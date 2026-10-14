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Mavi Kadin Yemek Tarifleri
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Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 09:37
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 09:37

Urfa usulü incecik lavaş! Sabah kahvaltısına mis gibi lezzet

Şanlıurfa mutfağının sevilen lezzetlerinden incecik lavaş ekmeği, kahvaltı sofralarına yöresel bir dokunuş katıyor. Az malzemeyle hazırlanabilen, kolayca açılan ve tavada kısa sürede pişirilen lavaşlar peynirden zeytine, baldan tereyağına kadar pek çok kahvaltılık ürünle birlikte tüketilebiliyor. Peki, evde Urfa usulü incecik lavaş nasıl yapılır? İşte püf noktalarıyla kolay lavaş tarifi.

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Urfa usulü incecik lavaş! Sabah kahvaltısına mis gibi lezzet
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 09:37
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 09:37

Geleneksel mutfak kültürünün önemli parçalarından biri olan lavaş, özellikle sofralarında sıkça tercih ediliyor. İncecik açılan hamurun doğru şekilde pişirilmesiyle elde edilen yumuşak lavaşlar, hem kahvaltıda hem de günün diğer öğünlerinde farklı lezzetlerle bir araya geliyor.

URFA USULÜ LAVAŞ İÇİN HANGİ MALZEMELER GEREKİYOR?

Evde incecik lavaş hazırlamak için mutfakta bulunan temel malzemeler yeterli oluyor. Hamurun kıvamını tutturmak ve kolay açılmasını sağlamak, tarifin en önemli aşamalarını oluşturuyor. İşte evde Urfa usulü lavaş yapmak için gereken malzemeler:

•    4 su bardağı un
•    1,5 su bardağı ılık su
•    1 tatlı kaşığı tuz
•    1 tatlı kaşığı kuru maya (isteğe bağlı)
•    1 tatlı kaşığı sıvı yağ (isteğe bağlı)

Urfa usulü incecik lavaş! Sabah kahvaltısına mis gibi lezzet

Mayasız hazırlanan lavaşlar da ince ve lezzetli olabilir. Daha yumuşak bir doku isteyenler ise az miktarda maya kullanabilir. Unun su çekme oranı değişebildiği için suyu kontrollü eklemek, hamurun kıvamını ayarlamayı kolaylaştırır.

İNCECİK LAVAŞ NASIL YAPILIR? İŞTE ADIM ADIM TARİFİ

1. HAMURU HAZIRLAYIN

Geniş bir yoğurma kabına unu ve tuzu alın. Ilık suyu azar azar ekleyerek hamuru yoğurmaya başlayın. Dilerseniz sıvı yağı da ilave edebilirsiniz. Ele yapışmayan, yumuşak ve pürüzsüz bir hamur elde edene kadar yoğurmaya devam edin.

Urfa usulü incecik lavaş! Sabah kahvaltısına mis gibi lezzet

2. HAMURU DİNLENDİRİN

Hazırladığınız hamurun üzerini temiz bir bezle örtün. Mayasız hamuru yaklaşık 15-20 dakika dinlendirmek, daha kolay açılmasına yardımcı olur. Mayalı hamur kullanıyorsanız kabarması için daha uzun süre bekletmeniz gerekebilir.

3. KÜÇÜK BEZELERE AYIRIN

Dinlenen hamuru eşit büyüklükte parçalara bölün ve bezeler hazırlayın. Bezelerin üzerini örtülü tutarak kurumalarını önleyin. Bu aşama, lavaşların açılırken çatlamasını engellemeye yardımcı olur.

4. HAMURU İNCECİK AÇIN

Tezgâha hafifçe un serpin. Her bir bezeyi oklavayla olabildiğince ince açın. Hamurun her tarafının eşit kalınlıkta olmasına dikkat edin. Çok fazla un kullanmamaya çalışın; aksi hâlde pişirme sırasında tavada yanık un kalıntıları oluşabilir.

