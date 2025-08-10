Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
30°
Editor
Editor
 | Murat Makas

Segment segment Türkiye'de en çok satan otomobiller belli oldu! Bu liste sizi çok şaşırtacak

Türkiye otomobil pazarı, 2025'in ilk 7 ayında SUV'ların ve elektrikli araçların damga vurduğu bir döneme sahne oldu. Togg T10X'ten BYD Seal U'ya, Renault Clio'dan Fiat Egea'ya kadar her segmentin liderleri belli olurken, tüketici tercihleri pazarın gelecekteki yönüne dair güçlü ipuçları veriyor. İşte milyonlarca liralık satış hacmiyle zirveye oynayan modeller ve rekabetin kızıştığı segmentler!

Segment segment Türkiye'de en çok satan otomobiller belli oldu! Bu liste sizi çok şaşırtacak
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
10.08.2025
09:00
|
GÜNCELLEME:
10.08.2025
09:00

Türkiye otomobil pazarı, 2025 yılının ilk yedi aylık döneminde hem çeşitlilik hem de rekabet açısından dikkat çekici bir tablo ortaya koydu. Tüketici beklentileri ve küresel trendlerin etkisiyle modellerin pazar payı hızla artarken, elektrikli araçlara olan ilgi de belirgin bir yükseliş trendi gösterdi. Bu dinamik süreçte, her segmentin zirvesine oturan modeller, markaların rekabetçi stratejileri ve tüketici tercihleri arasındaki karmaşık ilişkiyi gözler önüne serdi. Gelin, 2025'in ilk yedi ayında Türkiye otomobil pazarında neler yaşandığına ve hangi modellerin öne çıktığına yakından bakalım.

Segment segment Türkiye’de en çok satan otomobiller belli oldu! Bu liste sizi çok şaşırtacak

TÜRKİYE OTOMOBİL PAZARI YENİDEN ŞEKİLLENİYOR

Türkiye pazarındaki en belirgin iki trend, şüphesiz SUV modellerin ve elektrikli araçların yükselişi oldu. Artık tüketiciler, geniş iç hacim, yüksek sürüş pozisyonu ve çok yönlülük sunan SUV'ları tercih ederken, sıfır emisyon avantajı ve düşük işletme maliyetleriyle elektrikli araçlara da giderek daha fazla ilgi gösteriyor. Bu iki trend, pazarın dinamiklerini kökten değiştirmeye başladı.

Segment segment Türkiye’de en çok satan otomobiller belli oldu! Bu liste sizi çok şaşırtacak

SEGMENT LİDERLERİ BELLİ OLDU: PAZARIN EN ÇOK SATANLARI

2025'in ilk 7 aylık satış verilerine göre, farklı segmentlerde zirveye oturan modeller şöyle şekillendi:

  • Kompakt Hatchback'lerde Lider Renault Clio: Pazarın en çok satan otomobili genelinde liderliği, 27.283 adetlik satışla Renault Clio HB üstlendi. Onu 12.338 adetle Hyundai i20 ve 10.331 adetle Opel Corsa takip etti. Bu durum, küçük hatchback'lerin hala güçlü bir pazar payına sahip olduğunu gösteriyor. Elektrikli cephede ise Renault 5 E-Tech, 283 adet satışla B segmentinde öne çıkan bir model oldu.
  • Kompakt Sedan'da Lider Fiat Egea: Kompakt sedanlar kategorisinde 24.536 adetle liderliği eline alan Fiat Egea Sedan, yerli üretim avantajıyla popülerliğini korudu. Onu 23.743 adetle Renault Megane Sedan ve 19.217 adetle Toyota Corolla izledi.
  • Kompakt SUV (C-SUV) Segmenti Zirve Yarışı: Pazarın en kalabalık ve rekabetçi sınıfı olan C-SUV'larda, zirveye yerli ve elektrikli modeller damga vurdu. 19.071 adetle Togg T10X bu sınıfın lideri olurken, onu 17.026 adetle Tesla Model Y ve 15.552 adetle Fiat Egea Cross takip etti. Bu üç modelin yüksek satış rakamları, bu segmentin ne kadar popülerleştiğini ve elektrikli araçlara olan ilginin ne kadar arttığını gösteriyor.
  • Orta Sınıf SUV'larda Çin Rüzgarı: D segmenti SUV'larda Çinli BYD'nin Seal U modeli, 21.181 adetlik satışla liderliği üstlendi. Onu BMW X1 (7.670 adet) ve Chery Tiggo 8 Pro Max (7.408 adet) gibi modeller takip etti. Bu durum, Çinli markaların rekabetçi fiyatlar ve modern teknolojilerle pazara güçlü bir giriş yaptığını gösteriyor.
  • Üst Sınıf Sedanlarda Alman Devleri: E segmenti lüks sedanlarda ise rekabet yine Alman markaları arasında yaşandı. 3.256 adetle BMW 5 Serisi lider olurken, onu 2.972 adetle Mercedes-Benz E Serisi izledi.

  • En Hacimli SUV: Üst sınıf SUV'larda (E7) liderliği 2.393 adetle Volvo XC90 alırken, onu 2.070 adetle Mercedes GLC takip etti. Tesla Model Y, bu segmentte de 17.026 adetlik satışıyla dikkat çekici bir oyuncu oldu.

    Segment segment Türkiye’de en çok satan otomobiller belli oldu! Bu liste sizi çok şaşırtacak

TOGG VE BYD'NİN PAZARA ETKİSİ

2025'in ilk yarısında T10X'in C-SUV segmentinde zirveye oturması, Türkiye'deki yerli üretimin gücünü ve yerli otomobile olan büyük talebi bir kez daha kanıtladı. Tesla Model Y'nin de yüksek satış rakamlarına ulaşması, tüketicilerin elektrikli araç teknolojisine olan güveninin arttığını gösteriyor. Çinli markaların ( ve Chery) hem elektrikli hem de içten yanmalı motorlu modellerle pazara hızlı girişi, rekabeti daha da kızıştırmış durumda.

Segment segment Türkiye’de en çok satan otomobiller belli oldu! Bu liste sizi çok şaşırtacak

PAZARDA YÜKSELEN VE DÜŞENLER

Veriler, sadece liderleri değil, aynı zamanda yükselişte olan ve pazar payı kaybeden modelleri de ortaya koyuyor. Opel Frontera, ilk aylarında 4.229 adetlik satışla yüksek bir ivme yakalarken, Skoda'nın Fabia, Elroq ve Kamiq modelleri ilk 30'a girerek markanın gücünü gösterdi. Öte yandan, bazı modellerin satışlarında düşüşler yaşandı, bu da pazarın ne kadar acımasız ve rekabetçi olduğunu kanıtlıyor.

2025 yılının ilk yedi aylık dönemi, Türkiye otomobil pazarının hem geleneksel hem de elektrikli modellerde büyük bir rekabet içinde olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Tüketici tercihleri, markaların fiyatlandırma stratejileri ve yeni donanım seviyelerinin etkisiyle pazarın geleceği şekillenmeye devam ediyor.

Segment segment Türkiye’de en çok satan otomobiller belli oldu! Bu liste sizi çok şaşırtacak
TGRT Haber
