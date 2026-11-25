İki yıldır geçmeyen yorgunluk ve halsizlik şikâyetlerinin nedenini araştıran 58 yaşındaki Elif Keskin Meral’in yapılan tetkiklerinde parathormon ve kalsiyum yüksekliğiyle birlikte paratiroid bezinde büyüme saptandı. İlk görüntüleme yöntemlerinde yeri belirlenemeyen bezin, PET-CT incelemesinde derin ve atipik bir bölgede bulunduğu ortaya çıktı.

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HABERİN ÖZETİ Geçmeyen yorgunluğun nedeni şaşırttı: Gizli adenom PET-CT ile bulundu İki yıldır süren yorgunluk ve halsizlik şikayetlerinin nedeni olan, derin ve atipik bir bölgede bulunan paratiroid adenomu, PET-CT incelemesi ile tespit edilerek başarılı bir operasyonla çıkarıldı. 58 yaşındaki Elif Keskin Meral'in iki yıldır devam eden yorgunluk ve halsizlik şikayetleri üzerine yapılan tetkiklerde parathormon ve kalsiyum yüksekliği ile paratiroid bezinde büyüme saptandı. İlk görüntüleme yöntemlerinde yeri belirlenemeyen bezin, PET-CT incelemesinde derin ve atipik bir bölgede bulunduğu ortaya çıktı. Paratiroid adenomu, bazı hastalarda hormon dengesini bozarak kandaki kalsiyum seviyesinin yükselmesine ve halsizlik, yorgunluk gibi belirtilere neden olabilmektedir. Ultrason ve sintigrafi gibi ilk incelemelerde adenomun konumu saptanamazken, PET-CT sayesinde gizli kalan adenomun yeri belirlendi. Ameliyat sırasında yapılan kan tahlilleriyle hastalıklı bezin çıkarıldığı doğrulandı ve hasta operasyonun ertesi gününden itibaren kendisini daha iyi hissettiğini belirtti.

• 58 yaşındaki hastanın yaklaşık iki yıldır devam eden halsizlik ve aşırı yorgunluk şikâyetleri bulunuyordu.

• Kan tetkiklerinde parathormon ve kalsiyum değerlerinin yüksek olduğu belirlendi.

• İlk aşamada yapılan ultrason ve sintigrafi incelemelerinde paratiroid bezinin konumu net olarak tespit edilemedi.

• PET-CT incelemesiyle adenomun derin ve atipik yerleşimi ortaya çıkarıldı.

• Ameliyat sırasında yapılan kan tahlilleriyle hastalıklı bezin çıkarıldığı doğrulandı.

• Hasta, operasyonun ertesi gününden itibaren kendisini belirgin şekilde daha iyi hissettiğini ifade etti.

HALSİZLİĞİN NEDENİ PARATİROİD ADENOMU OLABİLİR

Hastanın tanı ve tedavi sürecini anlatan Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hüsnü Aydın, uzun süredir devam eden yorgunluk şikâyetlerinin araştırılması sırasında paratiroid bezinde büyüme tespit edildiğini belirtti.

Aydın, paratiroid adenomunun bazı hastalarda hormon dengesini bozarak kandaki kalsiyum seviyesinin yükselmesine neden olabildiğini söyledi.

Primer hiperparatiroidizm olarak adlandırılan bu tabloda parathormonun gereğinden fazla salgılanması, vücudun kalsiyum dengesini etkiliyor.

Kandaki kalsiyum seviyesinin yükselmesi ise yalnızca halsizlik ve yorgunlukla sınırlı kalmayan çeşitli sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Doç. Dr. Aydın, hastalığın ilerleyen süreçte kemik erimesi, patolojik kemik kırıkları ve böbrek taşları gibi sorunlara neden olabileceğine dikkat çekti.

Bu nedenle uzun süre devam eden ve günlük yaşamı etkileyen yorgunluk şikâyetlerinin yalnızca yoğun çalışma temposuna veya uykusuzluğa bağlanmaması gerekiyor.

PET-CT SAYESİNDE GİZLİ KALAN ADENOM BULUNDU

Hastanın tanı sürecindeki en önemli aşamalardan biri, paratiroid bezinin yerinin belirlenmesi oldu. İlk olarak yapılan ultrason ve sintigrafi incelemelerinde bezin tam konumu saptanamadı.

Bunun üzerine daha ileri bir görüntüleme yöntemi olan PET-CT incelemesine başvuruldu.

