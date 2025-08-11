Menü Kapat
TGRT Haber
SON DAKİKA!
Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik telefon! Nikol Paşinyan ile görüştü

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Ermenistan tarafının talebi üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede; Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış görüşmeleri ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik telefon! Nikol Paşinyan ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakanı Nikol ile Ermenistan tarafının talebi üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki liderin görüşmesinde; Ermenistan ile arasındaki ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik telefon! Nikol Paşinyan ile görüştü

PAŞİNYAN'A TEBRİK

, Paşinyan'ı Azerbaycan ile sağladıkları mutabakattan dolayı tebrik etti. Ortaya konan barış iradesinin bölge huzuru için kıymetli olduğunu belirten Erdoğan, şimdi de atılan bu adımın somut hamlelere dönüştürülmesi gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik telefon! Nikol Paşinyan ile görüştü

GÖRÜŞMELER DEVAM EDECEK

Erdoğan, ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecini geliştirmek için teknik düzeyde görüşmelerin devam edeceğini, bu konuda gayretlerin süreceğini söyledi.

Türkiye'den Azerbaycan - Ermenistan açıklaması: Tarihi bir fırsat
TGRT Haber
