Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Rabia Soytürk yalanlamaktan bıktı! Son estetik açıklamasıyla dillere düştü

Yeni sezonda Teşkilat ile ekranda olan Rabia Soytürk, zaman zaman eski fotoğraflarıyla son halinin kıyaslanmasına sitem etti. Estetik iddialarını yalanlayan Rabia Soytürk son röportajında, "Küçükken bir burun ameliyatı oldum" sözleriyle takipçilerinin diline düştü.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Rabia Soytürk yalanlamaktan bıktı! Son estetik açıklamasıyla dillere düştü
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.11.2025
saat ikonu 17:11
|
GÜNCELLEME:
06.11.2025
saat ikonu 17:11

Gülperi, Benim Adım Melek, Duy Beni ve Veda Mektubu gibi yapımlarda rol alan , son olarak katıldığı davette yine sorulan sorusuyla sinirlendi. Estetiğinin olmadığını söyleyen Rabia Soytürk'ün eski fotoğrafları tekrar gündem oldu.

RABİA SOYTÜRK ESTETİK SORUSUNA ÖYLE BİR CEVAP VERDİ Kİ, ESKİ FOTOĞRAFLARI YENİDEN GÜNDEM OLDU

Harper’s Bazaar Women of the Year gecesinde de Rabia Soytürk'ü gören muhabirler yine estetik konusunu gündeme getirdi. Rabia Soytürk pembe halıdaki estetik açıklaması sonrası sosyal medyada eski fotoğraflarının yeniden dolaşıma girdi.

Rabia Soytürk yalanlamaktan bıktı! Son estetik açıklamasıyla dillere düştü

Soytürk, gecede sorulan “estetik var mı?” sorusuna “Küçükken bir burun ameliyatı oldum, onun dışında hiçbir estetiğim yok. Dudakta da yok, başka yerde de yok.” dedi.

Rabia Soytürk yalanlamaktan bıktı! Son estetik açıklamasıyla dillere düştü

Yeni sezonda 'ın kadrosuna Hilal Turhantürk rolüyle katılan Rabia Soytürk'ün takipçileri, ünlü oyuncunun son yıllarda sosyal medyada dolaşan eski fotoğraflarıyla dizi setlerinden çıkan yeni görüntülerini karşılaştırmaya devam etti.

Rabia Soytürk yalanlamaktan bıktı! Son estetik açıklamasıyla dillere düştü
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Lvbel C5'in aracını görenler Mustafa Sandal'ın şarkısıyla takılmadan yapamadı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkındaki iddialar kan dondurdu: Annesini mutfak önlüğüyle bağlayıp, dövdü

Sıkça Sorulan Sorular

RABİA SOYTÜRK KAÇ YAŞINDA?
26 Ocak 1999 doğumlu Rabia Soytürk, aslen Trabzonludur. Oyuncu ilk olarak 2018 yılında Gülperi dizisinde rol aldı.
ETİKETLER
#estetik
#teşkilat
#rabia soytürk
#Burun Ameliyatı
#Harper's Bazaar
#Hilal Turhantürk
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.