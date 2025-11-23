Menü Kapat
Fenerbahçe Çaykur Rizespor deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor deplasmanına çıkıyor. Heyecanla beklenen maça dair tüm detaylar ve canlı anlatım haberimizde.

Fenerbahçe Çaykur Rizespor deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe karşılaşıyor. Çağdaş Altay'ın düdük çalacağı zorlu mücadele, bu akşam saat 20.00 itibarıyla başlayacak.

ÇAYKUR RİZESPOR-FENERBAHME MUHTEMEL 11'LER

Çaykur Rizespor: Fofana, Taha, Samet, Attila Mocsi, Hojer, Papanikolaou, Qazim Laci, Olawoyin, Rak-Sakyi, Mihaila, Ali Sowe (Jurecka).

https://x.com/CRizesporAS/status/1992290229051371856?s=20

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, A. Brown, İsmail, Nene, Asansio, Fred, Oğuz, John Duran.

https://x.com/Fenerbahce/status/1992317053164994927?s=20

FENERBAHÇE'DE ZİRVE HESAPLARI

Lider Galatasaray'ı sıkı takipte olan Fenerbahçe, haftayı kayıpsız geçmek ve zorlu yarışı hata yapmadan sürdürmek istiyor.

https://x.com/Fenerbahce/status/1992283607142904115?s=20

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER

Sarı lacivertlilerin Portekizli sağ beki Nelson Semedo, kart cezası nedeniyle kadroda yer almayacak. Ayrıca milli takımda sakatlanan Sebastian Szymanski'nin de tedavisine devam ediliyor.

Fenerbahçe Çaykur Rizespor deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

FENERBAHÇE'DE YILDIZ İSİM DERBİ ÖNCESİ SINIRDA

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde, Çaykur Rizespor mücadelesine kart sınırında çıkacak. Hollandalı savunmacı; bugün oynanacak müsabakada kart görmesi durumunda, Galatasaray karşısında derbide forma giyemeyecek.

Fenerbahçe Çaykur Rizespor deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

FENERBAHÇE SON YILLARDA ÜSTÜNLÜĞÜ NETLEŞTİRDİ

Süper Lig devi; Karadeniz ekibine karşı 11'i lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere üst üste 12 resmi müsabakada galibiyet elde etti. İlave olarak da bu süreçte oynanan maçlarda hücum yönü öne çıkan Fenerbahçe toplamda 39 gol atarken, kalesinde ise 9 gol gördü.

Fenerbahçe Çaykur Rizespor deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

FENERBAHÇE SÜPER LİG'DE HENÜZ KAYBETMEDİ

Fenerbahçe; ligde 12 haftada 28 puan toplarken, bu süreçte hiç mağlubiyet de yaşamadı.

Fenerbahçe Çaykur Rizespor deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

FENERBAHÇE AVRUPA'DA KİMLE KARŞILAŞACAK?
Temsilcimiz, gelecek maçta Ferençvaroş'u ağırlayacak.
