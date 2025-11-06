Rabia Soytürk yalanlamaktan bıktı! Son estetik açıklamasıyla dillere düştü

Gülperi, Benim Adım Melek, Duy Beni ve Veda Mektubu gibi yapımlarda rol alan Rabia Soytürk, son olarak katıldığı davette yine sorulan estetik sorusuyla sinirlendi. Estetiğinin olmadığını söyleyen Rabia Soytürk'ün eski fotoğrafları tekrar gündem oldu.

RABİA SOYTÜRK ESTETİK SORUSUNA ÖYLE BİR CEVAP VERDİ Kİ, ESKİ FOTOĞRAFLARI YENİDEN GÜNDEM OLDU

Harper’s Bazaar Women of the Year gecesinde de Rabia Soytürk'ü gören muhabirler yine estetik konusunu gündeme getirdi. Rabia Soytürk pembe halıdaki estetik açıklaması sonrası sosyal medyada eski fotoğraflarının yeniden dolaşıma girdi.

Soytürk, gecede sorulan “estetik var mı?” sorusuna “Küçükken bir burun ameliyatı oldum, onun dışında hiçbir estetiğim yok. Dudakta da yok, başka yerde de yok.” dedi.

Yeni sezonda Teşkilat'ın kadrosuna Hilal Turhantürk rolüyle katılan Rabia Soytürk'ün takipçileri, ünlü oyuncunun son yıllarda sosyal medyada dolaşan eski fotoğraflarıyla dizi setlerinden çıkan yeni görüntülerini karşılaştırmaya devam etti.