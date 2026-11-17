Türkiye'nin dört bir yanında farklı tariflerle hazırlanan menemen, Şanlıurfa'da acısıyla ön plana çıkıyor. Klasik menemen tariflerinden ayrılan Urfa usulü bu lezzet, özellikle baharatlı ve acılı yemeklerden hoşlananların dikkatini çekiyor. Bol biberle hazırlanan, domatesin aroması ve baharatların eşsiz uyumuyla sofralara gelen bu tarif, kahvaltıda farklı tatlar denemek isteyenlere hitap ediyor. Peki, Urfalıların menemenini bu kadar özel kılan ne? İşte acısıyla meşhur Urfa usulü menemenin malzemeleri ve hazırlanışı...

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HABERİN ÖZETİ Urfalıların menemen tarifi dudak yakıyor! Ama lezzeti bir başka Şanlıurfa'da hazırlanan acısıyla ön plana çıkan menemen tarifi, klasik tariflerden ayrılarak baharatlı ve acılı lezzet arayanlara hitap ediyor. Urfa usulü menemenin en belirleyici özelliği bol acı biber kullanılması ve yöreye özgü isotun tercih edilmesidir. Bu tarifte domatesin ekşimsi tadı ve biberin aroması acı ile birleşerek iddialı bir lezzet sunar. Urfa usulü menemenin malzemeleri arasında domates, yumurta, acı sivri biber, yeşil biber, tereyağı, sıvı yağ, pul biber, isot ve isteğe bağlı tuz bulunur. Hazırlanışında biberler kavrulur, domatesler suyunu çekene kadar pişirilir, baharatlar eklenir ve son olarak yumurtalar ilave edilir. Bu menemenin yanında en iyi eşlikçinin sıcak ekmek olduğu belirtilmiştir.

KLASİK MENEMENİ UNUTUN! URFA USULÜNDE ACI ÖN PLANDA

Türkiye'nin farklı bölgelerinde birbirinden farklı şekillerde hazırlanan menemen, Şanlıurfa'da daha acılı bir yorumla sofralara geliyor. Geleneksel tariflerde domates, yeşil biber ve yumurta temel malzemeler arasında yer alırken Urfa usulünde acı biberin miktarı ve çeşidi lezzetin belirleyici unsurlarından biri oluyor.

Özellikle isot ve yörede tercih edilen acı biberlerin kullanılması, menemene kendine özgü bir tat kazandırıyor. Acının ön planda olduğu bu tarifte domatesin hafif ekşimsi tadı ve biberin aroması birbirini tamamlıyor. Ortaya çıkan sonuç ise sıradan bir kahvaltılıktan farklı, oldukça iddialı bir lezzet oluyor.

BİR LOKMA ALANIN SU İSTEMESİ İŞTEN BİLE DEĞİL!

Urfalıların acıya olan düşkünlüğü düşünüldüğünde bu menemenin neden bu kadar acılı hazırlandığını anlamak zor değil. Kullanılan biber miktarı, acıya alışık olmayanlar için oldukça iddialı olabiliyor. İlk lokmada hissedilen yoğun acı, yemeğin karakterini belirliyor.

Ancak bu tarifin sırrı yalnızca acı biber kullanmak değil. Malzemelerin doğru sırayla pişirilmesi, domatesin suyunu çekmesi ve biberlerin aromasını yağa bırakması da lezzet açısından büyük önem taşıyor. Böylece acı, diğer malzemelerin tadını tamamen bastırmadan yemeğin genel karakterine eşlik ediyor.

URFA USULÜ MENEMEN NASIL YAPILIYOR?

Urfalıların acılı menemenini evinde denemek isteyenler için tarifin temel malzemeleri oldukça kolay bulunabiliyor. Acı seviyesi ise tamamen kişinin damak zevkine göre ayarlanabiliyor.

Gerekli malzemeler:

• 3 adet orta boy domates

• 3 adet yumurta

• 2-3 adet acı sivri biber

• 1 adet yeşil biber

• 1 yemek kaşığı tereyağı

• 2 yemek kaşığı sıvı yağ

• 1 çay kaşığı pul biber

• Yarım çay kaşığı isot

• İsteğe bağlı tuz

Hazırlanışı:

Öncelikle biberler ince ince doğranarak tavaya alınır. Tereyağı ve sıvı yağ ilave edilerek biberler orta ateşte kavrulur. Biberlerin rengi hafif değişmeye başladığında kabukları soyulup küp küp doğranmış domatesler tavaya eklenir.

Domatesler suyunu salıp hafifçe çekene kadar pişirilir. Ardından pul biber, isot ve tuz ilave edilerek karıştırılır. Son aşamada yumurtalar kırılır. Yumurtalar ister bütün bırakılır ister karıştırılarak pişirilir. Kıvamı damak zevkine göre ayarlanan menemen, sıcak olarak servis edilir.

YANINDA TAZE EKMEK OLMADAN OLMAZ!

Urfa usulü acılı menemenin en önemli eşlikçilerinden biri de sıcak ekmek. Tavada kalan domatesli, biberli ve baharatlı sosu ekmeğe banarak yemek, bu lezzetin keyfini artırıyor.

Kahvaltı sofralarında çayla birlikte servis edilebilen bu menemen, özellikle hafta sonu kahvaltılarına farklılık katmak isteyenler için iyi bir seçenek. Acı seviyesini artırmak isteyenler daha fazla isot veya acı biber kullanabilirken, daha hafif bir tat arayanlar biber miktarını azaltabiliyor.

ACI SEVENLERİN YENİ FAVORİSİ OLABİLİR!

Şanlıurfa mutfağının kendine has baharat kültürünü kahvaltı sofralarına taşıyan bu tarif, menemenin farklı yörelerde nasıl değişebildiğini de gösteriyor. Kimi bölgelerde soğanlı, kimi bölgelerde peynirli hazırlanan menemen, Urfa usulünde acısıyla ön plana çıkıyor.

Acıya alışkın olmayanlar için ilk lokması oldukça iddialı olsa da baharatlı yemekleri sevenler bu lezzetten vazgeçemeyebilir. Üstelik tarifin evde kolayca hazırlanabilmesi, Urfa mutfağını kendi mutfağında denemek isteyenlere de fırsat sunuyor.