Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik telefon! Nikol Paşinyan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Ermenistan tarafının talebi üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki liderin görüşmesinde; Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış görüşmeleri ele alındı.

PAŞİNYAN'A TEBRİK

Erdoğan, Paşinyan’ı Azerbaycan ile sağladıkları mutabakattan dolayı tebrik etti. Ortaya konan barış iradesinin bölge huzuru için kıymetli olduğunu belirten Erdoğan, şimdi de atılan bu adımın somut hamlelere dönüştürülmesi gerektiğini söyledi.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDECEK

Erdoğan, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecini geliştirmek için teknik düzeyde görüşmelerin devam edeceğini, bu konuda gayretlerin süreceğini söyledi.