Bu tetkik sayesinde paratiroid bezinin alışılmış yerleşiminden farklı, derin bir bölgede bulunduğu tespit edildi.

Doç. Dr. Hüsnü Aydın, hastanın kendilerine başvurmasının ardından görüntülemeleri yeniden değerlendirdiklerini ve ayrıntılı ultrason incelemesi yaptıklarını aktardı.

Elde edilen bulgular doğrultusunda ameliyat planının oluşturulduğunu belirten Aydın, bezin bulunduğu bölgenin atipik yerleşimi nedeniyle operasyonun dikkatli bir cerrahi hazırlık gerektirdiğini ifade etti.

Özellikle normal anatomik konumunun dışında bulunan paratiroid adenomlarında ameliyat öncesi doğru lokalizasyonun belirlenmesi, cerrahi müdahalenin başarısı açısından önem taşıyor.

AMELİYAT SIRASINDA BAŞARI KAN TAHLİLLERİYLE DOĞRULANDI

Ameliyat öncesinde belirlenen bölgeye ulaşan cerrahi ekip, derin yerleşimli paratiroid adenomunu başarılı şekilde çıkardı.

Operasyonun önemli aşamalarından biri de hastalıklı bezin tamamen çıkarılıp çıkarılmadığının kontrol edilmesiydi.

Bu amaçla ameliyat sırasında kan tahlilleri yapılarak hormon değerlerindeki değişim değerlendirildi.

Doç. Dr. Aydın, yapılan kontrollerle bezin doğru şekilde çıkarıldığından emin olduklarını belirtti.

Paratiroid cerrahisinde ameliyat sırasında yapılan hormon ölçümleri, cerrahi işlemin başarısını değerlendirmede kullanılan önemli yöntemler arasında bulunuyor.

Özellikle atipik yerleşimli adenomlarda ameliyat öncesi görüntüleme bulgularının cerrahi sırasında doğru şekilde değerlendirilmesi büyük önem taşıyor.

“İKİ YIL ÖNCE AŞIRI YORGUNLUKLA BAŞLADI”

Yaşadığı sağlık sorunlarını anlatan Elif Keskin Meral, şikâyetlerinin yaklaşık iki yıl önce aşırı yorgunlukla başladığını söyledi.

İlk dönemde yaşadığı belirtilerin nedenini anlamak için farklı sağlık kuruluşlarında tetkikler yaptırdığını belirten Meral, yapılan incelemeler sonucunda hastalığının teşhis edildiğini ifade etti.

Tedavi sürecinde ameliyat için Doç. Dr. Hüsnü Aydın’ı tercih ettiğini anlatan Meral, operasyonun beklediğinden daha rahat geçtiğini dile getirdi.

Ameliyatın zor bir işlem olduğunu doktorundan öğrendiğini söyleyen hasta, hastanedeki ilgiden ve tedavi sürecinden memnun kaldığını belirtti.

Doktorunun kendisine yaklaşımının da süreci daha rahat geçirmesine yardımcı olduğunu ifade eden Meral, ameliyat sonrasında kendisini iyi hissettiğini söyledi.

AMELİYATIN ERTESİ GÜNÜ KENDİSİNİ İYİ HİSSETTİ

Operasyon sonrasındaki iyileşme sürecinin beklediğinden daha olumlu geçtiğini anlatan Meral, özellikle ameliyatın ertesi günü yaşadığı değişime dikkat çekti.

Anestezinin etkisine bağlı bazı küçük şikâyetleri olduğunu belirten hasta, bunların dışında kendisini oldukça iyi hissettiğini söyledi.

Meral, ameliyatın ertesi gününden itibaren günlük yaşamına daha iyi bir ruh hâliyle devam ettiğini ve şu anda da sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.

Tedavi sürecinin ameliyatla sona ermediğini, düzenli kontrollerin de devam edeceğini belirten hasta, doktorunun kendisine bir ay ve altı ay sonrasında yeniden kontrol planladığını aktardı.

Kontrollerde gerekli kan tetkiklerinin tekrarlanacağını belirten Meral, tedavi sürecindeki ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Uzmanlar, paratiroid adenomunun erken dönemde fark edilmesinin ve uygun tedavinin planlanmasının olası komplikasyonların önlenmesi açısından önemli olduğuna dikkat çekiyor.

Özellikle açıklanamayan uzun süreli yorgunluk, kemik sorunları veya böbrek taşı gibi şikâyetleri bulunan kişilerin gerekli hekim değerlendirmesinden geçmesi gerekiyor.

