Muhabirler Derneğinin 2026 yılı ödülleri, Ankara Resim ve Heykel Müzesi Türk Ocağı Salonu’nda düzenlenen törenle sahiplerine verildi. İhlas Medya Grubu, farklı kategorilerde toplam 6 ödül aldı.

Törende konuşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, gazeteciliğin toplumun haber alma hakkına hizmet eden, kamu adına soru soran ve yaşananlara ışık tutan bir meslek olduğunu belirtti. Çiftçi, medyanın özellikle çocuklar ve gençler üzerindeki etkisine de değindi.

İHA YILIN HABER AJANSI SEÇİLDİ

"Yılın Haber Ajansı" ödülüne layık görülen İhlas Haber Ajansı (İHA) adına ödülü Ankara Haber Müdürü Beyazıt Cebeci aldı. Yılın Haber Programı ödülü ise TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik’in sunduğu Gündem Ankara programına verildi.

(Yılın Haber Programı ödülü TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik’in sunduğu Gündem Ankara programına verildi)

İHLAS MEDYA GRUBU’NA ÖDÜL YAĞMURU

İHA Ankara Temsilcisi Behçet Aksoy, Türk Basınına Katkı Ödülü’ne layık görüldü. İHA kameramanı Gürkan Sayın, "Özel kuvvetler tatbikatı" haberiyle Yılın Haber Kameramanı ödülünü kazanırken İHA muhabiri Musa Erdoğan da İsmail Güneş Vefa Ödülü’nün sahibi oldu.

Muhabirler Derneğinin 2026 ödülleri, Ankara Resim ve Heykel Müzesi Türk Ocağı Salonu'nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Törene İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan, basın mensupları ve davetliler katıldı. Törende, Muhabirler Derneği tarafından kurulan muhabirler.org internet sitesinin tanıtımı yapıldı.

Törende konuşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, basın mensuplarıyla çoğunlukla yaşanan olaylar, yapılan açıklamalar ve sahadaki çalışmalar vesilesiyle bir araya geldiklerini belirterek, bu kez gazetecilerin mesleklerine verdikleri emeğin takdir edildiği bir organizasyonda buluşmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Gazeteciliğin toplum hayatındaki önemine değinen Çiftçi, her gazetecinin meslek yaşamında unutamadığı bir haberin, sesini duyurduğu bir insanın ve yetişmek için büyük gayret gösterdiği bir olayın bulunduğunu söyledi. Haberlerin arkasındaki uykusuz gecelerin, bekleyişlerin ve zaman zaman göze alınan tehlikelerin en iyi gazeteciler tarafından bilindiğini kaydeden Çiftçi, doğru bilgiye ulaşmanın giderek zorlaştığı günümüzde gazetecilerin emeğinin daha da değer kazandığını vurguladı.

Muhabirlerin gazetecilik mesleğinin en önemli yükünü omuzladığını dile getiren Çiftçi, haberin kaynağına ulaşan, olayın tanıklarıyla görüşen, duyduklarını araştıran ve gördüklerini teyit edenlerin muhabirler olduğunu belirtti. İçişleri teşkilatı olarak terörle mücadeleden deprem, sel, yangın ve heyelan gibi afetlere kadar birçok alanda basın mensuplarıyla aynı sahada bulunduklarını aktaran Çiftçi, gazetecilerin vatandaşların doğru bilgilendirilmesi ve toplumun sağduyusunun korunması açısından önemli görev üstlendiğini ifade etti. Çiftçi, basın mensuplarının güven içinde çalışabilmesi ve doğru bilgiye zamanında ulaşabilmesinin ortak hassasiyetleri olduğunu kaydetti.

GENÇLER ÜZERİNDEKİ MEDYA ETKİSİNE DİKKAT ÇEKTİ

İletişim araçlarının hayatın her alanını kuşattığını ve yayımlanan içeriklerin kısa sürede milyonlarca kişiye ulaşabildiğini belirten Çiftçi, özellikle çocukların ve gençlerin medya içeriklerinden nasıl etkilendiği üzerinde dikkatle durulması gerektiğini söyledi.

