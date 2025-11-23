Davutoğlu'ndan İmralı sürecine yeni öneri: 'Öcalan SEGBİS ile bağlansın'

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 'Terörsüz Türkiye' sürecinde İmralı'ya giderek Abdullah Öcalan ile görüşmesi tartışmalarına katılarak yeni bir formül önerdi.

"TOPLUMUN HASSAS NOKTALARINA ÖZEN GÖSTERELİM"

Davutoğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı videolu açıklamada, terörden tamamen arındırılmış, insan haklarına dayalı demokratik bir düzenin yeniden inşa edilmesi gerektiğini söyledi. İsrail merkezli bölgesel planlara karşı Türk-Arap-Kürt ittifakının önemine vurgu yaptı.

Sürecin toplumsal ve siyasi mutabakatla yürütülmesi gerektiğini belirten Davutoğlu, iktidar ve muhalefet arasında sağlıklı bir diyalog kurulmasının önemine dikkat çekerek, “Toplumun hassas noktalarına dokunmamaya hepimiz özen göstermeliyiz” dedi.

SÜREÇ AK PARTİ-MHP-DEM ÜÇGENİNE SIKIŞTI"

Komisyon çalışmalarının bir yıldır yavaş ilerlediğini ifade eden Davutoğlu, tartışmaların neredeyse sadece İmralı ziyaretine indirgenmesini eleştirdi. Sürecin AK Parti–MHP–DEM üçgenine sıkıştığını, diğer siyasi partilerin hassasiyetlerinin dikkate alınmadığını söyledi.

CHP’nin komisyona katılmaması üzerine SEGBİS önerisini gündeme getirdiklerini belirten Davutoğlu, bu önerinin HÜDAPAR, DSP, TİP, EMEP ve DP tarafından desteklendiğini fakat iktidarın karşı çıkması nedeniyle uygulanamadığını aktardı.

"ÖCALAN SEGBİS İLE BAĞLANSIN"

Davutoğlu, süreci açacak yeni formülü şöyle açıkladı:

“Üç partiden oluşan heyet İmralı’da görüşmelerini yapsın. Ardından Öcalan SEGBİS üzerinden komisyona bağlanarak tüm komisyona hitap etsin. Türkiye’nin bütünlüğü, demokratik düzen, Türk-Kürt ilişkileri ve bölgesel gelişmelere ilişkin açık mesajlar vermesi sağlansın.”

Bahçeli ve Erdoğan’a çağrı: Ana muhalefetin sürece dönüşünün yolu açılsın

MHP lideri Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenen Davutoğlu, “Bu iki önergeyi birleştiren teklifimizi ciddiyetle dikkate alın. Ana muhalefet partisini tekrar sürecin içine katacak olan doğrudan komisyona hitabın önünü açın” ifadelerini kullandı.

CHP'YE ÇAĞRI

Davutoğlu, CHP’ye de çağrıda bulunarak, yapılması halinde SEGBİS oturumuna katılmalarının sürecin doğru anlaşılmasına katkı sunacağını söyledi.

Davutoğlu, Türkiye’nin terörden arındırılması ve insan haklarına dayalı bir düzenin kurulması için her yapıcı adıma destek vereceklerini dile getirdi.