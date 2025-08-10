Segment segment Türkiye’de en çok satan otomobiller belli oldu! Bu liste sizi çok şaşırtacak

Türkiye otomobil pazarı, 2025 yılının ilk yedi aylık döneminde hem çeşitlilik hem de rekabet açısından dikkat çekici bir tablo ortaya koydu. Tüketici beklentileri ve küresel trendlerin etkisiyle SUV modellerin pazar payı hızla artarken, elektrikli araçlara olan ilgi de belirgin bir yükseliş trendi gösterdi. Bu dinamik süreçte, her segmentin zirvesine oturan modeller, markaların rekabetçi stratejileri ve tüketici tercihleri arasındaki karmaşık ilişkiyi gözler önüne serdi. Gelin, 2025'in ilk yedi ayında Türkiye otomobil pazarında neler yaşandığına ve hangi modellerin öne çıktığına yakından bakalım.
Türkiye pazarındaki en belirgin iki trend, şüphesiz SUV modellerin ve elektrikli araçların yükselişi oldu. Artık tüketiciler, geniş iç hacim, yüksek sürüş pozisyonu ve çok yönlülük sunan SUV'ları tercih ederken, sıfır emisyon avantajı ve düşük işletme maliyetleriyle elektrikli araçlara da giderek daha fazla ilgi gösteriyor. Bu iki trend, pazarın dinamiklerini kökten değiştirmeye başladı.
2025'in ilk 7 aylık satış verilerine göre, farklı segmentlerde zirveye oturan modeller şöyle şekillendi:
En Hacimli SUV: Üst sınıf SUV'larda (E7) liderliği 2.393 adetle Volvo XC90 alırken, onu 2.070 adetle Mercedes GLC takip etti. Tesla Model Y, bu segmentte de 17.026 adetlik satışıyla dikkat çekici bir oyuncu oldu.
2025'in ilk yarısında Togg T10X'in C-SUV segmentinde zirveye oturması, Türkiye'deki yerli üretimin gücünü ve yerli otomobile olan büyük talebi bir kez daha kanıtladı. Tesla Model Y'nin de yüksek satış rakamlarına ulaşması, tüketicilerin elektrikli araç teknolojisine olan güveninin arttığını gösteriyor. Çinli markaların (BYD ve Chery) hem elektrikli hem de içten yanmalı motorlu modellerle pazara hızlı girişi, rekabeti daha da kızıştırmış durumda.
Veriler, sadece liderleri değil, aynı zamanda yükselişte olan ve pazar payı kaybeden modelleri de ortaya koyuyor. Opel Frontera, ilk aylarında 4.229 adetlik satışla yüksek bir ivme yakalarken, Skoda'nın Fabia, Elroq ve Kamiq modelleri ilk 30'a girerek markanın gücünü gösterdi. Öte yandan, bazı modellerin satışlarında düşüşler yaşandı, bu da pazarın ne kadar acımasız ve rekabetçi olduğunu kanıtlıyor.
2025 yılının ilk yedi aylık dönemi, Türkiye otomobil pazarının hem geleneksel hem de elektrikli modellerde büyük bir rekabet içinde olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Tüketici tercihleri, markaların fiyatlandırma stratejileri ve yeni donanım seviyelerinin etkisiyle pazarın geleceği şekillenmeye devam ediyor.