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İstanbul
Pastaneden alınan ay çöreğinin kokusunu ve lezzetini evine taşımak isteyenler, geleneksel tarifleri araştırıyor. Dışı güzelce kızaran, içi yumuşacık kalan ve kakaolu harcıyla damaklarda iz bırakan ay çöreği, evde hazırlanan hamur işleri arasında özel bir yere sahip. Doğru malzemeler ve birkaç önemli püf noktasıyla pastane lezzetinde ay çörekleri hazırlamak mümkün. Peki, evde ay çöreği nasıl yapılır, hamurunun yumuşak olması için nelere dikkat edilmelidir? İşte adım adım ay çöreği tarifi...
Pastane usulü ay çöreği hazırlamak için öncelikle yumuşak kıvamlı bir hamur ve lezzetli bir iç harç hazırlamak gerekiyor. İşte evde kolayca uygulayabileceğiniz tarif için gerekli malzemeler:
Hamuru için:
Yaklaşık 4-4,5 su bardağı un
İç harcı için:
İsteğe bağlı tarçın
Üzeri için:
File badem veya susam
Öncelikle ılık süt ve su geniş bir yoğurma kabına alınır. İçerisine toz şeker ve maya eklenerek karıştırılır. Ardından sıvı yağ, yumurta akı ve tuz ilave edilir. Un ise kontrollü şekilde eklenerek yoğurma işlemine başlanır.
Ele hafif yapışan, yumuşak ve esnek bir hamur elde edilmesi gerekiyor. Hamurun sertleşmemesi için unu bir anda eklemek yerine azar azar kullanmak önemli. Hazırlanan hamurun üzeri kapatılarak yaklaşık 45-60 dakika, hacmi belirgin şekilde artana kadar mayalanmaya bırakılır.
Ay çöreğine kendine özgü lezzetini veren kakaolu iç harcı hazırlamak için ufalanmış kek parçaları derin bir kaba alınır. Üzerine kakao, dövülmüş ceviz, kuru üzüm, toz şeker ve isteğe bağlı tarçın eklenir.
Malzemeler karıştırıldıktan sonra süt azar azar ilave edilir. Böylece şekil verilebilen, çok kuru olmayan bir iç harç elde edilir. Harcın fazla sıvı olmamasına da dikkat edilmelidir. Kıvamı gerektiğinde biraz daha kek kırıntısı eklenerek ayarlanabilir.
Mayalanan hamur tezgâha alınarak eşit büyüklükte bezelere ayrılır. Her bir beze merdane yardımıyla oval şekilde açılır. Hazırlanan kakaolu iç harç hamurun ortasına uzunlamasına yerleştirilir.
Hamurun kenarları iç harcı kapatacak şekilde birleştirilir. Birleşme noktası alta gelecek biçimde çevrilen hamura hafifçe yuvarlayarak uzun bir form verilir. Ardından iki ucu içe doğru kıvrılarak ay şekli oluşturulur. Hazırlanan çörekler yağlı kâğıt serilmiş fırın tepsisine aralıklı şekilde dizilir.
Şekil verilen çörekler tepside yaklaşık 15-20 dakika daha dinlendirilir. Ardından üzerlerine yumurta sarısı sürülür. İsteğe bağlı olarak file badem veya susam serpiştirilir.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 20-25 dakika, üzerleri güzelce kızarana kadar pişirilir. Fırından çıkarılan ay çörekleri kısa süre dinlendirildikten sonra servis edilebilir.
Ay çöreğinin pastanelerdeki gibi yumuşak ve lezzetli olması için hamurdan iç harca kadar birkaç ayrıntıya dikkat etmek gerekiyor:
Pastanelerin sevilen lezzetlerinden ay çöreğini evde hazırlamak, doğru malzemeler ve birkaç küçük püf noktasıyla oldukça kolay. Mis gibi kokusu ve bol kakaolu iç harcıyla çay saatlerine eşlik eden bu geleneksel lezzeti siz de kendi mutfağınızda deneyebilir, sevdiklerinize taze pişmiş ay çörekleri ikram edebilirsiniz.