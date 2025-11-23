Milka çikolataları için toplatma kararı: Yabancı cisim riski

Almanya’da Milka Caramel çikolatalarında yabancı cisim çıktı. Mondelez International, popüler Milka Caramel çikolatalarının bazı partilerini yabancı cisim bulunma olasılığı nedeniyle geri çağırdığını açıkladı.

GÖZLE GÖRÜLEBİLİR PARÇALAR ÇIKTI



Geri çağırma, 100 gramlık Milka Caramel ürünlerine ait belirli üretim kodlarını kapsıyor. Açıklamaya göre bazı partilerde gözle görülebilir plastik parçaların bulunabileceği tespit edildi. Mondelez, bu durumun yalnızca listelenen üretim kodlarını içerdiğini, diğer Milka ürünlerinin risk taşımadığını belirtti.

ETKİLENEN ÜRÜN BİLGİLERİ

- Ürün: Milka Caramel 100 g

- EAN: 7622210349675

Geri Çağrılan Parti ve Son Kullanma Tarihleri

- 20.02.2026 — OSV1252132

- 20.02.2026 — OSV1252133

- 21.02.2026 — OSV1252141

- 26.02.2026 — OSV1252223

- 27.02.2026 — OSV1252221

- 27.02.2026 — OSV1252322

- 27.02.2026 — OSV1252233

Bu tarihlere ve kodlara sahip ürünleri satın alan tüketicilerin çikolataları kullanmadan iade etmeleri gerekiyor.

Gıda güvenliği uzmanları, üretici ve perakendecilerin geri çağırma süreçlerinde hızlı ve şeffaf bilgi paylaşımının hayati önem taşıdığını vurguladı. Geri çağırma Almanya’da gerçekleşmiş olsa da uzmanlar, Türkiye’deki tüketicileri de dikkatli olmaları konusunda uyardı.