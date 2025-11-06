Altın fiyatları yeniden yükselişe geçti! İşte 6 Kasım 2025 güncel gram ve çeyrek altın fiyatları

Kategoriler
52 haftadır rekorlara doymayan altın fiyatları son 3 haftada resmen çakıldı. Yeni haftayı da düşüşle açan altın fiyatları 6 Kasım Perşembe gününde yükselişe geçti. Dün günü 5 bin 342,85 TL seviyesinden açan gram altın bugün 5 bin 399,19 seviyesine yükseldi. Çeyrek altın ise günü 9 bin 108,00 TL'den açtı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 6 Kasım altın fiyatları...
GRAM ALTIN
Alış: 5.396,16 TL
Satış: 5.396,96 TL
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 9.025,00 TL
Satış: 9.108,00 TL
Alış: 18.051,00
Satış: 18.206,00
22 AYAR ALTIN TL/GR
Alış: 5.036,64
Satış: 5.269,39
ALTIN (ONS)
3.985,23
3.985,79