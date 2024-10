'Yenidoğan çetesi' hakkında Ömer Çelik açıklama yaptı: Elimizden gelen her şeyi yapacağız

19 Ekim 2024 21:16 - Güncelleme : 19 Ekim 2024 21:45

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik 'Yendioğan çetesi' hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Meseleyi yakından ve her detayıyla incelediklerini belirten Çelik, "Bu çetenin, bu cinayet şebekesinin hak ettiği cezayı alması için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

AK Parti​ Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul​'daki "yenidoğan çetesi" soruşturmasına ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. "Cinayet şebekesinin tüm uzantılarını ortaya çıkartırız" diyen Çelik, konuyu detaylıca işledikleri söyledi.

"BİZ BUNLARA BOYUN EĞMEYİZ"

Asım Savaş Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Sarıçam 6. Olağan İlçe Kongresi'nde konuşan Çelik, şebekenin tehditlerine boyun eğmeyeceklerini belirterek, "Adalet Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığımız bu konuyu son derece yakından takip ediyor. Parti olarak konunun son derece yakından takipçisiyiz. Bizi son derece üzen, birkaç gündür uyutmayan ve son derece büyük bir üzüntüyle karşıladığımız bu hadise karşısında maalesef ortaya çıkan tablo, bu cinayet şebekesinin diyalogları, ortaya çıkan konuşmaları herkeste bir şok etkisi doğurmuştur. Her ne olursa olsun bu cinayet şebekesi sağda solda tehditler savurmaya da devam ediyor. Bunların hiçbirine biz taviz verecek bir kadro değiliz. Bu cinayet şebekesinin bütün uzantılarını ortaya çıkartırız ve bu cinayet şebekesinin hak ettikleri cezayla karşılaşmaları için her türlü mücadeleyi veririz" ifadelerini kullandı.

"ŞEBEKENİN HAK ETTİKLERİ CEZAYI ALMALARI İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"

Yaşanan cinayetlerden dolayı üzgün olduklarını belirten Ömer Çelik "Tabii ki hepimiz vatandaşlarımız gibi son derece üzgünüz. Bunun her yönüyle araştırıldığını, bunun her bakımdan ele alındığını bir kere daha ifade etmek isterim. Kaybettiğimiz yavrularımız, bebekler için çok üzgünüz. Hepsine Allah rahmet eylesin. Bakanlıklarımızla birlikte biz de parti olarak bu meselenin en ince ayrıntısına kadar takipçisiyiz ve bu çetenin, bu cinayet şebekesinin hak ettiği cezayı alması için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.