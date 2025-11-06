Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Banu İriç

ABD, hükümetin kapanması krizi gökyüzüne sıçradı: Uçuşlarda daralma var

ABD'de hükümetin kapanması sebebiyle yaşanan sorunlar havacılık sektörüne de yansıdı. Hava trafik kontrolörleri maaş alamadığı için uçuş kapasitesini düşürmeye gitti. Uçuşlarda gecikme ve iptal sorunu yaşanması bekleniyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
ABD, hükümetin kapanması krizi gökyüzüne sıçradı: Uçuşlarda daralma var
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.11.2025
saat ikonu 02:33
|
GÜNCELLEME:
06.11.2025
saat ikonu 02:33

Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, hükümetin kapanması dolayısıyla hava trafik kontrolörleri üzerinde oluşan baskıyı azaltmak amacıyla, 40 havalimanında uçuş kapasitesinde yüzde 10'luk bir azalma yapılacağını açıkladı.

Duffy, ABD'nin Kentucky eyaletinde bir kargo uçağının kalkıştan hemen sonra düşmesi sonrasında, havacılık güvenliğini sağlamaya yönelik yeni önlemleri açıkladı.

Söz konusu uçağın düşmesinin hava trafik kontrolüyle ilgili olmadığını dile getiren Duffy, bunun mekanik bir sorundan kaynaklandığını belirtti.

ABD, hükümetin kapanması krizi gökyüzüne sıçradı: Uçuşlarda daralma var

MAAŞ KRİZİ YAŞANIYOR

Duffy, ancak hükümetin kapanması dolayısıyla hava trafik kontrolörleri ve çalışanlarının çoğunun maaşlarını alamadığına dikkati çekti.

Hava trafik kontrolörlerinin ekim ayı başında kısmi bir ödeme aldığını, ikinci ödemelerini ise alamadığını ifade eden Duffy, birçok çalışanın mali baskılar dolayısıyla ek iş yapmak zorunda kaldığını söyledi.

Duffy, bu nedenle hava sahalarında personel sıkıntısı, uçuşlarda daha fazla gecikme ve iptal yaşandığını kaydetti.

Bir numaralı önceliklerinin "güvenli seyahati sağlamak" olduğuna dikkati çeken Duffy, "Bu nedenle, ulusal hava sahasındaki risk profilini azaltacak ek önlemler hakkında konuşacağız. Ek aksaklıklar olacağını tahmin ediyorum. Hava yollarıyla birlikte çalışıyoruz. Onlar da yolcularla birlikte çalışacaklar." ifadelerini kullandı.

Duffy, uygulanacak önlemlerden birinin 40 lokasyonda uçuş kapasitesinin yüzde 10 oranında azaltılması olduğunu, bu kısıtlamaların cuma sabahı başlayacağını belirtti.

Federal Havacılık İdaresi (FAA) Yöneticisi Bryan Bedford da "Kontrolörlerimizin üzerindeki baskıyı azaltmak için planlanan kapasitede yüzde 10'luk bir azalma yapmanın uygun olacağına karar verdik." dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD lideri Trump seçimleri, hükümetin kapalı olmasına bağladı
ETİKETLER
#abd
#ulaştırma bakanlığı
#Uçuş Gecikmeleri
#Hava Trafiki
#Havacılık Güvenliği
#Uçuş İptalleri
#Maaş Krizi
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.