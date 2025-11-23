Menü Kapat
 Ali Osman Polat

Suriye Hama’ya Vefa kampanyasında rekor bağış! Yeniden imar için 208 milyon dolar toplandı

Suriye’nin Hama kentinde, kentin sağlık, eğitim, barınma ve yeniden imar projelerini desteklemek amacıyla düzenlenen "Hama’ya Vefa" kampanyasında 208 milyon doların üzerinde bağış toplandı. Kampanyaya, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve beş bakanın yanı sıra çok sayıda iş insanı, yardım kuruluşu ve aktivist katıldı.

Suriye Hama’ya Vefa kampanyasında rekor bağış! Yeniden imar için 208 milyon dolar toplandı
23.11.2025
23.11.2025
23.11.2025

Kültür Bakanlığının himayesinde Stadyumu’nda gerçekleştirilen etkinlikte, yurt dışından da bireysel ve kurumsal katılımlar oldu.

Suriye Hama’ya Vefa kampanyasında rekor bağış! Yeniden imar için 208 milyon dolar toplandı

BÖLGESEL KAMPANYALAR ARASINDA ZİRVEDE

Hama’da toplanan 208 milyon dolar, daha önce Suriye’nin farklı kentlerinde düzenlenen benzer kampanyaları geride bıraktı.

Deyrizor, Dera, Şam kırsalı ve Humus’ta düzenlenen bağış etkinliklerinde toplamda 170 milyon doların üzerinde bağış toplanmıştı. Hama'daki bu son miktar, yeniden imar projelerine yönelik en yüksek bağışlardan biri oldu.

#suriye
#hama
#Kültürel Etkinlik
#Bağış Kampanyası
#Yeniden Imar
#Dünya
