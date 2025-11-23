Menü Kapat
TGRT Haber
15°
Ekonomi
Editor
Editor
 Banu İriç

Milka çikolataları için toplatma kararı: Yabancı cisim riski

Milka Caramel çikolataları için geri çağırma kararı çıktı. Mondelez International içeriğinde plastik parça bulunan çikolataların üretim kodları verilerek tüketilmemesi çağrısı yapıldı.

Milka çikolataları için toplatma kararı: Yabancı cisim riski
’da Milka Caramel çikolatalarında çıktı. Mondelez International, popüler Milka Caramel çikolatalarının bazı partilerini yabancı cisim bulunma olasılığı nedeniyle geri çağırdığını açıkladı.

Milka çikolataları için toplatma kararı: Yabancı cisim riski

GÖZLE GÖRÜLEBİLİR PARÇALAR ÇIKTI


Geri çağırma, 100 gramlık Milka Caramel ürünlerine ait belirli üretim kodlarını kapsıyor. Açıklamaya göre bazı partilerde gözle görülebilir parçaların bulunabileceği tespit edildi. Mondelez, bu durumun yalnızca listelenen üretim kodlarını içerdiğini, diğer Milka ürünlerinin risk taşımadığını belirtti.

ETKİLENEN ÜRÜN BİLGİLERİ
- Ürün: Milka Caramel 100 g
- EAN: 7622210349675
Geri Çağrılan Parti ve Son Kullanma Tarihleri
- 20.02.2026 — OSV1252132
- 20.02.2026 — OSV1252133
- 21.02.2026 — OSV1252141
- 26.02.2026 — OSV1252223
- 27.02.2026 — OSV1252221
- 27.02.2026 — OSV1252322
- 27.02.2026 — OSV1252233
Bu tarihlere ve kodlara sahip ürünleri satın alan tüketicilerin çikolataları kullanmadan iade etmeleri gerekiyor.

Milka çikolataları için toplatma kararı: Yabancı cisim riski

uzmanları, üretici ve perakendecilerin geri çağırma süreçlerinde hızlı ve şeffaf bilgi paylaşımının hayati önem taşıdığını vurguladı. Geri çağırma Almanya’da gerçekleşmiş olsa da uzmanlar, Türkiye’deki tüketicileri de dikkatli olmaları konusunda uyardı.

ETİKETLER
#Almanya
#plastik
#gıda güvenliği
#Yabancı Cisim
#Milka
#Çikolata Geri Çağırma
#Ekonomi
