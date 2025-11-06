Altın fiyatları yeniden yükselişe geçti! İşte 6 Kasım 2025 güncel gram ve çeyrek altın fiyatları

52 haftadır rekorlara doymayan altın fiyatları son 3 haftada resmen çakıldı. Yeni haftayı da düşüşle açan altın fiyatları 6 Kasım Perşembe gününde yükselişe geçti. Dün günü 5 bin 342,85 TL seviyesinden açan gram altın bugün 5 bin 399,19 seviyesine yükseldi. Çeyrek altın ise günü 9 bin 108,00 TL'den açtı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 6 Kasım altın fiyatları...

GRAM ALTIN

Alış: 5.396,16 TL

Satış: 5.396,96 TL

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 9.025,00 TL

Satış: 9.108,00 TL

YARIM ALTIN

Alış: 18.051,00

Satış: 18.206,00

22 AYAR ALTIN TL/GR

Alış: 5.036,64

Satış: 5.269,39

ALTIN (ONS)

3.985,23

3.985,79