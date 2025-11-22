Beşiktaş-Samsunspor | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Beşiktaş, kendi sahasında Samsunspor'u ağırlıyor. Trendyol Süper Lig'in 13. haftasındaki kritik mücadele, bugün saat 17.00 itibarıyla başlayacak.

BEŞİKTAŞ-SAMSUNSPOR MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert, Gökhan, Paulista, Djalo, Rıdvan, Ndidi, Salih, Cerny, Cengiz Ünder, El Bilal Toure, Tammy Abraham.

https://x.com/Besiktas/status/1992261902743769215?s=20

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Celil, Holse, Emre, Musaba, Ndiaye.

https://x.com/Samsunspor/status/1991914818329251858?s=20

BEŞİKTAŞ'TA ÖNEMLİ EKSİKLER

Beşiktaş; Samsunspor karşısında, Orkun Kökçü ve Rafa Silva gibi yıldızlarından faydalanamayacak. Esasen ise Orkun Kökçü'nün kırmızı kart cezası bulunurken, Rafa Silva ise disiplinsiz tavırları sebebiyle kadro dışı bırakılmıştı.

SAMSUNSPOR ÇOK FORMDA

UEFA Konferans Ligi'nde lider olan Samsunspor, ayrıca şu ana kadar Süper Lig'de 12 maça çıkmış ve sadece 1 kez kaybetmişti.

BEŞİKTAŞ'TA İNİŞLİ ÇIKIŞLI DÖNEMLER

Sezon başında büyük bir sürprizle Avrupa'ya veda eden Beşiktaş, ligde ise 12 müsabakadan 6'sını kazanmış ve 4'ünü kaybetmişti.

BEŞİKTAŞ'TA SERGEN YALÇIN YENİDEN KULÜBEDE OLACAK

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe derbisinde gördüğü kırmızı kart sonrası 1 maç ceza almış ve Antalyaspor deplasmanında takımının başında yer alamamıştı.

BEŞİKTAŞ SAMSUNSPOR'A KARŞI ZORLANIYOR

Beşiktaş, Samsunspor’u İstanbul’da konuk ettiği son 3 maçta galibiyet alamadı! Esasen ise siyah beyazlılar; 2011-2012 sezonunda rakibine 1-0 yenilirken, 2023-2024’te 1-1 ve 2024-2025’te de 0-0 berabere kalmıştı. Son olarak da Beşiktaş, Samsunspor’u evinde en son 2005-2006 sezonunda 3-2 mağlup etmişti.