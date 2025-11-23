Sakarya'da gizemli olay! Kayıp şahıs 150 metrelik şarampolde ölü bulundu

Serdivan Selahiye Mahallesi’nde, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen ihbarda, terk edilmiş bir aracın yanında tüfek ve kan izleri olduğu, araç sahibi Ümit Kiraz’a (30) ise ulaşılamadığı bildirildi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

DİK ARAZİDE HAREKETSİZ HALDEYDİ

AFAD ekipleri, arama çalışmaları neticesinde Ümit Kiraz’ı aracından yaklaşık 150 metrelik eğimli şarampolde hareketsiz halde buldu.

Arazinin dik yapısı nedeniyle detaylı bir çalışma yapan ekipler, Kiraz’ı bulunduğu noktadan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık kontrollerinde şahsın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.