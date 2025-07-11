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 | Bengü Sarıkuş

Yemek savaşı dünya devini vurdu: 100 milyar dolar buhar oldu

Çin’deki agresif yemek siparişi rekabeti, Alibaba'nın piyasa değerinden 100 milyar dolardan fazlasını sildi.

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Yemek savaşı dünya devini vurdu: 100 milyar dolar buhar oldu
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
11.07.2025
saat ikonu 16:41
|
GÜNCELLEME:
11.07.2025
saat ikonu 17:07

Çin’in online yemek siparişi piyasasında yaşanan kıyasıya , dev teknoloji şirketi Alibaba’nın canını fena yaktı. Hong Kong borsasında işlem gören Alibaba hisseleri, mart ayındaki zirveden bu yana yüzde 28 düşerek neredeyse rakiplerine göre iki kat fazla değer kaybetti. Bu düşüş, Alibaba’nın piyasa değerinden yaklaşık 100 milyar doların silinmesine neden oldu.

JD.com ve Meituan gibi rakipler de benzer oranda kayıplar yaşarken, Çinli yetkililer sık sık "yıkıcı rekabet" konusunda uyarılarını sürdürüyor. Goldman Sachs ve HSBC başta olmak üzere dört büyük aracı kurum, haziran sonundan bu yana Alibaba için hedef fiyatlarını ortalama yüzde 8 aşağı çekti.

Yemek savaşı dünya devini vurdu: 100 milyar dolar buhar oldu

4 MİLYAR DOLARLIK KUPON SAVAŞI

Pazar, kelimenin tam anlamıyla bir “kupon savaşına” dönüşmüş durumda. Nomura Holdings’in tahminine göre sadece haziran çeyreğinde Alibaba, Meituan ve JD.com toplamda yaklaşık 4 milyar dolarlık indirim dağıttı. Bu agresif kampanyaların başını çeken Alibaba, rakip JD.com’un pazara girmesinin ardından yemek siparişi birimini ana iş koluna entegre etti ve sübvansiyonları artırdı.

Sektörün lideri Meituan da geçtiğimiz hafta “saldırı moduna geçtiğini” ilan ederken, JD.com yeni teşvik planını duyurdu. Ancak bu yoğun indirim yarışı, hem sürücü sağlığı hem de gıda güvenliği açısından devletin radarına girdi.

Yemek savaşı dünya devini vurdu: 100 milyar dolar buhar oldu

YAPAY ZEKÂDAN UZAKLAŞAN GÜNDEM

Yatırımcıların bir kısmı, Alibaba’nın yapay zekâ yatırımlarına odaklanmasını beklerken, şirketin dikkatini yemek sektöründeki mücadeleye çevirmesi soru işaretleri yarattı. Oysa yılın başında, DeepSeek liderliğindeki AI projeleriyle Alibaba hisseleri yalnızca iki ayda yüzde 80’den fazla değer kazanmıştı. Goldman Sachs’ın analizine göre şirket, önümüzdeki 12 ayda yemek siparişi işinden 5,7 milyar dolara (41 milyar yuan) kadar zarar edebilir. Bu, Alibaba’nın geçen mali yılda elde ettiği net gelirin üçte birine denk geliyor.

Yemek savaşı dünya devini vurdu: 100 milyar dolar buhar oldu

Mayıs başından bu yana Alibaba’nın ileriye dönük hisse başına kazanç tahminleri yaklaşık yüzde 6 geriledi. Ancak buna rağmen 44 farklı kurum hâlâ “al” tavsiyesi veriyor. Şirketin fiyat/kazanç oranı 11’in altında seyrediyor ve bu da tarihi olarak “ucuz” kabul edilebilecek bir seviyeye işaret ediyor. UOB Kay Hian analistlerinden Julia Pan’a göre, devletin devreye girerek fiyat rekabetini frenlemesi sektörü rahatlatabilir. Ona göre Alibaba’nın mevcut değerlemesi, “düşüşte alım fırsatı” sunabilir.

Yemek savaşı dünya devini vurdu: 100 milyar dolar buhar oldu

YATIRIMCILAR TETİKTE

Cuma günü Hong Kong borsasında yüzde 3,5’lik bir toparlanma yaşansa da, analistler temkinli. Fiyat indirimlerinin kârlılığı aşağı çekmesi ve bu yüzden Alibaba’nın yapay zekâ gibi stratejik alanlara yeterince yapamama riski, endişeleri büyütüyor. Franklin Templeton’dan Nicholas Chui, “Şirketler pazar payı uğruna kârlılıktan vazgeçiyor. Bu da yatırım için büyük risk” diyor ve bu tarz hisselere mesafeli durduklarını belirtiyor.

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ETİKETLER
#yatırım
#rekabet
#yapay-zeka
#Alibaba
#Yemek Siparişi Sektörü
#Çin Teknoloji
#Kupon Savaşı
#Ekonomi
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