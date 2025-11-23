Menü Kapat
15°
Dünya
 Ali Osman Polat

Gazze Hükümeti'nden şoke eden açıklama! Ateşkes 497 kez ihlal edildi 342 Filistinli can verdi

Gazze Hükümeti’ne bağlı Medya Ofisi, İsrail ordusunun 10 Ekim'den bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasını toplam 497 kez ihlal ettiğini ve bu saldırılarda 342 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Gazze Hükümeti'nden şoke eden açıklama! Ateşkes 497 kez ihlal edildi 342 Filistinli can verdi
Açıklamada, yalnızca dün gerçekleşen 27 ihlalde 24 kişinin öldüğü, anlaşmanın başlangıcından bu yana ise toplam 875 kişinin yaralandığı belirtildi.

Gazze Hükümeti'nden şoke eden açıklama! Ateşkes 497 kez ihlal edildi 342 Filistinli can verdi

İHLALLERİN BOYUTU VE ULUSLARARASI ÇAĞRI

Medya Ofisi, ihlallerin sivillere, evlere ve çadır kamplara yönelik 142 doğrudan ateş açma olayı ile 228 kara-hava-topçu bombardımanını içerdiğini kaydetti.

Gazze Hükümeti'nden şoke eden açıklama! Ateşkes 497 kez ihlal edildi 342 Filistinli can verdi

hükümeti, bu saldırıların uluslararası insani hukuk ihlali olduğunu vurgulayarak, ihlallerin sürmesinin uluslararası çabaları boşa çıkaracağı uyarısında bulundu. ABD Başkanı Donald Trump’a, arabulucu ülkelere ve BM Güvenlik Konseyi’ne, ’i ateşkese uymaya zorlamak için acil harekete geçme çağrısı yapıldı.

#gazze
#İsrail
#Bomba Saldırısı
#İnsan Hakları İhlali
#Uluslararası Baskı
#Dünya
