Yeşil çaya zencefil eklenirse ne olur? Kilo vermek isteyenler araştırıyor

Yeşil çay ve zencefilin birlikte tüketilmesi, sağlıklı beslenmeye dikkat eden ve fazla kilolarından kurtulmak isteyenlerin merak ettiği konular arasında bulunuyor. Araştırmalar, bu iki besinin bazı metabolik süreçler üzerinde etkili olabileceğini gösterse de doğrudan kilo verdiren bir karışım olduklarını kanıtlamıyor.

• Yeşil çaydaki kateşinler ve kafein enerji harcamasını destekleyebilir.

• Zencefilin bazı araştırmalarda vücut ağırlığı ve vücut yağ oranıyla ilişkili olumlu sonuçları bulunuyor.

• İki besinin birlikte tüketilmesinin tek başına hızlı kilo kaybı sağladığı kesin olarak gösterilmiş değil.

• Düzenli tüketim, dengeli beslenme ve fiziksel aktivitenin yerine geçmiyor.

• Fazla tüketim, özellikle kafeine duyarlı kişilerde bazı rahatsızlıklara yol açabiliyor.

YEŞİL ÇAY VE ZENCEFİLİN BİRLEŞİMİ VÜCUTTA NEYİ DEĞİŞTİRİYOR?

Yeşil çay, içeriğinde bulunan kateşinler adı verilen bitkisel bileşikler ve kafein sayesinde metabolizma araştırmalarında dikkat çeken içeceklerden biri olarak biliniyor.

Özellikle epigallokateşin gallat (EGCG) adı verilen kateşin türü, enerji harcaması ve yağ metabolizması üzerindeki olası etkileri nedeniyle bilimsel çalışmalarda inceleniyor.

Yeşil çayın kafein içeriği de merkezi sinir sistemini uyararak kısa süreli enerji harcamasını artırabiliyor.

Ancak bu etkinin kişiden kişiye değişebildiği ve kilo kaybına katkısının sınırlı olduğu belirtiliyor.

ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri bünyesindeki Besin Takviyeleri Ofisinin (NIH Office of Dietary Supplements) kilo verme ürünlerine ilişkin bilimsel değerlendirmesinde de yeşil çayın vücut ağırlığı üzerindeki olası etkisinin mütevazı düzeyde olduğu aktarılıyor.

Bu nedenle yeşil çayı zayıflama amacıyla tek başına yeterli bir yöntem olarak değerlendirmek doğru bulunmuyor.

ZENCEFİL YAĞ YAKIMINI DESTEKLİYOR MU?

Zencefil, içeriğindeki gingerol gibi biyoaktif bileşenler nedeniyle sindirim ve metabolizma araştırmalarında incelenen bitkiler arasında yer alıyor.

Bazı bilimsel çalışmalar, zencefil takviyesinin vücut ağırlığı, bel çevresi ve vücut yağ oranı üzerinde olumlu etkiler oluşturabileceğini ortaya koyuyor.

2024 yılında Nutrition Reviews dergisinde yayımlanan ve 27 randomize kontrollü araştırmayı inceleyen bir sistematik derleme ile doz-yanıt meta-analizi, zencefil tüketiminin yetişkinlerde vücut ağırlığı ve vücut bileşimi üzerindeki etkilerini değerlendirdi.

Araştırmada zencefil takviyesinin bazı vücut ölçümlerinde mütevazı iyileşmelerle ilişkili olduğu bildirildi.

Bununla birlikte araştırmalarda kullanılan zencefil miktarlarının, tüketim sürelerinin ve katılımcı özelliklerinin farklı olması sonuçların günlük beslenmeye doğrudan aktarılmasını zorlaştırıyor.

Dolayısıyla zencefilin yağları doğrudan erittiğini veya bölgesel zayıflama sağladığını söylemek bilimsel açıdan doğru değil.

YEŞİL ÇAYA ZENCEFİL EKLEMEK KİLO VERMEYİ HIZLANDIRIR MI?

En çok merak edilen konulardan biri de yeşil çay ve zencefilin birlikte tüketildiğinde tek başlarına olduğundan daha etkili olup olmadığı.

