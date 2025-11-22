Menü Kapat
Spor
Editor
 Burak Ayaydın

Galatasaray'da Okan Buruk'tan hakemlere mesaj: "Forma rengi ayırt etmeyin!"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gençlerbirliği galibiyeti sonrasında açıklamalarda bulundu. Başarılı çalıştırıcı, hakem konusuna özellikle değindi.

22.11.2025
22.11.2025
Galatasaray, Gençlerbirliği'ni 3-2 ile geçti. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, zorlu zafer sonrasında takımı adına kritik noktalara dikkat çekti.

GALATASARAY'DA OKAN BURUK'TAN HAKEM VURGUSU

"Her galibiyet bir mutluluktur ama oyuncu kaybetmeden mutluluk yaşayınca duygular daha çok oluyor. Maçın ilk yarısı şanssızdık, direkten dönen toplar vardı. Duran top sonrası yediğimiz bir golde geriye düştük. İkinci yarıda skor geldi. Kırmızı kart pozisyonu... Orada topa mı rakibe mi ayağını uzattı bunu yorumlayacaklardır ama VAR'ın karışmadığı başka pozisyonlar da vardı. Keşke forma rengi ayırt etmeden hepsine karışsalar. Dönecek oyunculara bakacağız ama 3 gün sonra oynuyoruz. Bu anlamda zorlu olacak. Bugün İlkay'ı 30-40 dakika kullanırız gibi düşündüm. Sakatlıktan döndüğü için Lemina'nın yerine İlkay'ı atmak istemedim. Önemli olan saha içindeki birliktelik. Olmayan oyuncuyu aratmayacak şekilde mücadele gösterdi herkes. Sahaya 11 kişi çıktığımız sürece sıkıntı yaşamayacağız. Bunlar futbolun içinde var. Hem salı hem de önümüzdeki pazartesi günü en iyi şekilde buradan çıkacağız. Önemli olan buraları doğru şekilde oynamak. Singo biraz daha üzgün çıktı. Singo'yu stoper oynatmayı düşünüyordum. Sağ bekte gidip gelmek zor oluyor. Onun sakatlığı kötü gözüküyor. Ayrıca Lemina'da da ufak tefek ağrılar olabiliyor. Onun durumuna da bakacağız. İnşallah salıya onu yetiştiririz."

Sıkça Sorulan Sorular

GALATASARAY'DA ŞAMPİYONLAR LİGİ HEDEFİ NEYDİ?
Okan Buruk; sıralamada ilk 8'e girerek, üst tura yükselmek istediklerini belirtmişti.
