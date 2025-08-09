Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli görüşmeler: Bölgesel konular ele alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

BÖLGESEL BARIŞ KONUŞULDU

Görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler ile bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış yolunda sağlanan ilerlemelerin memnuniyet verici olduğunu, tesisi hedeflenen kalıcı barış ve istikrar ortamının tüm bölgenin huzur ve istikrarına da katkı sağlayacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bu hedef doğrultusunda gerekli desteği vermeyi sürdüreceğini belirtti.

ERDOĞAN, FİLİSTİN DEVLET BAŞKANI ABBAS İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü. Görüşmede İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve son durum ele alındı. Erdoğan, Abbas ile görüşmede, Türkiye’nin Filistin’in yanında durarak bölgede kalıcı barış ve huzurun tesisi için çalışmaya devam edeceğini belirtti. İsrail'in, Gazze'nin tümünü askeri kontrol altına alma kararına değinen Erdoğan bunun asla kabul edilemeyeceğini vurguladı.