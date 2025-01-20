Trump sonrası piyasalar nasıl etkilenecek? İslam Memiş altın için yeni senaryoyu açıkladı 

20 Ocak 2025 22:50 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 22:57

ABD'de ikinci kez Donald Trump dönemi başladı. Amerika Birleşik Devletleri’nin 47. Başkanı olarak seçilen Trump sonrası piyasalarda hareketlilik bekleniyor. Altın fiyatlarında durum merak edilirken son değerlendirmeyi Finans Analisti İslam Memiş yaptı. TGRT Haber canlı yayınında konuşan Memiş, ABD'de doların değer artışı için harekete geçileceğinin sinyalini verdi. İşte İslam Mememiş'in yatırımcıya ikinci Trump dönemi için verdiği tavsiyeler...

ABD’de Donald Trump’ın 47. Başkan olarak göreve başlamasıyla birlikte piyasaların nasıl bir seyir izleyeceği merak konusu oldu. Finans Analisti İslam Memiş, Trump’ın ikinci başkanlık dönemine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, yatırımcılara önemli tavsiyeler verdi.

TRUMP​ SONRASI ALTIN​ YÜKSELECEK Mİ?

Memiş, Türk yatırımcısının geleneksel olarak altına olan ilgisine değinerek, altın fiyatlarının baskı altında kalacağını ve bunun büyük bir balon​ oluşturduğunu belirtti. Trump’ın bu balonu patlatabileceğini ifade ederek, piyasalarda manipülasyonun doları değerli hale getirebileceğini söyledi.

'2025 YILI BELİRSİZLİK YILI OLACAK'

2025​ yılını "belirsizlik yılı" olarak değerlendiren Memiş'in açıklamaları şu şekilde:

"Trump imzalarını atmasını bekleyelim. Bakalım Trump nasıl mesajlar verecek. Mesela Türk yatırımcısı altını sever ama altın baskılanacak, bunlar hep bir balon. Bu balonu Trump patlatacak. Piyasalar manipüle edilmeli ki dolar​ değer kazanmalı. Trump silah satacak ki kazanacak.

TRUMP DÖNEMİNDE ENFLASYON DÜŞECEK Mİ?