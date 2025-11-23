Menü Kapat
 Ali Osman Polat

Aksaray'da akıl almaz 30 dakikalık kaza serisi! Aynı yerde iki faciadan sonra 'Emniyet kemeri tak' sesi

Aksaray’da belediyenin kazı nedeniyle trafiğe kapattığı yolda, 30 dakika arayla peş peşe 2 ayrı trafik kazası meydana geldi. İki kazada da araçlar hurdaya dönerken 2 sürücü yaralandı. Refüjde yatan yaralılardan biri, arkadaşına seslenerek emniyet kemerinin hayat kurtardığını vurguladı.

23.11.2025
23.11.2025
, Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde, kazı çalışması nedeniyle yarım kalan ve trafiğe kapatılan yolda yaşandı. İlk kazada İbrahim B. (31) yönetimindeki hafif ticari araç, yol ortasında park halindeki kamyona arkadan çarptı. Sürücü İbrahim B. yaralandı.

Aksaray'da akıl almaz 30 dakikalık kaza serisi! Aynı yerde iki faciadan sonra 'Emniyet kemeri tak' sesi

İlk kazadan yaklaşık yarım saat sonra ise aynı istikamete seyreden Hasan K. (23) yönetimindeki otomobil, bu kez kamyonun yanındaki aydınlatma direğine çarptı.

Aksaray'da akıl almaz 30 dakikalık kaza serisi! Aynı yerde iki faciadan sonra 'Emniyet kemeri tak' sesi

YARALI SÜRÜCÜDEN HAYAT DERSİ

İkinci kazada yaralanan ve refüjde yatan sürücü Hasan K., kendisine yardıma gelen arkadaşına, tüm bu karmaşanın ortasında "Emniyet kemerini tak hayat kurtarıyor" diye seslendi. Ayrıca ağlayan yakınlarına ise "Ağlaması gereken benim, sana ne oluyor" diyerek tepki gösterdi.

Aksaray'da akıl almaz 30 dakikalık kaza serisi! Aynı yerde iki faciadan sonra 'Emniyet kemeri tak' sesi

Ambulansla hastaneye kaldırılan her iki yaralının da sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.

