Yeni sezonun iddialı projeleri arasında yer alan Cennetin Çocukları dizisi TRT1 ekranlarında tüm hızıyla yayınlanmaya devam ediyor. Yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle takip edilen dizi, geçtiğimiz akşam 23. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Hem etkileyici hikayesi hem de güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken dizinin son bölümünde neler olduğu da merak edildi. Peki, Cennetin Çocukları dizisi 23. bölümde neler oldu? Cennetin Çocukları İskender ölecek mi? Cennetin Çocukları dizisi 23. bölüme dair merak edilenleri sizin için araştırdık. İşte Cennetin Çocukları İskender’in gidişatı hakkında bilinmeyenler…

CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİ 23. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle takip edilmeye devam eden Cennetin Çocukları dizisi yeni bölümleriyle seyirciyi ekran başına kilitliyor. Pazartesi akşamlarının fenomen dizisi haline gelen Cennetin Çocukları dizisinin son bölümünde; Ramazan ayının gelişiyle birlikte Arafköy’ü tatlı bir telaş sardı.

Diğer yandan Adem ve Sezen, evleri olmadığını ailesinden gizlemiştir ancak bu, sonsuza kadar saklayabilecekleri bir sır değildir. Peki, Adem ve Sezen nereye kadar bunu gizleyebilecekler? Bayram ve Esmeray’ın kaçmasıyla birlikte Aytekin peşlerine düştü. İkili Aytekin’den kaçmayı başardı mı? Cennetin Çocukları 23. bölümü adeta nefesleri kesti. Heyecan dolu yeni bölümüyle ekranlara gelen dizinin gidişatı ise merak konusu oldu.

CENNETİN ÇOCUKLARI İSKENDER ÖLECEK Mİ?

Cennetin Çocukları dizisinde İskender karakteriyle başrol oynayan İsmail Hacıoğlu’nun yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alınması ve yasaklı madde kullandığını itiraf etmesi sonrası dizinin oyuncu kadrosundan çıkarıldığı öğrenilmişti.

TRT1 ekranlarında tüm hızıyla yayınlanmaya devam eden başarılı projenin başrol oyuncusu İsmail Hacıoğlu, son günlerde yasaklı madde soruşturması kapsamında dikkatleri üzerine çekmişti. Geçtiğimiz hafta savcılıkta verdiği ifadesi sonrası adli kontrole gerek duyulmaksızın serbest bırakılan Hacıoğlu, test sonuçları çıkmasa da yasaklı madde kullandığını kabul etmişti.

Son günlerde yasaklı madde soruşturması kapsamında dikkatleri üzerine çeken İsmail Hacıoğlu’nun başrolünde yer alığı Cennetin Çocukları dizisinde yerine başka bir karakterle yeni bir oyuncu arayışı başladığı öğrenilmişti. Fenomen dizinin hikayesinin değişeceği de gündemdeyken, İskender karakteriyle izleyici karşısına çıkan Hacıoğlu’nun projeden çıkarıldığı öğrenilmişti.

İsmail Hacıoğlu’nun yalnızca daha önce tamamlanan bölümleri izleyici karşısına çıkıyorken, iki bölüm ardından dizi yeni bir senaryo kurgusu ve oyuncu yapılanmasıyla yoluna devam edeceği bilgisi edinilmişti. Bunun üzerine Cennetin Çocukları dizisinde İskender’e ne olacağı merak edilmeye başlandı. Dizinin sıkı takipçileri “İskender ölecek mi?” sorularının cevabını araştırıyor.

Yasaklı madde kullandığını itiraf etmesinden dolayı kadro dışı bırakılan İsmail Hacıoğlu’nun (İskender) yer aldığı bölümler bittikten sonra değişiklikler yaşanacağı öğrenildi. Hacıoğlu’nun oynadığı İskender yerine başka bir oyuncu getirileceği konuşulurken, dizinin hikayesinde de değişikliğe gidilebileceği söyleniyor. Cennetin Çocukları dizisinde İskender’in ölüp ölmeyeceğine dair henüz net bir bilgi bulunmuyor.