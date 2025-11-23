Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Davutoğlu'ndan İmralı sürecine yeni öneri: 'Öcalan SEGBİS ile bağlansın'

TBMM Komisyonu'nun İmralı Adası'na Abdullah Öcalan ile görüşme yapması konuşulurken Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan farklı bir öneri geldi. Muhalefetin sürece dahil olması için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'ye çağrıda bulundu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Davutoğlu'ndan İmralı sürecine yeni öneri: 'Öcalan SEGBİS ile bağlansın'
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.11.2025
saat ikonu 04:12
|
GÜNCELLEME:
23.11.2025
saat ikonu 04:12

Genel Başkanı , TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 'Terörsüz ' sürecinde 'ya giderek ile görüşmesi tartışmalarına katılarak yeni bir formül önerdi.

Davutoğlu'ndan İmralı sürecine yeni öneri: 'Öcalan SEGBİS ile bağlansın'

"TOPLUMUN HASSAS NOKTALARINA ÖZEN GÖSTERELİM"

Davutoğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı videolu açıklamada, terörden tamamen arındırılmış, insan haklarına dayalı demokratik bir düzenin yeniden inşa edilmesi gerektiğini söyledi. İsrail merkezli bölgesel planlara karşı Türk-Arap-Kürt ittifakının önemine vurgu yaptı.

Sürecin toplumsal ve siyasi mutabakatla yürütülmesi gerektiğini belirten Davutoğlu, iktidar ve muhalefet arasında sağlıklı bir diyalog kurulmasının önemine dikkat çekerek, “Toplumun hassas noktalarına dokunmamaya hepimiz özen göstermeliyiz” dedi.

SÜREÇ AK PARTİ-MHP-DEM ÜÇGENİNE SIKIŞTI"

Komisyon çalışmalarının bir yıldır yavaş ilerlediğini ifade eden Davutoğlu, tartışmaların neredeyse sadece İmralı ziyaretine indirgenmesini eleştirdi. Sürecin AK Parti–MHP–DEM üçgenine sıkıştığını, diğer siyasi partilerin hassasiyetlerinin dikkate alınmadığını söyledi.

CHP’nin komisyona katılmaması üzerine SEGBİS önerisini gündeme getirdiklerini belirten Davutoğlu, bu önerinin HÜDAPAR, DSP, TİP, EMEP ve DP tarafından desteklendiğini fakat iktidarın karşı çıkması nedeniyle uygulanamadığını aktardı.

Davutoğlu'ndan İmralı sürecine yeni öneri: 'Öcalan SEGBİS ile bağlansın'

"ÖCALAN SEGBİS İLE BAĞLANSIN"

Davutoğlu, süreci açacak yeni formülü şöyle açıkladı:

“Üç partiden oluşan heyet İmralı’da görüşmelerini yapsın. Ardından Öcalan SEGBİS üzerinden komisyona bağlanarak tüm komisyona hitap etsin. Türkiye’nin bütünlüğü, demokratik düzen, Türk-Kürt ilişkileri ve bölgesel gelişmelere ilişkin açık mesajlar vermesi sağlansın.”

Bahçeli ve Erdoğan’a çağrı: Ana muhalefetin sürece dönüşünün yolu açılsın

MHP lideri Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenen Davutoğlu, “Bu iki önergeyi birleştiren teklifimizi ciddiyetle dikkate alın. Ana muhalefet partisini tekrar sürecin içine katacak olan doğrudan komisyona hitabın önünü açın” ifadelerini kullandı.

CHP'YE ÇAĞRI

Davutoğlu, CHP’ye de çağrıda bulunarak, yapılması halinde SEGBİS oturumuna katılmalarının sürecin doğru anlaşılmasına katkı sunacağını söyledi.

Davutoğlu, Türkiye’nin terörden arındırılması ve insan haklarına dayalı bir düzenin kurulması için her yapıcı adıma destek vereceklerini dile getirdi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ahmet Davutoğlu AK Parti'ye göz kırptı! Geri dönüş şartını açıkladı
ETİKETLER
#Türkiye
#terör
#ahmet davutoğlu
#gelecek partisi
#abdullah öcalan
#imralı
#Togü
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.