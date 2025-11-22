Beşiktaş-Samsunspor | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Kategoriler
Beşiktaş, kendi sahasında Samsunspor'u ağırlıyor. Trendyol Süper Lig'in 13. haftasındaki kritik mücadele, bugün saat 17.00 itibarıyla başlayacak.
Beşiktaş: Mert, Gökhan, Paulista, Djalo, Rıdvan, Ndidi, Salih, Cerny, Cengiz Ünder, El Bilal Toure, Tammy Abraham.
Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Celil, Holse, Emre, Musaba, Ndiaye.
Beşiktaş; Samsunspor karşısında, Orkun Kökçü ve Rafa Silva gibi yıldızlarından faydalanamayacak. Esasen ise Orkun Kökçü'nün kırmızı kart cezası bulunurken, Rafa Silva ise disiplinsiz tavırları sebebiyle kadro dışı bırakılmıştı.
UEFA Konferans Ligi'nde lider olan Samsunspor, ayrıca şu ana kadar Süper Lig'de 12 maça çıkmış ve sadece 1 kez kaybetmişti.
Sezon başında büyük bir sürprizle Avrupa'ya veda eden Beşiktaş, ligde ise 12 müsabakadan 6'sını kazanmış ve 4'ünü kaybetmişti.
Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe derbisinde gördüğü kırmızı kart sonrası 1 maç ceza almış ve Antalyaspor deplasmanında takımının başında yer alamamıştı.
Beşiktaş, Samsunspor’u İstanbul’da konuk ettiği son 3 maçta galibiyet alamadı! Esasen ise siyah beyazlılar; 2011-2012 sezonunda rakibine 1-0 yenilirken, 2023-2024’te 1-1 ve 2024-2025’te de 0-0 berabere kalmıştı. Son olarak da Beşiktaş, Samsunspor’u evinde en son 2005-2006 sezonunda 3-2 mağlup etmişti.