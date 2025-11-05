ABD lideri Trump seçimleri, hükümetin kapalı olmasına bağladı

ABD, tarihinin en uzun hükümet kapanmasını yaşıyor. 36 gündür kapalı olan hükümet nedeniyle kaosun çok da uzak olmadığı yorumları yapılırken ABD Başkanı Donald Trump da dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump, "Bu seçimden sonra hükümet açılamaz. Kamu çalışanları şu anda maaşlarını alamıyor. Hükümetin kapanması seçimi etkiledi" ifadelerini kullandı.

Trump yakın zamanda yapılan seçimlerin Cumhuriyetçiler açısından iyi geçmediğini ve bunun kısmen hükümetin kapanmasından kaynaklandığını bildirdi. Cumhuriyetçi lider Trump, kapanmanın Demokratlara beklediği şekilde zarar vermediğini belirtti.

DEMOKRATLARA 'KAMİKAZE' BENZETMESİ

Demokratları suçlayan Trump, 'Kamikaze' pilotları benzetmesi yaptı. Trump, "Yakın zamanda Japonya'dan döndüm. 'Kamikaze' pilotlarından bahsettim. Sanırım bu adamlar da kamikaze. Gerekirse ülkeyi bile batırırlar." dedi.

Suçlamaları sürdürmeye devam eden Trump, Senato'daki "Demokrat radikallerin" hükümetin yeniden açılmasına 'sıfır ilgi' gösterdiğini söyledi.

ABD'DE HÜKÜMET 36 GÜNDÜR KAPALI

ABD'de Kongre'nin yeni mali yıl başlamadan önce federal hükümeti finanse edecek geçici bütçe tasarısını onaylayamaması nedeniyle hükümet 1 Ekim'den bu yana kapalı bulunuyor.

Ülkede harcama yetkisini kaybeden federal kurumlar faaliyetlerine devam edemiyor. Cumhuriyetçiler ve Demokratlar bütçe üzerinde uzlaşmaya varamazken, taraflar arasındaki görüş ayrılığı kapanmanın süresini uzatıyor.

Senato'da dün 14'üncü kez yapılan oylamada da geçici bütçe tasarısının kabulü için gereken 60 oy sayısına ulaşılamadı. Hükümetin kapalı kalma süresi, bugün itibarıyla ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk başkanlık döneminde yaşanan rekor kapanmanın süresini aştı.