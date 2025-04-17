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 | Suat Vilgen

Mercedes efsanesi koleksiyoncular için geri dönüyor! Sadece 460 adet üretilecek

Mercedes-Benz, efsanevi G-Wagen’in köklerine özel saygı duruşunda bulunuyor. Sadece 460 adet üretilecek “Stronger Than The 1980s (1980'lerden daha güçlü)” versiyonu, klasik detayları ve modern gücüyle koleksiyoncuların iştahını kabartıyor.

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Mercedes efsanesi koleksiyoncular için geri dönüyor! Sadece 460 adet üretilecek
KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
17.04.2025
saat ikonu 11:42
|
GÜNCELLEME:
17.04.2025
saat ikonu 11:57

Mercedes-Benz, efsanevi arazi aracı G-Wagen’in ilk nesli olan W 460’a ithafen sınırlı üretim bir özel versiyon tanıttı: “Stronger Than The 1980s”. Sadece 460 adet üretilecek bu model, adını da orijinal G-Wagen’in kodundan alıyor. Yeni nesil W 465 platformu üzerinde yükselen bu özel versiyon, klasik dokunuşları ve modern teknolojiyi bir araya getiriyor.

Mercedes efsanesi koleksiyoncular için geri dönüyor! Sadece 460 adet üretilecek

FİYATI DA BELLİ OLDU

Top Gear'ın haberine göre, Avrupa'da 160.055 eurodan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak araç, 2025’in sonlarına doğru Kuzey Amerika’da da piyasaya çıkacak. ABD fiyatlarının ise 180 bin doların biraz üzerinde olması bekleniyor.

Mercedes efsanesi koleksiyoncular için geri dönüyor! Sadece 460 adet üretilecek

KLASİM İKİ RENKLİ KASAYA MODERN YORUM

1979’da tanıtılan ve 1991’e kadar üretilen W 460’ın izlerini taşıyan bu özel versiyon, çift tonlu gövde renkleriyle dikkat çekiyor: Agave Yeşili ve Colorado Beji. Bu renklere kontrast olarak gece siyahı tamponlar, etek panelleri ve ön ızgara ile geçmişe selam veriliyor. Omuz hizasına yerleştirilen klasik turuncu sinyaller, 18 inç beş kollu nostaljik alaşım jantlar ve arazi lastikleri ile araç tam anlamıyla bir retro-modern sentezi sunuyor.
Arka kapı sütunundaki “Schöckl Proved” rozeti, artık W 460 siluetiyle birlikte geliyor. Arka kısımdaki “Mercedes-Benz” yazısı ise 1980’lerde kullanılan özgün fontla yeniden tasarlanmış.

Mercedes efsanesi koleksiyoncular için geri dönüyor! Sadece 460 adet üretilecek

İÇ MEKÂNDA ZAMANSIZ DETAYLAR

İç tasarımda sade ama anlamlı dokunuşlar mevcut. Ön koltuklar ve arka oturma alanı, ‘Dove Grey’ adı verilen ekose kumaşla kaplanmış. Yolcu tarafındaki tutunma koluna “Stronger Than The 1980s” yazısı işlenmiş. Ayrıca, kapılar açıldığında yan aynalardan yere yansıtılan “Stronger Than Time” mesajı, aracın zamansız ruhunu tamamlıyor.

Mercedes efsanesi koleksiyoncular için geri dönüyor! Sadece 460 adet üretilecek
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GÜÇ AYNI KALDI

Bu özel versiyon ağırlıklı olarak kozmetik yenilikler taşıyor; motor tarafında bir değişiklik yok. Kaputun altında 3.0 litrelik turbo dizel sıralı altı silindirli motor yer alıyor. G 450d’den tanıdığımız bu motor, 382 beygir güç ve 750 Nm tork üretmeye devam ediyor.

Mercedes efsanesi koleksiyoncular için geri dönüyor! Sadece 460 adet üretilecek
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ELEKTRİKLİSİ DE YOLDA

Mercedes’in bu nostaljik hamlesi, markanın geleceğe dönük planlarının da bir parçası. Geçtiğimiz günlerde, 2027’de tanıtılması planlanan kompakt, tamamen elektrikli “Little G” versiyonunun sinyalleri verilmişti.

Sıkça Sorulan Sorular

MERCEDES'İN EN ÇOK TUTULAN KASASI HANGİSİ?
Mercedes'in en çok satan ve en çok tutulan modelleri E serisi araçlardır.
ETİKETLER
#mercedes
#Mercedes G Serisi
#Otomobil
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