Kilo verme sürecinde gün içinde ne yediğinizden daha çok sabah uyanır uyanmaz ne yaptığınız büyük önem taşıyor. Özellikle de su içmek ya da egzersiz yapmak gece boyunca hareket etmeyen ya da su içemeyen vücuda şok etkisi yaparak yağ yakımını desteklemeye yardımcı oluyor. Böylelikle de kilo verme sürecinde her şeyi hızlandırıyor.

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HABERİN ÖZETİ Sabah uyanınca ilk bunu yapın! Yağ yakımını destekliyor, kilo vermeyi hızlandırıyor Kilo verme sürecinde gün içinde yenilenlerden çok, sabah uyanır uyanmaz yapılanların yağ yakımını desteklediği ve kilo vermeyi hızlandırdığı belirtiliyor. Sabah uyanır uyanmaz su içmek ya da egzersiz yapmak, gece boyunca hareket etmeyen veya su içemeyen vücuda şok etkisi yaparak yağ yakımını destekler. Sabahın ilk saatlerinde vücuda kafein göndermek sağlık için iyi değildir ve kilo vermeye çalışan biri için kötü sonuçlar doğurabilir. Sabah bir bardak su içmek veya sabah aktivitesi yapmak, gün boyunca daha kontrollü olmaya yardımcı olur. Uyku sırasında vücut yaklaşık 7-9 saat boyunca sıvı tüketmeden kalabilir, bu da su ihtiyacını artırır. Yemek öncesinde yeterli miktarda su tüketmek tokluk hissinin oluşmasına katkı sağlayabilir. Sabah saatlerinde yapılan yürüyüş veya koşu gibi aktiviteler, gece boyu hareket etmeyen vücudun hareketlenmesine yardımcı olur.

SABAH UYANINCA İLK BUNU YAPIN!

Çoğu insan sabah uyanınca elini yüzünü yıkayıp kahve içmek için kahve makinelerinin yolunu tutuyor. Ancak sabahın ilk saatlerinde vücuda kafein göndermek sağlık için iyi değilken bir de kilo vermeye çalışan biri için oldukça kötü sonuçları ortaya çıkarabilir. Bu sebeple de sabah uyanınca yapılması gerekenin kahve değil, onun yerine neyin olduğu merak konusu oluyor.

Kilo verme yalnızca gün içinde yediğin ya da ne yaptığınla değil, güne nasıl başladığınla da ilgilidir. Çünkü sabah uyanır uyanmaz yapılan bazı alışkanlıklar gün boyunca daha kontrollü olmanıza yardımcı oluyor. Özellikle de güne bir bardak su içerek ya da sabah aktivitesi yaparak gece boyunca hareket etmeyen ya da su içmeyen vücudun ihtiyaçlarını karşılamak için sabah saatleri daha iyi oluyor.

Sağlıklı bir şekilde kilo vermek; dengeli beslenme, düzenli fiziksel aktivite, yeterli uyku ve kişinin günlük enerji ihtiyacını karşılayacak basit bir alışkanlık olabilir. Hatta uyku sırasında vücut yaklaşık olarak 7 ya da 9 saat boyunca sıvı tüketmeden kalabiliyor. Bu da vücut içerisinde su ihtiyacını artırıyor.

Kilo kontrolü açısından da önemli bir yerde bulunan su, kimi zaman açlık hissiyle karıştırılabilir. Yemek öncesinde yeterli miktarda su tüketmek bazı kişilerde tokluk hissinin oluşmasına katkı sağlayabilir. Sabah saatlerinde su içmek, özellikle de güne daha zinde başlamayı da hedefler.

Sadece su içmek de değil, fiziksel aktiviteler sabah saatlerinde yapılırsa daha da etki alanına sahip olur. Tabii ki illa spor salonlarına gidilmesi şart değil. Sabah saatlerinde yapılan yürüyüş, koşu gibi aktiviteler gece boyu hareket etmeyen vücudun hareketlenmesine yardımcı olur.

Özellikle de sabah saatlerinde yapmak gün içinde de enerjik hissetmenize yardımcı olurken metabolizmanızın da hareketli olmasına destek olur. Bu sebeple de kilo vermeye çalışılırken sabah su içmek ya da yürüyüş yapmak, sağlıklı yaşam rutininin küçük fakat faydalı bir parçası olarak değerlendirilebilir.

YAĞ YAKIMINI DESTEKLİYOR, KİLO VERMEYİ HIZLANDIRIYOR

Sabah yürüyüş yapmak ya da sabah saatlerinde su içmek yağ yakımını desteklerken kilo verme sürecinde de hızlanmaya sebep olabiliyor. Çünkü yapılan tempolu bir yürüyüş, kasların enerji harcamasına ve vücudun depoladığı enerji kaynaklarını kullanıyor. Düzenli yapıldığı zaman günlük kalori harcamasını artırmaya ve kilo kontrolüne yardımcı oluyor.

Sabah kahvaltı yapmadan yürüyüşe çıkmak, egzersiz sırasında yağ kullanım oranını geçici olarak artırabilir. Ama bu durum günün sonunda daha fazla kilo verileceği anlamına gelmiyor. Bununla birlikte dengeli beslenme ve düzenli hareket etmek oldukça önemli bir yerde duruyor.