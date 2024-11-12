Son dakika | CHP lideri Özgür Özel'den asgari ücret açıklaması: Talebimiz 30, bunun altında biz yokuz

12 Kasım 2024 13:26 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 14:25

Son dakika haberi: CHP lideri Özgür Özel, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Asgari ücretin belirlendiği günden bu yana 6 bin TL eridiğinin altını çizen Özgür Özel, yeni asgari ücret için rakam verdi. Özel, "Asgari ücret talebimiz 30, bunun altında biz yokuz" dedi.

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Asgari ücret için yeni senaryo! Enflasyon tahmini tüm hesapları değiştirdi: İşte uzman isimden yeni rakam

CHP lideri Özgür Özel, partisinin grup toplantısında konuştu. Emekli maaşının asgari ücrete denk olması çağrısında bulunan Özgür Özel, yeni asgari ücret için de rakam verdi. Her emekliye bir asgari ücret, 17 bin TL'lik maaşın bu aydan itibaren yatırılması çağrısında bulunan Özel, 2025 yılı için yeni asgari ücret taleplerinin ise 30 bin TL olduğunu söyledi.

"EMEKLİ MAAŞI 17 BİN LİRA OLSUN"

Özel'in açıklamalarından satır başları:

CHP olarak öneriyoruz bütçe görüşmeleri sırasında kanun teklifi verecekler birinci önerimiz emekli maaşı asgari ücrete denk olmalıdır ve derha bu ay her emekliye bir asgari ücret 17 bin liralık maaş bu aydan itibaren yatırılmalıdır. 1 Ocak günü geldiğinde asgari ücret zamlanacak.

"ASGARİ ÜCRETİN ALIM GÜCÜ 6 BİN TL ERİDİ"

Bugün 17 bin TL'lik asgari ücretin verildiği günden bu güne alım gücü 6 bin TL erişim durumda. Gerçekleşen değil beklenti enflasyonuna göre zam vermeye çalışıyorlar. Krizin faturasını asgari ücretliye kesecekler.

"ASGARİ ÜCRET TALEBİMİZ 30, BUNUN ALTINDA BİZ YOKUZ"

Asgari ücret talebimiz 30, bunun altında biz yokuz. Herkesi bu çağrıya sahip çıkmaya davet ediyorum. Asgari ücret 30 bin TL yoksa mücadeleye devam edeceğiz, bu memleketi size dar edeceğiz"

"EMEKLİYİ, ASGARİ ÜCRETLİYİ EZDİRMEYECEĞİZ"

Ne verecek asgari ücretliye enflasyona göre yüzde 48 vermesi lazım ama yüzde 25-30 vermenin hesabını yapıyor. Emekliyi, asgari ücretliyi ezdirmeyeceğiz."

MUSTAFA BIYIK İYİ PARTİ'DEN CHP'YE GEÇTİ!

Öte yandan İYİ Parti'den istifa eden Trabzon'un Yomra ilçe Belediye Başkanı Mustafa Bıyık CHP'ye katıldı. Bıyık'ın CHP'ye geçişini CHP Grup Toplantısı'nda Özgür Özel duyurdu.