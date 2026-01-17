Menü Kapat
TGRT Haber
DMM'den "Kürtlere yönelik hasmane tutum sergileniyor" iddiasına yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kürtlere yönelik hasmane tutum sergilediği ve 'Halep'in Kürtlerden temizlenmesi önemli' dediği iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ve bakanlarımızın bu yönde açıklamalarının olduğuna ilişkin iddialar bütünüyle asılsızdır" ifadeleri yer aldı.

DMM'den
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bazı bakanların Kürtlere yönelik hasmane bir tutum sergilediği iddialarına yalanlama geldi. Yapılan açıklamada, "Sadece terörü ve terörist oluşumları hedef alan açıklamaların söyleminden ve amacından kopartılarak farklı medya mecraları ve sosyal medya hesapları üzerinden dezenformasyon amaçlı servis edildiği açıktır" ifadeleri yer aldı.

DMM'den "Kürtlere yönelik hasmane tutum sergileniyor" iddiasına yalanlama

"İDDİALAR BÜTÜNÜYLE ASILSIZDIR"

DMM'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Türkiye’nin Suriye’de yaşanan süreçte Kürtlere yönelik hasmane bir tutum sergilediği, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve bakanlarımızın bu yönde açıklamalarının olduğuna ilişkin iddialar bütünüyle asılsızdır.

Sadece terörü ve terörist oluşumları hedef alan açıklamaların söyleminden ve amacından kopartılarak farklı medya mecraları ve sosyal medya hesapları üzerinden dezenformasyon amaçlı servis edildiği açıktır.

Kamuoyunun ve asırlardır müşterek değerler paylaştığımız dost, kardeş ve komşularımızın art niyetli ve gerçekle bağdaşmayan paylaşımları dikkate almaması önemle rica olunur."