Urfa usulü incecik lavaş! Sabah kahvaltısına mis gibi lezzet

5. KIZGIN TAVADA PİŞİRİN

Yapışmaz tavayı veya sacı önceden ısıtın. Açtığınız hamuru tavaya yerleştirin ve yüzeyinde küçük kabarcıklar oluşmaya başladığında diğer tarafını çevirin. Her iki tarafını da kısa süre pişirin. Lavaşın fazla pişerek sertleşmesini önlemek için tavada gereğinden uzun süre bekletmeyin.

LAVAŞIN YUMUŞACIK OLMASI İÇİN BU PÜF NOKTALARINI KAÇIRMAYIN!

Evde hazırlanan lavaşların ince, esnek ve kolay sarılabilir olması için birkaç ayrıntıya dikkat etmek gerekiyor. Öncelikle hamurun çok sert olmaması önemli. Gereğinden fazla un eklemek, hamurun açılmasını zorlaştırabilir ve pişen lavaşların sertleşmesine neden olabilir.

Urfa usulü incecik lavaş! Sabah kahvaltısına mis gibi lezzet

Bir diğer önemli nokta ise tavayı yeterince ısıtmak. Soğuk tavaya konulan hamur geç pişerken kuruyabilir. Çok yüksek ateşte uzun süre tutmak da lavaşın sertleşmesine yol açabilir. Bu nedenle orta-yüksek ısıda, kısa sürede pişirmek daha iyi sonuç verir.

Pişen lavaşları üst üste dizip temiz bir mutfak bezinin arasında bekletmek de yumuşaklıklarını korumalarına yardımcı olur. Lavaşları açıkta bırakmak, nem kaybederek sertleşmelerine neden olabilir.

SABAH KAHVALTISINDA LAVAŞIN YANINA NE GİDER?

Urfa usulü incecik lavaş, kahvaltı sofralarında farklı malzemelerle birlikte tüketilebiliyor. Sıcak lavaşın içine beyaz peynir, kaşar peyniri, domates ve yeşillik koyarak pratik bir kahvaltı dürümü hazırlayabilirsiniz.

Urfa usulü incecik lavaş! Sabah kahvaltısına mis gibi lezzet

Tereyağı ve bal sevenler için de lavaş farklı bir seçenek sunuyor. Hafifçe ısıtılan lavaşın üzerine az miktarda tereyağı sürülebilir; yanında zeytin, peynir, yumurta ve çayla birlikte servis edilebilir. Daha doyurucu bir kahvaltı isteyenler ise lavaşı menemen, sahanda yumurta veya patatesli yumurtayla bir araya getirebilir. Böylece aynı hamur, farklı kahvaltı alışkanlıklarına uygun biçimde değerlendirilebilir.

Urfa usulü incecik lavaş! Sabah kahvaltısına mis gibi lezzet

FAZLA LAVAŞLAR NASIL SAKLANIR?

Hazırladığınız lavaşları aynı gün tüketmeyecekseniz tamamen soğuduktan sonra hava almayan bir poşete veya saklama kabına yerleştirebilirsiniz. Kısa süre içinde tüketilecek lavaşlar uygun koşullarda buzdolabında saklanabilir. Daha uzun süre muhafaza etmek için aralarına yağlı kâğıt koyarak porsiyonlar hâlinde dondurabilirsiniz.

Tüketmeden önce tavada kısa süre ısıtmak, lavaşların yeniden yumuşamasına yardımcı olur. Isıtma sırasında çok uzun süre bekletmemek, ekmeğin kurumasını önlemek açısından önem taşır.
 

 

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ETİKETLER
#Lavaş tarifi
#Güneydoğu Anadolu
#Yemek Tarifleri
#Urfa Usulü Lavaş
#Geleneksel Mutfak Kültürü
#Kahvaltı Dürümü
#Mavi Kadin
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