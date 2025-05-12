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Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Yapanın yanına kar kalmayacak' diyerek duyurdu! 'Tepelerine bineceğiz'

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay'ın 157. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Yargıda kapsamlı düzenlemelerin yapıldığını belirten Erdoğan, "Yargı mensuplarımızın ailelerinin hedef gösterilmesi, meydanlarda yuhalatılması büyük bir sorumsuzluktur. Bunların haklı gerekçesi yoktur. İster siyasetçi ister gazeteci olsun herkes anayasanın işlemesine yardımcı olmalıdır. Kimse yargı mercilerine parmak sallayamaz" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Yapanın yanına kar kalmayacak' diyerek duyurdu! 'Tepelerine bineceğiz'
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.05.2025
saat ikonu 15:21
|
GÜNCELLEME:
12.05.2025
saat ikonu 15:21

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay'ın 157. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları:

Bizim inancımızda varlık adalet üzerine yaratılmıştır. Adalet hikmeti ilahinin yer yüzünde tecelli etmesi ancak bu ölçü ekseninde tesis edilmesidir. Adalet terazisindeki en küçük sapma telafisi mümkün olmayan sonuçlara gebedir. Güçsüzün güçlüye asla ezdirilmemesi bu bakımdan önemlidir. Atalarımız "Zor kapıdan girerse töre bacadan çıkar" demişlerdir.

Danıştay'ımız 157 yıldır böylesi hayati bir görevi yürütmektedir. Kamu ile vatandaş arasındaki uyuşmazlıkları çözüme kavuşturmaktadır. Devlet adaletle hükmederse devlettir. Haksızlığa yol veren, mağduriyetleri gideremeyen hiçbir otorite varlığını sürdüremez. Adaletin sarsıldığı ülkede huzuru güveni demokrasi ve barışı tesis edemezsiniz.

Hakim ve savcılarımız çok önemli bir mesuliyeti yerine getirmektedir. Etkin, hızlı ve erişilebilir adalet hükümetimizin önceliklerinin en başındadır. Yargının güçlendirilmesi için bugüne kadar pek çok düzenlemeyi hayata geçirdik. Reform ve strateji belgelerimiz ile bunu destekledik. Vesayet dönemlerinin acı hatırası olan üstünlerin hukukunu geride bırakıp yerine hukukun üstünlüğü ilkesini egemen kıldık. Darbeleri ayakta alkışlayan yargı yerine milletin darbecilere hak ettiği hükmü giydiren yargı rejimini kurduk. Yargının bağımsızlığına tarafsızlık ilkesini ekledik.

Danıştay'ımız 157 yıldır böylesi hayati bir görevi yürütmektedir. Kamu ile vatandaş arasındaki uyuşmazlıkları çözüme kavuşturmaktadır. Devlet adaletle hükmederse devlettir. Haksızlığa yol veren, mağduriyetleri gideremeyen hiçbir otorite varlığını sürdüremez. Adaletin sarsıldığı ülkede huzuru güveni demokrasi ve barışı tesis edemezsiniz. Hakim ve savcılarımız çok önemli bir mesuliyeti yerine getirmektedir. Etkin, hızlı ve erişilebilir adalet hükümetimizin önceliklerinin en başındadır. Yargının güçlendirilmesi için bugüne kadar pek çok düzenlemeyi hayata geçirdik. Reform ve strateji belgelerimiz ile bunu destekledik. Vesayet dönemlerinin acı hatırası olan üstünlerin hukukunu geride bırakıp yerine hukukun üstünlüğü ilkesini egemen kıldık. Darbeleri ayakta alkışlayan yargı yerine milletin darbecilere hak ettiği hükmü giydiren yargı rejimini kurduk. Yargının bağımsızlığına tarafsızlık ilkesini ekledik.

Yapanın yanına kar kalıyor algısına izin vermeyeceğiz. Tepelerine bineceğiz, taviz vermeyeceğiz.

FETÖ ile mücadelemiz güçlenerek devam edecek, yaşanacak herhangi bir zafiyetin ülkemize ve devletimize çok ağır bedelleri olacaktır.

ETİKETLER
#türkiye
#recep tayyip erdoğan
#fetö
#hukuk
#danıştay
#adalet
#yargı reformu
#Kamuoyu
#Politika
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