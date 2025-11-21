"Açım" diyen Alman'a yemek veren Türk dönerci bıçaklanarak öldürdü

Mecklenburg-Vorpommern eyaletinin Schwerin kentine bağlı Bad Kleinen kasabasındaki Shabi’s Kebahaus isimli kebapçıda yaşanan olayda, Akar’ın yemek verdiği 37 yaşındaki Alman, yemeğini yedikten sonra masada uyudu.

YEMEĞİNİ YEDİ, ARDINDAN SALDIRDI

Yemeğini yedikten sonra birden ayağa kalkan 37 yaşındaki Alman zanlı, kendisine yemek ikram eden Mazlum Akar’ı bıçakladı. Dükkandan uzaklaşmaya çalışan Akar’ı takip eden zanlı, sokakta da saldırısını sürdürdü. Mazlum Akar kısa süre sonra hayatını kaybetti. Zanlı ise cinayet mahallinin hemen yanındaki süpermarketin otoparkında polis tarafından gözaltına alındı.

TÜRKİYE'DEN CİNAYETİN AYDINLATILMASI İSTENDİ

Mazlum Akar'ın 37 yaşındaki Alman tarafından öldürülmesi sonrasında, Türkiye'nin Berlin Başkonsolosluğu Alman makamlarıyla iletişime geçerek cinayetin tüm yönleriyle, titizlikle soruşturulmasını talep etti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.