Şiddetin sıradanlaştırıldığı, suçun kazanç ve itibar yolu gibi gösterildiği, silah taşımanın özendirildiği yayınların gençlerin zihninde yanlış örnekler oluşturabileceğine işaret eden Çiftçi, suç işleyen kişilerin kahramanlaştırılmasına ve kötülüğün ilgi çekici hale getirilmesine karşı ortak hassasiyet gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Bu konuda ailelerin yanı sıra basın mensuplarına, dizi, film ve televizyon yayıncılarına da önemli görevler düştüğünü belirten Çiftçi, gençlerin örnek aldıkları kişilerin ve yayınların onlar üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde yürütülen Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda huzurlu bir toplum ve güçlü bir gelecek için gençlerin önemine değinen Çiftçi, medyanın topluma sunduğu örneklerin ve verdiği mesajların bu süreçte önemli bir yere sahip olduğunu dile getirdi.

GAZZE'DE HAYATINI KAYBEDEN GAZETECİLERİ ANDI

Gazze'de görev yapan gazetecilerin büyük fedakarlıklar gösterdiğini belirten Çiftçi, basın mensuplarının bombalar altında görev yaptığını, yakınlarını, evlerini ve meslektaşlarını kaybetmelerine rağmen yaşananları dünyaya duyurmaktan vazgeçmediğini söyledi.

Gazze'de yaşananların tüm dünyaya duyurulmasında muhabirlerin önemli payı olduğunu kaydeden Çiftçi, gazetecilerin çektiği görüntülerin ve ulaştırdığı haberlerin insanlığın yaşananlarla yüzleşmesini sağladığını ifade etti. Çiftçi, Gazze'de ve dünyanın farklı bölgelerinde görevleri başında hayatını kaybeden gazetecileri rahmetle anarak ailelerine ve meslektaşlarına başsağlığı diledi.

Muhabirler Derneği Başkanı Berrin Yücesan da dernek olarak zor şartlarda görev yapan gazetecilerin yanında olmayı ve mesleki dayanışmayı güçlendirmeyi öncelikleri arasında gördüklerini belirtti. Genç gazetecilerin yetişmesine katkı sağlamak amacıyla eğitim programlarını artırmayı ve üniversitelerle işbirliği yapmayı hedeflediklerini aktaran Yücesan, savaş ve afet bölgelerinde görev yapan gazetecilerin güvenliğine yönelik çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

ÖDÜLLERİNİ BAKAN ÇİFTÇİ VERDİ

Konuşmaların ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, ödül kazanan gazetecilere ve kurum temsilcilerine ödüllerini takdim etti. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan ise jüri üyelerine ödüllerini verdi.

İHLAS MEDYA GRUBU'NA ÇOK SAYIDA ÖDÜL

Törende İhlas Medya Grubu bünyesinde görev yapan gazeteciler de çeşitli kategorilerde ödüle layık görüldü. Haber başarı ödülleri kapsamında CNN Türk Özel Haberler Müdürü Fulya Öztürk ve kameraman Halil Kahraman "Yılın dosya haberi", TRT Haber'den Duygu Özdemir Barshan ve Furkan Aydın "Yılın özel haberi", TVNET'ten Mevlüt İşli "Yılın siyasi haberi", Yeni Şafak'tan Nurbanu Aras Küçüktürkmen "Yılın kulis haberi" ödülünü aldı.

(Türk Basınına Katkı Ödülü, İhlas Haber Ajansı'nın Ankara Temsilcisi Behçet Aksoy'a verildi)

TRT Haber'den Oğulcan Atılgan ve Osman Eken "Yılın savunma haberi", Hürriyet'ten Selçuk Böke "Yılın diplomasi haberi", TRT Haber'den Ferhat Özkaner ve Mustafa Tuncal "Yılın polis haberi", NTV Ankara Temsilcisi Ahmet Ergen "Yılın ekonomi haberi" ödülüne layık görüldü.

TRT Haber'den Seyfi Karadeniz ve Alper Sezen "Yılın bilim ve teknoloji haberi", Şükrü Altuğ Acer ve Mustafa Aydın Gül "Yılın sağlık haberi", Kanal D'den İbrahim Konar "Yılın çevre haberi" ödülünü kazandı.

