ise 60 yaşından sonra daha fazla görülüyor. Bu nedenle 30 yaşını geçtikten sonra kilo vermenin zorlaşmasını yalnızca metabolizmanın yavaşlamasıyla açıklamak doğru değil. Günlük hareketin azalması, beslenme düzenindeki değişiklikler ve kas kütlesindeki kayıplar da kilo kontrolünü etkileyebiliyor.
Metabolizma hızını yalnızca yaş belirlemiyor. Vücut ağırlığı, kas kütlesi, hormonlar, genetik özellikler ve günlük fiziksel aktivite de enerji harcamasını etkileyebiliyor. Özellikle kas kütlesinin korunması ve gün içinde hareketli olmak, toplam enerji harcamasının desteklenmesine yardımcı oluyor. Bu nedenle kilo kontrolünde yalnızca metabolizma hızına değil, beslenme ve hareket düzeninin tamamına odaklanmak gerekiyor.
Metabolizmayı desteklemek için düzenli fiziksel aktivite yapmak, kas kütlesini korumak ve yeterli protein içeren dengeli bir beslenme düzeni oluşturmak önem taşıyor. Gün içinde daha fazla hareket etmek de toplam enerji harcamasını artırabiliyor. Yeterli uyku ve düzenli öğünler de kilo kontrolünü destekleyen alışkanlıklar arasında yer alıyor.
Doç. Dr. Zeynep Aslı Kaplan, yaş ilerledikçe kilo vermenin zorlaşmasını yalnızca metabolizmanın yavaşlamasıyla açıklamanın doğru olmadığını belirtiyor. Kaplan’a göre özellikle 30’lu yaşlardan itibaren başlayan kas kütlesindeki azalma, ilerleyen yıllarda kilo kontrolünü etkileyebiliyor. Fiziksel aktivitenin azalması ve yetersiz protein alımı da bu süreci hızlandırabiliyor.
Kaplan, özellikle orta yaşlardan itibaren hedefin yalnızca tartıdaki rakamı düşürmek yerine kas kaybını önlemek olması gerektiğine dikkat çekiyor. Bu nedenle dengeli beslenme, yeterli protein ve düzenli fiziksel aktivitenin birlikte değerlendirilmesi önem taşıyor.