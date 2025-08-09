Menü Kapat
TGRT Haber
Politika
Editor
Editor
 Merve Yaz

MHP saha çalışmalarına başladı! Terörsüz Türkiye ilk kez kez Erzurum'da anlatıldı

Milliyetçi Hareket Partisi, 'Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik' temasıyla düzenleyeceği 'Terörsüz Türkiye İçin Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları'nın ilkini Erzurum'da başlattı.

MHP saha çalışmalarına başladı! Terörsüz Türkiye ilk kez kez Erzurum'da anlatıldı
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
09.08.2025
16:16
|
GÜNCELLEME:
09.08.2025
16:19

lideri 'nin çağrısı ile başlayan 'Terörsüz süreci adım adım ilerliyor. Bu kapsamda MHP yönetimi, bir sonraki aşamaya geçerek sahaya indi. Terörsüz Türkiye İçin Buluşmaları'nın ilki 'da yapılıyor.

Erzurum Kazım Karabekir Kapalı Spor Salonu’nda yapılan 'Terörsüz Türkiye İçin Milli Birlik ve Buluşmaları'nın ilkine Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Semih Yalçın başta olmak üzere MHP’nin kurmayları katıldı. Erzurum, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Gümüşhane, Rize, Trabzon ve Tunceli illerini kapsayan program yoğun bir katılım ile gerçekleştiriliyor.

MHP saha çalışmalarına başladı! Terörsüz Türkiye ilk kez kez Erzurum'da anlatıldı

9 BÖLGE VE 81 İLDE GERÇEKLEŞECEK

MHP, "Terörsüz Türkiye İçin Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları"nın toplumsal uzlaşı ve milli birlikle kalıcı barış, huzur ve refahı hedeflediğini vurgulanarak şöyle denildi,

Kuşkusuz "Terörsüz Türkiye" hedefi toplumun tüm fertlerinin bu sürece sahip çıkmasıyla ve devlet-millet dayanışmasıyla gerçekleşecektir. Terörsüz Türkiye, insan hak ve hürriyetlerinin güçlendiği, daha demokratik ve daha müreffeh bir Türkiye olacaktır.

Partimiz, taşıdığı milli sorumluluğun ve yapıcı siyaset anlayışının gereği olarak "Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik" temasıyla 9 bölgede 81 ili kapsayacak şekilde "Terörsüz Türkiye İçin Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları" düzenleyecektir.

MHP saha çalışmalarına başladı! Terörsüz Türkiye ilk kez kez Erzurum'da anlatıldı


HER KESİMİ KUCAKLAYAN SİYASET ANLAYIŞI

MHP tarafından milli birlik ve kardeşlik ruhunu pekiştirmek amacıyla gerçekleştireceği bu buluşmalarla; Terörsüz Türkiye girişim ve gelişmeleri kapsamında vatandaşları doğru bilgilerle aydınlatmayı, özellikle sosyal medya aracılığıyla dolaşıma sokulan yalan haberleri ve dezenformasyonu gidermeyi, parti politikalarını, toplumun her kesimini kucaklayan siyaset anlayışını geniş kitlelere ulaştırmayı, hedefliyor.

MHP saha çalışmalarına başladı! Terörsüz Türkiye ilk kez kez Erzurum'da anlatıldı

VATANDAŞLARIN BEKLENTİLERİ KAYDA ALINACAK

Öte yandan vatandaşların beklentilerini kayda geçirmeyi, iç ve dış siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeleri değerlendirmeyi, yerel düzeyde vatandaş, sivil toplum ve kamu arasında güven köprüsü kurmayı, Terörsüz Türkiye hedefinin gerçekleştirilmesi için güçlü bir toplumsal mutabakat oluşturmayı, toplumsal kucaklaşmayla birlikte bin yıllık kardeşliği pekiştirmek ve milli ülküler etrafında kenetlenmek amaçlıyor.

MHP'den "Terörsüz Türkiye için Milli Birlik ve Dayanışma" çıkarması: Erzurum'a davet ettiler
Ankara'da kritik zirve! MGK 4. kez toplandı: Terörsüz Türkiye, Suriye ve Gazze masada
ETİKETLER
#türkiye
#devlet bahçeli
#terör
#erzurum
#milliyetçi hareket partisi
#dayanışma
#Milli Birlik Ve Dayanışma
#Politika
