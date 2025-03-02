HDP eski milletvekili Ayhan Bilgen: Manipülasyonlar bu süreci geciktirdi

HDP eski Kars Milletvekili ve eski Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, yeni süreçle ilgili, “Bugüne kadarki manipülasyonlar bu süreci geciktirdiği için bugün sürecin hızlı ilerliyor olması yadırganıyor.” dedi…

TGRT Haber’de Gülden Kalecik Demirtaş’ın moderatörlüğündeki Gündem Özel programında gündeme dair son gelişmeler değerlendirildi. 25, 26 ve 27. Dönem HDP Kars Milletvekili ve eski Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamalarıyla başlayan ve terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın çağrısı ile devam eden yeni süreçle ilgili değerlendirmede bulundu.

“MANİPÜLASYON VARDI”

Bilgen, “Şöyle bir algı oluştu: Bu kadar olumlu gidiyorsa şimdiye kadar niye olmadı gibi kısmen haklı bir endişe var. 3. Bir ülkenin moderasyonu yok. Birinin hakem gibi 3. göz hakem gibi müdahale edeceği bir durum yok. Öcalan’a statü olmadan metin açıklanmayacak deniyordu. Öcalan’ın ağırlığı kalmadı gibi manipülasyon vardı. Bugüne kadarki manipülasyonlar bu süreci geciktirdiği için bugün sürecin hızlı ilerliyor olması yadırganıyor.” diye konuştu.

“Bahçeli bu süreçteki mesajlarını çok bilinçli veriyor” diyen Bilgen, eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın da sürece katkı sağlayacağını belirtmesini olumlu gören Bilgen, herkesin katkı sunmasının önemine işaret etti. Bilgen, “Bu konuda sayın Bahçeli çok bilinçli bir tercih yaptı” şeklinde konuştu.