Gazze Hükümeti'nden şoke eden açıklama! Ateşkes 497 kez ihlal edildi 342 Filistinli can verdi

Açıklamada, yalnızca dün gerçekleşen 27 ihlalde 24 kişinin öldüğü, anlaşmanın başlangıcından bu yana ise toplam 875 kişinin yaralandığı belirtildi.

İHLALLERİN BOYUTU VE ULUSLARARASI ÇAĞRI

Medya Ofisi, ihlallerin sivillere, evlere ve çadır kamplara yönelik 142 doğrudan ateş açma olayı ile 228 kara-hava-topçu bombardımanını içerdiğini kaydetti.

Gazze hükümeti, bu saldırıların uluslararası insani hukuk ihlali olduğunu vurgulayarak, ihlallerin sürmesinin uluslararası çabaları boşa çıkaracağı uyarısında bulundu. ABD Başkanı Donald Trump’a, arabulucu ülkelere ve BM Güvenlik Konseyi’ne, İsrail’i ateşkese uymaya zorlamak için acil harekete geçme çağrısı yapıldı.