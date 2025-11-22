Menü Kapat
15°
Spor
Editor
 Burak Ayaydın

Beşiktaş-Samsunspor | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş ve Samsunspor sahaya çıkıyor. Yüksek tempolu geçmesi beklenen maça dair tüm detaylar ve canlı anlatım haberimizde.

Beşiktaş-Samsunspor | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI
Burak Ayaydın
22.11.2025
23.11.2025
Beşiktaş, kendi sahasında Samsunspor'u ağırlıyor. Trendyol Süper Lig'in 13. haftasındaki kritik mücadele, bugün saat 17.00 itibarıyla başlayacak.

BEŞİKTAŞ-SAMSUNSPOR MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert, Gökhan, Paulista, Djalo, Rıdvan, Ndidi, Salih, Cerny, Cengiz Ünder, El Bilal Toure, Tammy Abraham.

https://x.com/Besiktas/status/1992261902743769215?s=20

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Celil, Holse, Emre, Musaba, Ndiaye.

https://x.com/Samsunspor/status/1991914818329251858?s=20

BEŞİKTAŞ'TA ÖNEMLİ EKSİKLER

Beşiktaş; Samsunspor karşısında, Orkun Kökçü ve Rafa Silva gibi yıldızlarından faydalanamayacak. Esasen ise Orkun Kökçü'nün kırmızı kart cezası bulunurken, Rafa Silva ise disiplinsiz tavırları sebebiyle kadro dışı bırakılmıştı.

Beşiktaş-Samsunspor | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

SAMSUNSPOR ÇOK FORMDA

UEFA Konferans Ligi'nde lider olan Samsunspor, ayrıca şu ana kadar Süper Lig'de 12 maça çıkmış ve sadece 1 kez kaybetmişti.

Beşiktaş-Samsunspor | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

BEŞİKTAŞ'TA İNİŞLİ ÇIKIŞLI DÖNEMLER

Sezon başında büyük bir sürprizle Avrupa'ya veda eden Beşiktaş, ligde ise 12 müsabakadan 6'sını kazanmış ve 4'ünü kaybetmişti.

Beşiktaş-Samsunspor | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

BEŞİKTAŞ'TA SERGEN YALÇIN YENİDEN KULÜBEDE OLACAK

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe derbisinde gördüğü kırmızı kart sonrası 1 maç ceza almış ve Antalyaspor deplasmanında takımının başında yer alamamıştı.

Beşiktaş-Samsunspor | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

BEŞİKTAŞ SAMSUNSPOR'A KARŞI ZORLANIYOR

Beşiktaş, Samsunspor’u İstanbul’da konuk ettiği son 3 maçta galibiyet alamadı! Esasen ise siyah beyazlılar; 2011-2012 sezonunda rakibine 1-0 yenilirken, 2023-2024’te 1-1 ve 2024-2025’te de 0-0 berabere kalmıştı. Son olarak da Beşiktaş, Samsunspor’u evinde en son 2005-2006 sezonunda 3-2 mağlup etmişti.

Beşiktaş-Samsunspor | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

BEŞİKTAŞ'TA HEDEF NEDİR?
Sergen Yalçın, takımı ara transfer dönemine kadar şampiyonluk yarışında tutmayı ve ardından önemli takviyeler gerçekleştirmeyi düşünüyor.
