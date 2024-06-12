DSÖ'den korkutan sigara raporu! 2 milyon 700 bin kişi hayatını kaybetti

12 Haziran 2024 15:41 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 15:46

Sigaraya zam! Temmuz ayında en pahalı sigara paketinin fiyatı belli oldu

Sigaraya zam! Temmuz ayında en pahalı sigara paketinin fiyatı belli oldu

Her geçen gün dünya genelinde artan virüs nedeniyle ölümlere ve hastalıklara ek olarak DSÖ yeni bir rapor çıkardı. Günlük tüketilen ve solunan bazı durumlar nedeniyle ölüm oranları giderek arttı. Özellikle DSÖ'nin sigaraya bağlı ölüm oranlarındaki artış endişe verici düzeyde.

DSÖ SİGARA RAPORU KORKUTTU!

Dünya Sağlık Örgütü ülke ve kıta bazlı yaptığı bir raporlamada, ölüm oranlarına ilişkin detayları açıkladı. İnanların soludukları fabrikasyon hava, tüketilen hazır paket gıdalar, fast food ve sigaranın her dört kişiden 1'inde ölüme neden olduğu belirtildi.

2 MİLYON 700 BİN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Akciğer hastalıkları, karaciğer yağlanması ve vücudun dengesiz kilo alması nedeniyle vaka sayılarındaki artışta en çok Avrupa Devletleri yer aldı.

DSÖ raporda kronik nedenlerden ötürü Avrupa'da ölüm sayısının arttığının altını çizdi. 2024 yılı rakamlarına göre 2 milyon 700 bin kişinin bu nedenlere bağlı ölümü gerçekleştiği bildirildi.

Fosil yakıtları yerine odun kullanılmasının daha sağlıklı olduğunu vurgulayan DSÖ, fabrika ortamında çalışan kişilerin akciğerlerinin yüzde 70'inde leke su toplama ve çürüme gibi sağlık sorunlarının tespit edildiği açıklandı. Öte yandan sigara tüketiminin önlemi alınmadığı sürece, sigaraya bağlı ölüm oranlarının yüzde 70 artacağı konusunda da uyardı.