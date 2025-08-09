MHP saha çalışmalarına başladı! Terörsüz Türkiye ilk kez kez Erzurum'da anlatıldı

Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısı ile başlayan 'Terörsüz Türkiye süreci adım adım ilerliyor. Bu kapsamda MHP yönetimi, bir sonraki aşamaya geçerek sahaya indi. Terörsüz Türkiye İçin Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları'nın ilki Erzurum'da yapılıyor.

Erzurum Kazım Karabekir Kapalı Spor Salonu’nda yapılan 'Terörsüz Türkiye İçin Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları'nın ilkine Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Semih Yalçın başta olmak üzere MHP’nin kurmayları katıldı. Erzurum, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Gümüşhane, Rize, Trabzon ve Tunceli illerini kapsayan program yoğun bir katılım ile gerçekleştiriliyor.

9 BÖLGE VE 81 İLDE GERÇEKLEŞECEK

MHP, "Terörsüz Türkiye İçin Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları"nın toplumsal uzlaşı ve milli birlikle kalıcı barış, huzur ve refahı hedeflediğini vurgulanarak şöyle denildi,

Kuşkusuz "Terörsüz Türkiye" hedefi toplumun tüm fertlerinin bu sürece sahip çıkmasıyla ve devlet-millet dayanışmasıyla gerçekleşecektir. Terörsüz Türkiye, insan hak ve hürriyetlerinin güçlendiği, daha demokratik ve daha müreffeh bir Türkiye olacaktır.

Partimiz, taşıdığı milli sorumluluğun ve yapıcı siyaset anlayışının gereği olarak "Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik" temasıyla 9 bölgede 81 ili kapsayacak şekilde "Terörsüz Türkiye İçin Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları" düzenleyecektir.



HER KESİMİ KUCAKLAYAN SİYASET ANLAYIŞI

MHP tarafından milli birlik ve kardeşlik ruhunu pekiştirmek amacıyla gerçekleştireceği bu buluşmalarla; Terörsüz Türkiye girişim ve gelişmeleri kapsamında vatandaşları doğru bilgilerle aydınlatmayı, özellikle sosyal medya aracılığıyla dolaşıma sokulan yalan haberleri ve dezenformasyonu gidermeyi, parti politikalarını, toplumun her kesimini kucaklayan siyaset anlayışını geniş kitlelere ulaştırmayı, hedefliyor.

VATANDAŞLARIN BEKLENTİLERİ KAYDA ALINACAK

Öte yandan vatandaşların beklentilerini kayda geçirmeyi, iç ve dış siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeleri değerlendirmeyi, yerel düzeyde vatandaş, sivil toplum ve kamu arasında güven köprüsü kurmayı, Terörsüz Türkiye hedefinin gerçekleştirilmesi için güçlü bir toplumsal mutabakat oluşturmayı, toplumsal kucaklaşmayla birlikte bin yıllık kardeşliği pekiştirmek ve milli ülküler etrafında kenetlenmek amaçlıyor.