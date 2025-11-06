Kastamonu'da gizemli kayıp! Anne ve oğlu sırra kadem bastı: Kameralara yakalanıyorlar ama tek iz yok

Bozkurt ilçesinde Merkez Mahallesinde yaşayan 43 yaşındaki Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı'nın 2 Kasım tarihinde evlerinden çıktı. Anne ve küçük oğlu bir daha eve dönmeyince ailesi durumu ekiplere bildirdi. 5 gündür her yerde aranan anne ve oğlundan tek iz bulunamadı fakat yeni kamera kayıtları ortaya çıktı.

YOLDA YÜRÜRKEN KAMERAYA YAKALANDILAR

Arama çalışmalarının hem karadan hem havadan sürdüğü bölgede anne ile oğluna ait yeni güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde 2 Kasım Pazar günü saat 13.49'da anne ile oğlunun Şen Mahalle yolunda yürüdükleri görülüyor.

Öte yandan, son görüldükleri Bozkurt ilçesine bağlı Köseali köyünde ve civarında ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor.

