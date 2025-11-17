Menü Kapat
Hava Durumu
17°
 | Nalan Güler Güven

Alman doktorları dinlemedi Türkiye'ye geldi! Estetik operasyonda canından oldu

Almanya'da geçirdiği karaciğer ameliyatı ardından estetik olması Alman doktorlar tarafından kabul edilemeyen kadın Türkiye'de geçirdiği estetik ameliyatı sonrası hayatını kaybetti. 41 yaşındaki Julia Ramona Jesch'in ailesi ameliyatı yapan doktordan ve hastaneden şikayetçi oldu.

'da 2017'de geçirdiği karaciğer ameliyatı ardından doktorlardan ' olamazsın' uyarılarına uymayarak 'ye gelen 41 yaşındaki bir çocuk annesi Julia Ramona Jesch geçirdiği estetik ameliyatın ardından 10 gün sonra hayatını kaybetti. Jesch'in ailesi Türkiye'ye gelerek ameliyatı gerçekleştiren doktor ve hastaneden şikayetçi oldu.

Alman doktorları dinlemedi Türkiye'ye geldi! Estetik operasyonda canından oldu

AMELİYAT OLDU 10 GÜNDE HAYATINI KAYBETTİ

Antalya'ya 4 Kasım Salı günü Almanya'nın Siegen kentinden gelen Julia Ramona Jesch'in karın, koltuk altı ve kalça bölgelerine yönelik yağ aldırma ve vücut gerdirme operasyonu 5 Kasım günü özel bir hastanede Plastik ve Estetik Cerrahı Op. Dr. B.Ç. tarafından gerçekleştirildi. Jesh, ameliyatın ardından yaklaşık bir saat sonra kanama sebebiyle yoğun bakım ünitesine alındı. Alman kadın, burada geçirdiği 10 günlük kritik sürecin sonunda, 15 Kasım Cumartesi günü saat 03.45'te yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Alman doktorları dinlemedi Türkiye'ye geldi! Estetik operasyonda canından oldu

KARACİĞER AMELİYATI YÜZÜNDEN ALMANYA'DA AMELİYAT EDİLMESİ YASAKLANDI

Jesch'in daha önce 2017 yılında karaciğer nakli geçirdiği, bu nedenle Almanya'daki doktorların estetik operasyon için kendisine onay vermediği öğrenildi. Jesch'in cansız bedeni, otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Cansız bedenini teslim almak için Antalya'ya gelen anne, abisi ve ablası, genç kadının nakil geçmişinin bilindiği halde operasyonun yapılmasına tepki göstererek, hem kurumdan hem de ameliyatı yapan hekimden şikayetçi oldu.

Alman doktorları dinlemedi Türkiye'ye geldi! Estetik operasyonda canından oldu

"BURADA AMELİYATI YAPMAYI KABUL EDEN BİR DOKTOR BULDU"

Ablası Karolina Joanna Urbanik Jesch, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Kız kardeşim estetik bir operasyon için Antalya'ya geldi. Doktorların, daha önce karaciğer nakli geçirdiğini bildiği bir durum vardı. Almanya'da bu ameliyat reddedilmişti, Almanya'daki hiçbir doktor bu işlem için kendisine onay vermedi. Burada ise onu ameliyat etmeyi kabul eden birini buldu. Ne yazık ki onu eve götüremiyoruz, çünkü vefat etti. 12 yaşında bir kızı var."

Aile avukatları ise, "Aileyle birlikte sorumlulardan, bu işe aracılık edenlerden, ameliyatı yapan doktordan ve hastaneden şikayetçi oldular. Otopsi talep edildi, otopsisi yapıldı" açıklamasını yaptı.

