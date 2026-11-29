Pastaneden alınan ay çöreğinin kokusunu ve lezzetini evine taşımak isteyenler, geleneksel tarifleri araştırıyor. Dışı güzelce kızaran, içi yumuşacık kalan ve kakaolu harcıyla damaklarda iz bırakan ay çöreği, evde hazırlanan hamur işleri arasında özel bir yere sahip. Doğru malzemeler ve birkaç önemli püf noktasıyla pastane lezzetinde ay çörekleri hazırlamak mümkün. Peki, evde ay çöreği nasıl yapılır, hamurunun yumuşak olması için nelere dikkat edilmelidir? İşte adım adım ay çöreği tarifi...

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HABERİN ÖZETİ Pastanelerin vitrinindeki gibi kabarıyor! Evde ay çöreği yapmanın püf noktası Haberde, evde pastane usulü ay çöreği yapmak için gerekli malzemeler, hamur ve iç harcın hazırlanışı, şekil verme adımları ve pişirme püf noktaları anlatılmaktadır. Hamuru için ılık süt, su, sıvı yağ, yumurta, toz şeker, instant maya, tuz ve yaklaşık 4-4,5 su bardağı un kullanılır; hamur 45-60 dakika mayalanmaya bırakılır. İç harç; ufalanmış kek, kakao, ceviz, kuru üzüm, süt, toz şeker ve isteğe bağlı tarçın karıştırılarak hazırlanır. Bezeler oval açılıp ortasına iç harç konulduktan sonra rulo yapılarak iki ucu kıvrılır ve ay şekli verilir. Şekil verilen çörekler tepside 15-20 dakika dinlendirilir ve üzerlerine yumurta sarısı ile file badem veya susam sürülür. Çörekler, önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 20-25 dakika üzerleri kızarana kadar pişirilir.

AY ÇÖREĞİ YAPMAK İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?

Pastane usulü ay çöreği hazırlamak için öncelikle yumuşak kıvamlı bir hamur ve lezzetli bir iç harç hazırlamak gerekiyor. İşte evde kolayca uygulayabileceğiniz tarif için gerekli malzemeler:

Hamuru için:

1 su bardağı ılık süt

Yarım su bardağı ılık su

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta (akı hamura, sarısı üzerine)

3 yemek kaşığı toz şeker

1 paket instant maya

1 çay kaşığı tuz

Yaklaşık 4-4,5 su bardağı un

İç harcı için:

2 su bardağı ufalanmış kek veya bayat kek parçaları

2 yemek kaşığı kakao

Yarım su bardağı dövülmüş ceviz

2 yemek kaşığı kuru üzüm

2 yemek kaşığı süt

2 yemek kaşığı toz şeker

İsteğe bağlı tarçın

Üzeri için:

1 yumurta sarısı

File badem veya susam

PASTANE USULÜ AY ÇÖREĞİ HAMURU NASIL HAZIRLANIR?

Öncelikle ılık süt ve su geniş bir yoğurma kabına alınır. İçerisine toz şeker ve maya eklenerek karıştırılır. Ardından sıvı yağ, yumurta akı ve tuz ilave edilir. Un ise kontrollü şekilde eklenerek yoğurma işlemine başlanır.

Ele hafif yapışan, yumuşak ve esnek bir hamur elde edilmesi gerekiyor. Hamurun sertleşmemesi için unu bir anda eklemek yerine azar azar kullanmak önemli. Hazırlanan hamurun üzeri kapatılarak yaklaşık 45-60 dakika, hacmi belirgin şekilde artana kadar mayalanmaya bırakılır.

AY ÇÖREĞİNİN KAKAOLU İÇ HARCI NASIL YAPILIR?

Ay çöreğine kendine özgü lezzetini veren kakaolu iç harcı hazırlamak için ufalanmış kek parçaları derin bir kaba alınır. Üzerine kakao, dövülmüş ceviz, kuru üzüm, toz şeker ve isteğe bağlı tarçın eklenir.

Malzemeler karıştırıldıktan sonra süt azar azar ilave edilir. Böylece şekil verilebilen, çok kuru olmayan bir iç harç elde edilir. Harcın fazla sıvı olmamasına da dikkat edilmelidir. Kıvamı gerektiğinde biraz daha kek kırıntısı eklenerek ayarlanabilir.

AY ÇÖREĞİNE NASIL ŞEKİL VERİLİR?

Mayalanan hamur tezgâha alınarak eşit büyüklükte bezelere ayrılır. Her bir beze merdane yardımıyla oval şekilde açılır. Hazırlanan kakaolu iç harç hamurun ortasına uzunlamasına yerleştirilir.

Hamurun kenarları iç harcı kapatacak şekilde birleştirilir. Birleşme noktası alta gelecek biçimde çevrilen hamura hafifçe yuvarlayarak uzun bir form verilir. Ardından iki ucu içe doğru kıvrılarak ay şekli oluşturulur. Hazırlanan çörekler yağlı kâğıt serilmiş fırın tepsisine aralıklı şekilde dizilir.

AY ÇÖREĞİ KAÇ DERECEDE PİŞİRİLİR?

Şekil verilen çörekler tepside yaklaşık 15-20 dakika daha dinlendirilir. Ardından üzerlerine yumurta sarısı sürülür. İsteğe bağlı olarak file badem veya susam serpiştirilir.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 20-25 dakika, üzerleri güzelce kızarana kadar pişirilir. Fırından çıkarılan ay çörekleri kısa süre dinlendirildikten sonra servis edilebilir.

PASTANE USULÜ AY ÇÖREĞİNİN PÜF NOKTALARI NELERDİR?

Ay çöreğinin pastanelerdeki gibi yumuşak ve lezzetli olması için hamurdan iç harca kadar birkaç ayrıntıya dikkat etmek gerekiyor:

Süt ve su ılık olmalı, çok sıcak sıvılar mayanın etkisini azaltabilir.

Un kontrollü eklenmeli ve hamur sertleştirilmemeli.

Hamurun yeterince mayalanması beklenmeli.

İç harç ne çok kuru ne de fazla ıslak olmalı.

Çörekler şekil verildikten sonra tepside ikinci kez dinlendirilmeli.

Fırının önceden ısıtılmış olması ve çöreklerin fazla pişirilmemesi önemli.

Pastanelerin sevilen lezzetlerinden ay çöreğini evde hazırlamak, doğru malzemeler ve birkaç küçük püf noktasıyla oldukça kolay. Mis gibi kokusu ve bol kakaolu iç harcıyla çay saatlerine eşlik eden bu geleneksel lezzeti siz de kendi mutfağınızda deneyebilir, sevdiklerinize taze pişmiş ay çörekleri ikram edebilirsiniz.