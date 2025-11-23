Suriye Hama’ya Vefa kampanyasında rekor bağış! Yeniden imar için 208 milyon dolar toplandı

Kategoriler
Suriye Kültür Bakanlığının himayesinde Hama Stadyumu’nda gerçekleştirilen etkinlikte, yurt dışından da bireysel ve kurumsal katılımlar oldu.
Hama’da toplanan 208 milyon dolar, daha önce Suriye’nin farklı kentlerinde düzenlenen benzer kampanyaları geride bıraktı.
Deyrizor, Dera, Şam kırsalı ve Humus’ta düzenlenen bağış etkinliklerinde toplamda 170 milyon doların üzerinde bağış toplanmıştı. Hama'daki bu son miktar, yeniden imar projelerine yönelik en yüksek bağışlardan biri oldu.