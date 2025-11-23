Almanya'da tek kelimelik paylaşım için polis baskını! "Parazit" dedi DNA örneği istendi

Yerel saatle 06.00'da polis baskınıyla karşılaşan M, cep telefonunu polise teslim ettiğini ve ardından karakola götürüldüğünü belirtti. Karakola gitmek üzere hazırlanırken bile polis gözetiminde tutulduğunu aktardı.

GÖZETİM ALTINDA TUTULDU DNA İSTENİLİNCE REDDETTİ

Karakolda parmak izi ve fotoğrafları çekilen M’den, kıyafetlerini çıkarması ve ameliyat izlerinin bile fotoğraflanması istendi. M, ayrıca DNA analizi için kan örneği de istendiğini ancak bunu reddettiğini dile getirdi.

Avukatı Marcus Pretzell, polis işlemlerini "saçma ve yasa dışı" olarak nitelendirirken, mahkeme ve savcılık "halkı kışkırtma" suçlamasının neye dayandığını henüz açıklamadı.