DEM Parti Heyeti, Abdullah Öcalan'la görüşmek için İmralı'da!

Türkiye’nin gündemindeki "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında bugün dikkat çekici bir gelişme yaşandı. DEM Parti Heyeti, terörür örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşmelerde bulunmak üzere İmralı Adası’na gitti.

HEYETTE YER ALAN İSİMLER

Görüşmeyi gerçekleştirmek üzere adaya hareket eden heyette Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Fatih Özgür Erol olduğu öğrenildi.

