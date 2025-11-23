Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Ali Osman Polat

Almanya'da tek kelimelik paylaşım için polis baskını! "Parazit" dedi DNA örneği istendi

Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletinde, sosyal medya platformu X’te memurlara yönelik “hiçbir parazit net olarak herhangi bir vergi ödemiyor” paylaşımında bulunan 45 yaşındaki bir kişinin evi polis tarafından basıldı. Tek bir paylaşım nedeniyle "halkı kışkırtma" suçlamasıyla hakkında arama kararı çıkarılan M, yaşadıklarını anlattı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Almanya'da tek kelimelik paylaşım için polis baskını!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
23.11.2025
saat ikonu 02:40
|
GÜNCELLEME:
23.11.2025
saat ikonu 02:40

Yerel saatle 06.00'da polis baskınıyla karşılaşan M, cep telefonunu polise teslim ettiğini ve ardından karakola götürüldüğünü belirtti. Karakola gitmek üzere hazırlanırken bile polis gözetiminde tutulduğunu aktardı.

GÖZETİM ALTINDA TUTULDU DNA İSTENİLİNCE REDDETTİ

Karakolda parmak izi ve fotoğrafları çekilen M’den, kıyafetlerini çıkarması ve ameliyat izlerinin bile fotoğraflanması istendi. M, ayrıca DNA analizi için kan örneği de istendiğini ancak bunu reddettiğini dile getirdi.

Avukatı Marcus Pretzell, polis işlemlerini "saçma ve yasa dışı" olarak nitelendirirken, mahkeme ve savcılık "halkı kışkırtma" suçlamasının neye dayandığını henüz açıklamadı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Almanya'dan uzun menzilli füze! Rusya'yı kızdıracak adım
"Açım" diyen Alman'a yemek veren Türk dönerci bıçaklanarak öldürüldü
Alman doktorları dinlemedi Türkiye'ye geldi! Estetik operasyonda canından oldu
Almanya’dan Muş’a gönülleri ısıtan yardım
Almanya Rus İHA'larını vuracak! Avrupa'nın dron mücadelesi farklı bir boyut kazanıyor
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.