İhlas Haber Ajansı Kameramanı Gürkan Sayın, "Özel kuvvetler tatbikatı" çalışmasıyla "Yılın haber kameramanı" ödülünün sahibi oldu. İHA Foto Muhabiri Ahmet Faruk Sarıkoç ise "Yıkımın ortasında yaşam" çalışmasıyla "Yılın foto muhabiri" ödülüne layık görüldü.

İhlas Haber Ajansı Ankara Temsilcisi Behçet Aksoy'a "Türk Basınına Katkı Ödülü" verilirken, İHA Muhabiri Musa Erdoğan da "İsmail Güneş Vefa Ödülü"nü aldı.

("Yılın Haber Ajansı" Ödülünü İhlas Haber Ajansı adına, İHA Ankara Haber Müdürü Beyazıt Cebeci aldı)

ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLEN DİĞER İSİMLER

"Yılın yaşam haberi" kategorisinde TRT Haber'den Mikail Kurban ve DHA'dan Oktay Polat, "Yılın kültür-sanat haberi" kategorisinde TRT 2'den Tuğçe Utlu ve Muhammed Emin Şeker ile TRT Haber'den Pınar Torlak ve Usame Tosun ödül aldı.

Hürriyet gazetesi köşe yazarı Oya Armutçu "Yılın yargı haberi", A Spor'dan Dündar Keşaplı "Yılın spor haberi", TRT Haber'den Hüseyin Atmış ve Fatih Ayaz "Yılın yurt haberi", Birgül Yazıcı ise "Yılın ümit vadeden muhabiri" ödülüne layık görüldü.

Ekran ve yayın performansı kategorisinde Star TV Ana Haber Spikeri Nazlı Çelik "Yılın ana haber spikeri", TRT Haber'den Betül Soysal Bozdoğan "Yılın haber moderatörü" ödülünü kazandı. TGRT Haber'in "Fatih Atik'le Gündem Ankara" programı "Yılın haber programı", CNN Türk'te yayımlanan "Gece Görüşü" programı ve Hande Fırat "Yılın gündem/siyaset programı" ödülünü aldı.

Haber Global'in "Selver Gözüaçık ile Yeni Gün" programı "Yılın sabah haber programı", ATV Haber Spikeri Özlem Aktay ise "Yılın öğle haber bülteni" ödülüne layık görüldü.

Diğer kategorilerde TRT Haber Kameramanı Yetkin Torlak "Yılın haber görüntüsü", TRT Haber Kameramanı Seyit Taşdelen ve Haber Global Kameramanı Serdar Altıntepe "Yılın dron görüntüsü", TRT Haber Kurgucusu Oğuzhan Uygur "Yılın kurgu/edit başarısı", TRT Haber Yapımcısı Yeliz Uslu Aslan "Yılın yapımcısı", TRT Haber Yönetmeni Alperen Keskin "Yılın yönetmeni" ödülünü aldı.

Hürriyet gazetesi köşe yazarı Nedim Şener "Yılın köşe yazarı", Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu "Yılın medya temsilcisi", Cansu Canan Özgen "Yılın dijital içerik/sosyal medya üreticisi", Erhan Keklik "Toplumsal duyarlılık ve sosyal etki ödülü"nü kazandı.

Türkiye'nin dünyaya uzanan eli özel ödülü TİKA ve TİKA Başkanı Abdullah Eren'e, Filistin haberciliği uluslararası gazetecilik ödülü RTVE Muhabiri Almudena Ariza'ya, Filistin savaş muhabirliği özel ödülü Al Jazeera English Muhabiri Hani Mahmoud'a verildi.

Batı Trakya Türk basını özel ödülü Gündem gazetesi gazetecileri Ozan Ahmetoğlu ve Hasan Hasan ile Çınar FM Yapımcısı ve Sunucusu Necat Ahmet'e takdim edildi. Eğitime Değer Katanlar Ödülü Lokman Karataş'ın, Meslek Onuru Ödülü Bünyamin Şahin'in, Jüri Özel Ödülü ise Mustafa İstemi'nin oldu.