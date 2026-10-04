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Mavi Kadin Yemek Tarifleri
Avatar
Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
04.10.2026
saat ikonu 10:20
|
GÜNCELLEME:
04.10.2026
saat ikonu 10:20

Yağsız cips nasıl yapılır? Evde en pratik sağlıklı tarifler

Cips seven ancak fazla yağ tüketmek istemeyenler, evde birkaç basit malzemeyle daha hafif atıştırmalıklar hazırlayabiliyor. Patates, kabak ve havuç gibi sebzeler ince dilimlenerek fırında ya da airfryer’da pişirilebiliyor. Peki yağsız cips nasıl yapılır? İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz pratik tarifler...

Avatar
Editor
 Merve Kaya
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Yağsız cips nasıl yapılır? Evde en pratik sağlıklı tarifler
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
04.10.2026
saat ikonu 10:20
|
GÜNCELLEME:
04.10.2026
saat ikonu 10:20

Yağsız cips yapmak için sebzeleri mümkün olduğunca ince dilimlemek ve yüksek ısıda kontrollü şekilde pişirmek yeterli. Patatesin yanı sıra , ve pancar gibi sebzeler de çıtır atıştırmalıklara dönüştürülebiliyor. Üstelik tariflerde yağ kullanmadan da lezzetli sonuç almak mümkün. Peki evde yağsız cips nasıl yapılır? Hangi sebzelerle sağlıklı cips hazırlanabilir? İşte en pratik tarifler...

HABERİN ÖZETİ

Yağsız cips nasıl yapılır? Evde en pratik sağlıklı tarifler

Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
Evde yağ kullanmadan patates, kabak, havuç ve pancar gibi sebzelerle pratik ve çıtır cipsler hazırlamak mümkündür.
Yağsız cips yapımında en önemli nokta sebzeleri çok ince ve eşit dilimlemek ile fazla suyunu veya nemini kağıt havluyla almaktır.
Patates dilimleri nişastasının çıkması için suda bekletilip kurulandıktan sonra fırında pişirilir.
Kabak, havuç ve pancar dilimleri kurutulup baharatlandıktan sonra yağlı kağıt serili tepsiye tek sıra halinde dizilerek fırınlanır.
Tepsideki sebze dilimlerinin birbirinin üzerine gelmemesi ve fırında kontrollü pişirilmesi gerekir.
Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.

YAĞSIZ PATATES CİPSİ NASIL YAPILIR?

Yağsız cipsi hazırlamak için öncelikle patatesleri çok ince ve eşit şekilde dilimlemek gerekiyor. Dilimlenen patatesler, fazla nişastasının çıkması için kısa süre suda bekletilip iyice kurulanıyor. Ardından yağ eklemeden yağlı kağıt serili fırın tepsisine tek sıra halinde diziliyor. Önceden ısıtılmış fırında kontrollü şekilde pişirilerek çıtır hale getiriliyor. Tuz, kırmızı biber veya kekik gibi baharatlarla lezzetlendirildiğinde pratik ve hafif bir atıştırmalık elde edilebiliyor.

Yağsız cips nasıl yapılır? Evde en pratik sağlıklı tarifler

YAĞSIZ KABAK CİPSİ NASIL YAPILIR?

Kabak cipsi, yağ kullanmadan hazırlanabilen en pratik sebze atıştırmalıklarından biri. Bunun için kabakları ince ve mümkün olduğunca eşit şekilde dilimlemek gerekiyor. Dilimler kağıt havluyla iyice kurutulduktan sonra yağlı kağıt serili tepsiye tek sıra halinde diziliyor. Üzerine isteğe göre tuz, karabiber, sarımsak tozu veya pul biber eklenerek fırında çıtırlaşana kadar pişiriliyor. Kabak su oranı yüksek bir sebze olduğu için cipslerin çıtır olması adına ince dilimlemek ve fazla suyunu almak özellikle önemli.

Yağsız cips nasıl yapılır? Evde en pratik sağlıklı tarifler

YAĞSIZ HAVUÇ CİPSİ NASIL YAPILIR?

Havuç cipsi, hem pratik hem de yağ kullanmadan hazırlanabilen hafif bir atıştırmalık. Havuçlar ince dilimlenerek hazırlanıyor ve fazla nemi kağıt havluyla alınıyor. Ardından yağlı kağıt serili tepsiye tek sıra halinde dizilip üzerine tuz, karabiber veya sevilen baharatlar ekleniyor. Önceden ısıtılmış fırında kenarları kıtırlaşana kadar pişirilen havuçlar, soğudukça daha çıtır bir kıvama geliyor.

Yağsız cips nasıl yapılır? Evde en pratik sağlıklı tarifler

YAĞSIZ PANCAR CİPSİ NASIL YAPILIR?

Pancar cipsi de yağ kullanmadan hazırlanabilen pratik sebze atıştırmalıklarından biri. Pancarı ince ve eşit şekilde dilimlemek, çıtır bir sonuç elde etmek için önemli. Dilimler kağıt havluyla kurutulduktan sonra yağlı kağıt serili tepsiye tek sıra halinde diziliyor. Üzerine az miktarda tuz ve isteğe göre karabiber eklenerek fırında kenarları kıtırlaşana kadar pişiriliyor. Fırından çıktıktan sonra bir süre bekletildiğinde pancar dilimleri daha da çıtır hale geliyor.

Yağsız cips nasıl yapılır? Evde en pratik sağlıklı tarifler

YAĞSIZ CİPS YAPARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Yağsız cips hazırlarken en önemli nokta, sebzeleri çok ince ve eşit şekilde dilimlemek. Kalın dilimler geç pişerken ince dilimler kısa sürede yanabilir. Sebzelerin fazla suyunu kağıt havluyla almak da cipslerin daha çıtır olmasına yardımcı olur. Tepsiye dizilen dilimlerin birbirinin üzerine gelmemesine dikkat edilmeli. Pişirme sırasında cipsler mutlaka kontrol edilmeli ve fazla kızarmadan fırından alınmalı.

Yağsız cips nasıl yapılır? Evde en pratik sağlıklı tarifler

YAĞSIZ CİPS HANGİ SEBZELERLE YAPILABİLİR?

Yağsız cips hazırlarken en önemli nokta, sebzeleri çok ince ve eşit şekilde dilimlemek. Kalın dilimler geç pişerken ince dilimler kısa sürede yanabilir. Sebzelerin fazla suyunu kağıt havluyla almak da cipslerin daha çıtır olmasına yardımcı olur. Tepsiye dizilen dilimlerin birbirinin üzerine gelmemesine dikkat edilmeli. Pişirme sırasında cipsler mutlaka kontrol edilmeli ve fazla kızarmadan fırından alınmalı.

Yağsız cips nasıl yapılır? Evde en pratik sağlıklı tarifler

Evde hazırlanan yağsız cipsler, pratik ve daha hafif bir atıştırmalık arayanlar için güzel bir alternatif olabilir. Patates, kabak, havuç veya pancarla hazırlanan bu tariflerde önemli olan ince dilimlemek ve pişirme süresini iyi ayarlamak. Siz de sevdiğiniz baharatları ekleyerek kendi damak tadınıza uygun çıtır cipslerinizi evde kolayca hazırlayabilirsiniz.

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#havuç
#patates
#kabak
#cips
#pancar
#Yemek Tarifleri
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