Yeşil çayın kateşinleri ve kafeini ile zencefilin bitkisel bileşenleri farklı biyolojik süreçler üzerinde araştırılıyor.

Ancak bu iki malzemenin bir fincanda buluşmasının metabolizmayı belirgin biçimde hızlandırdığını veya yağ yakımını katladığını gösteren yeterli klinik kanıt bulunmuyor.

Burada önemli bir ayrıntı da bilimsel çalışmaların çoğunun iki malzemenin birlikte demlenerek içilmesini değil, ayrı ayrı tüketilmesini veya yoğunlaştırılmış takviyelerini incelemiş olması.

Bu nedenle takviyelerle elde edilen sonuçları evde hazırlanan zencefilli yeşil çaya doğrudan uyarlamak mümkün değil.

Kısacası bu karışım, şekerli içeceklerin yerine tercih edildiğinde günlük kalori alımını azaltmaya yardımcı olabilir.

Ancak tek başına kilo kaybı sağlayan özel bir formül olarak görülmemeli.

ZENCEFİLLİ YEŞİL ÇAY NASIL HAZIRLANIR?

Bu içeceği hazırlamak için bir fincan sıcak su, bir poşet veya bir tatlı kaşığı yeşil çay ve birkaç ince dilim taze zencefil kullanılabilir.

Öncelikle suyun kaynar haldeyken doğrudan yeşil çayın üzerine dökülmesi yerine kısa süre dinlendirilmesi tercih edilebilir.

Ardından yeşil çay ve zencefil sıcak suya eklenerek birkaç dakika demlenebilir.

Demleme sonrasında içecek süzülerek tüketilebilir.

Şeker veya bal eklemek içeceğin kalori miktarını artıracağı için kilo kontrolü hedefleyenlerin ilave tatlandırıcılara dikkat etmesi gerekiyor.

Limon eklemek ise içeceğin tadını değiştirebilir ancak tek başına zayıflatıcı bir etki oluşturduğu kanıtlanmış değil.

HERKES İÇİN UYGUN MU? TÜKETİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Yeşil çay doğal bir içecek olsa da kafein içeriyor.

Özellikle kafeine duyarlı kişilerde çarpıntı, huzursuzluk, uyku sorunları veya mide rahatsızlıkları görülebiliyor.

Bu nedenle akşam saatlerinde tüketilmesi uyku düzeni hassas olan kişiler için uygun olmayabilir.

Zencefil de bazı kişilerde mide yanması, karın rahatsızlığı veya sindirim sistemi şikâyetlerine neden olabiliyor.

Kan sulandırıcı ilaç kullananların, düzenli ilaç tedavisi görenlerin ve kronik hastalığı bulunanların özellikle yoğun zencefil takviyelerini kullanmadan önce sağlık uzmanına danışması önem taşıyor.

Ayrıca yeşil çay içeceği ile yoğunlaştırılmış yeşil çay ekstraktlarının aynı şey olmadığı unutulmamalı.

NIH Besin Takviyeleri Ofisi, yeşil çay ekstraktlarının yüksek miktarlarda kullanımında karaciğer hasarı dahil bazı güvenlik sorunlarının bildirildiğine dikkat çekiyor.

Bu nedenle doğal içecek tüketimi ile yüksek dozlu bitkisel takviye kullanımı birbirinden ayrı değerlendirilmeli.

UZMAN DEĞERLENDİRMELERİ NE SÖYLÜYOR?

Beslenme ve kilo kontrolü konusunda bilimsel veriler, tek bir besinin veya içeceğin kilo kaybını tek başına sağlayamayacağını ortaya koyuyor.

Diyetisyen Merve Denizli Aras, yeşil çay ve zencefilin metabolizma üzerindeki etkilerinin sınırlı olduğunu, tek başına belirgin kilo kaybı sağlamadığını vurguluyor.

Aras, sağlıklı kilo kontrolü için tek bir besine güvenmek yerine dengeli beslenme, yeterli protein tüketimi ve düzenli fiziksel aktivitenin önemine dikkat çekiyor.

