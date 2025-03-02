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 | Yusuf Özgür Bülbül

HDP eski milletvekili Ayhan Bilgen: Manipülasyonlar bu süreci geciktirdi

HDP eski Kars Milletvekili ve eski Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, yeni süreçle ilgili, “Bugüne kadarki manipülasyonlar bu süreci geciktirdiği için bugün sürecin hızlı ilerliyor olması yadırganıyor.” dedi…

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
02.03.2025
saat ikonu 22:16
|
GÜNCELLEME:
02.03.2025
saat ikonu 22:16

TGRT Haber’de Gülden Kalecik Demirtaş’ın moderatörlüğündeki Gündem Özel programında gündeme dair son gelişmeler değerlendirildi. 25, 26 ve 27. Dönem HDP Kars Milletvekili ve eski Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamalarıyla başlayan ve terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın çağrısı ile devam eden yeni süreçle ilgili değerlendirmede bulundu.

Terör örgütü PKK'nın elebaşı Öcalan'ın Türkiye'ye getirilmesinin üzerinden 23 yıl geçti

“MANİPÜLASYON VARDI”

Bilgen, “Şöyle bir algı oluştu: Bu kadar olumlu gidiyorsa şimdiye kadar niye olmadı gibi kısmen haklı bir endişe var. 3. Bir ülkenin moderasyonu yok. Birinin hakem gibi 3. göz hakem gibi müdahale edeceği bir durum yok. Öcalan’a statü olmadan metin açıklanmayacak deniyordu. Öcalan’ın ağırlığı kalmadı gibi manipülasyon vardı. Bugüne kadarki manipülasyonlar bu süreci geciktirdiği için bugün sürecin hızlı ilerliyor olması yadırganıyor.” diye konuştu.

“Bahçeli bu süreçteki mesajlarını çok bilinçli veriyor” diyen Bilgen, eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın da sürece katkı sağlayacağını belirtmesini olumlu gören Bilgen, herkesin katkı sunmasının önemine işaret etti. Bilgen, “Bu konuda sayın Bahçeli çok bilinçli bir tercih yaptı” şeklinde konuştu.

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Sıkça Sorulan Sorular

PKK NE ZAMAN KURULDU?
PKK bir terör örgütüdür. Avrupa ülkelerinin çoğu, ABD, Kanada ve Avustralya gibi birçok ülkenin terör örgütleri listesinde yer almaktadır. Avrupa Birliği de PKK’yı 2004 yılında terör örgütü olarak tanımıştır. 1984 yılındaki kuruluşundan itibaren onbinlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan terör örgütü PKK, Marksist-Leninist ve etnik ayrılıkçılık temelli bir ideolojiye sahiptir. Eylemlerinde sivil, asker, polis, kadın, çocuk ayrımı gözetmemekte, tedhiş duygusu yaratmaya çalışmaktadır. Terör örgütü, haraç, silah ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi faaliyetlerde de bulunmaktadır. PKK’nın çocukların kaçırılarak zorla silah altına alınması konusunda da suç dosyası kabarıktır. Terör örgütlerinin aynı zamanda örgütlü suç eylemlerinde bulundukları ve bu yolla terör finansmanı yoluna gittikleri hususunda PKK eylemleri somut örnekler sunmaktadır. Terör örgütünün sözkonusu faaliyetleri bağımsız uluslararası raporlara da yansımış durumdadır.
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